久朗豐 CHEER FULL POT

地址：台南市中西區永福路二段13號

TEL：(06)223-3148

營業時間：11:30~14:30 17:30~22:30(週三休息)

FB：久朗豐 CHEER FULL POT

久朗豐位在美術館二館旁，是涮涮鍋、壽喜燒專賣，

我們每次來都吃壽喜燒，超愛的！為什麼呢～請繼續看Liz的分享喔！

久朗豐的空間有現代的時尚感，有分吧台用餐區及多人的長桌用餐區，

1~2個人用餐坐吧台，就算是一個人來用餐也可以很自在！對獨活的人來說蠻友善的！

餐廳後方是多人的長桌用餐區~

鍋的部份有涮涮鍋、壽喜燒、海鮮涮～

價錢依照肉的選擇而異，從360親切價格到最貴的日本和牛，可依照自己喜好選擇。

我們每次來都是吃牛肉壽喜燒！

涮涮鍋的部份還有百菇蔬食鍋，對於家人朋友有吃素的話還蠻友善的，勛勛就說下次阿嬤可以跟我們一起來吃！

對於女生來說，一份套餐其實就可以吃飽了，如果不夠，還可以單點食材可以加菜唷！

蔬菜盤先上桌～整盤都是新鮮的蔬菜、豆皮及豆腐，除了豆製品外全是原型食物，健康又營養。

壽喜燒套餐會有蔬菜盤、飲品、主菜肉品、主食（白飯、寬冬粉或烏龍麵三選一)、甜點~壽喜燒還會附一罐水，可以自行調整壽喜燒的高湯鹹度。

壽喜燒的高湯香濃，但煮久了會偏鹹，太鹹就水調整還是一樣好吃！

壽喜燒有附一顆雞蛋及七味粉，蛋打散後加入七味粉及店家的辣椒非常讚喔！

我的肉品點的是沙朗牛，主食是烏龍麵。烏龍麵吸收壽喜燒高湯後，柴香十足鹹甜香濃實在有夠好吃的！

店家建議菜盤上桌時全部一起下鍋煮，不過我是選擇慢慢放。

不論什麼食材，經過高湯煮過後都好好吃喔！

沙朗牛肉，油花還蠻美的，切的薄薄如紙片，稍微涮一下就很嫩，沾一下蛋汁就好吃的不得了！

澳州和牛的油花感覺比沙朗牛還密集一些，是勛勛點的~肉質也很嫩～口感讓人滿意！

吃飽後有甜點，是冬瓜茶凍~

我們最喜歡這裡的牛肉，新鮮軟嫩，經過壽喜燒的高湯涮一下，吸取了高湯的牛肉再沾蛋液美味放大好幾倍！好吃到不行！套餐的蔬菜也很多樣，吃肉之餘也被蔬菜餵養了滿滿的營養！吃完壽喜燒，感覺豐足愉悅！套餐很豐盛，吃下來真的好飽好滿足！喜歡吃鍋的朋友，請收下喔！

別忘了給Liz一個讚喔！

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