穿牆貓 Cat Traveller Caf'e

地址：台南市東區裕農路291巷55號

TEL：(06)208-5211

營業時間：週二~週六13:00~18:30

FB：穿牆貓 Cat Traveller Caf'e

東區巷弄裡的穿牆貓，是Liz很喜歡的甜點咖啡店，完全無法忽視的店外氛圍讓人更期待店裡的驚喜～

點餐的櫃台好復古，好像以前診所掛號的櫃台，在用心的妝點之下很有藝術的氣息。

一樓是閱讀的空間，寧靜的讓人連走路都會小心奕奕～

好美的空間，被植栽包圍著好有生氣，時間好像凍結一樣，連呼吸都像暫停了！

這角落好有書卷氣息喔～

二樓是聊天空間，怕打擾到其它客人，我們選擇上二樓～

二樓也超美的~忍不住的會靜下心來感受這氛圍，是一個讓人可以靜下來來細細品嚐甜點的空間！



不只氛圍很棒，穿牆貓的甜點很讚！在陽光的照耀下，甜點彷彿有穿透力！

吃過很多千層酥，第一次吃到柳橙千層，好特別！

千層酥很香脆，柳橙口味好清新，而且甜蜜，但不會甜膩，好喜歡！

抺茶乳酪也是好吃，抺香很濃郁，而且口感很柔和，配杯熱茶剛剛好！

一間餐廳吸引人，食物一定是必要的，不過，好的氛圍也是會讓人想再訪，

穿牆貓的空間總是讓我好沈醉，而甜點也沒讓人失望過，

是一間會讓人一訪再訪的甜點咖啡店，

來到這裡，大家要好好感受喔！

別忘了給Liz一個讚喔！

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