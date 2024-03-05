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【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～很有文青的藝術氣息，甜點也很棒的咖啡店。

2024-03-05 15:11:50 貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界 人氣：240
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窩客好文

貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界

發表篇數：471篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：穿牆貓 Cat Traveller Caf'e 2.0
phone06-2085211
place台南市東區裕農路291巷55號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

穿牆貓 Cat Traveller Caf'e

地址：台南市東區裕農路291巷55號

TEL：(06)208-5211

營業時間：週二~週六13:00~18:30

FB：穿牆貓 Cat Traveller Caf'e 

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

東區巷弄裡的穿牆貓，是Liz很喜歡的甜點咖啡店，完全無法忽視的店外氛圍讓人更期待店裡的驚喜～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

點餐的櫃台好復古，好像以前診所掛號的櫃台，在用心的妝點之下很有藝術的氣息。

一樓是閱讀的空間，寧靜的讓人連走路都會小心奕奕～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

好美的空間，被植栽包圍著好有生氣，時間好像凍結一樣，連呼吸都像暫停了！

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

這角落好有書卷氣息喔～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

 

二樓是聊天空間，怕打擾到其它客人，我們選擇上二樓～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

 

二樓也超美的~忍不住的會靜下心來感受這氛圍，是一個讓人可以靜下來來細細品嚐甜點的空間！

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～


不只氛圍很棒，穿牆貓的甜點很讚！在陽光的照耀下，甜點彷彿有穿透力！

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

吃過很多千層酥，第一次吃到柳橙千層，好特別！

千層酥很香脆，柳橙口味好清新，而且甜蜜，但不會甜膩，好喜歡！

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

 

抺茶乳酪也是好吃，抺香很濃郁，而且口感很柔和，配杯熱茶剛剛好！

【台南東區】穿牆貓 Cat Traveller Caf'e～

一間餐廳吸引人，食物一定是必要的，不過，好的氛圍也是會讓人想再訪，

穿牆貓的空間總是讓我好沈醉，而甜點也沒讓人失望過，

是一間會讓人一訪再訪的甜點咖啡店，

來到這裡，大家要好好感受喔！

別忘了給Liz一個讚喔！

 

 

文章標籤
穿牆貓 Cat Traveller Caf'e 台南東區 台南東區美食 台南美食 台南咖啡 台南下午茶 台南甜點 台南蛋糕
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創作者 niceclaup313 的頭像
niceclaup313

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