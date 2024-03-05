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【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻麵、魯肉飯太優秀了

2024-03-05 15:15:36 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：109
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：656篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蔣好的味道
place新竹市東區鐵道路一段28巷81號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

 

最近在巨城附近發現新開了"蔣好的味道台越特色小館"，驚覺到在我的口袋名單中很久的蔣好的味道還沒吃過，於是二話不多說就先衝去吃了，這間是隱藏在鐵道路大樓社區的小店，附近的樂客牛肉麵也是名店，他們的麵食類、粥類和滷肉飯都很受歡迎，用餐時段非常熱門。

開車前往可停附近路邊停車格。

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

▲店家位在社區大樓一樓店面，店面不大不仔細看會找不到。

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

▲內用空間也不大，但環境維持得乾淨明亮，吊燈蠻有特色，有兩人和四人座位。

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

▲餐具醬料台有多種醬料可自取，滷味台下方抽屜還有兒童餐具。

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

▲滷味櫃打開發現滷味滷得顏色非常深，看起來都非常入味阿！

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

▲蔣好的味道菜單：主食有麵類、粥類、滷肉飯、湯類、青菜和滷味，整體價格偏中高。

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

▲滷肉飯的滷汁如果不夠還可以添加，真的超讚！

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

▲滷味點了海帶、滷蛋、甜不辣、米血、豆皮，放了蔥花和蒜沫，他們的滷汁真的很夠味，口味稍微偏甜不會有死鹹感。

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

滷肉飯(大) 55元：滷肉的瘦肉肥肉比例大約是1:9，上面放了香菜如果不要記得事先說，肥肉油亮油亮的滷汁很夠味，白飯粒粒分明有Q度，整碗最驚艷的是白飯！

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

椒麻拌麵 55元：將麵條拌開濃濃的椒麻香氣馬上撲鼻而來，整體辣度小辣，醬汁非常夠味，麵條是白寬麵，口感Q彈有嚼勁，吸附了醬汁非常夠味。

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

 

【新竹食記】蔣好的味道 - 藏在鐵道路社區的小店，滷味、椒麻

剝皮辣椒雞湯 85元：湯內有香菇和帶骨的雞腿肉，雞肉肉質滑嫩，湯頭有微微的嗆辣感，清爽不油膩，冬天喝一碗超暖胃。

 

 

 

雞蛋糕短評：店面不大座位不多，滷肉飯白飯口感極為Q醬汁很夠味，剝皮辣椒雞湯微辣雞肉軟嫩，滷味顏色很深滷汁很夠味，椒麻拌麵有濃濃的椒麻香氣也超推！


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★★


【蔣好的味道美食資訊】

地址：新竹市東區鐵道路一段28巷81號
電話：0924128866
官網：蔣好的味道
線上訂位：無
營業時間：11:30–19:00 (周日公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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