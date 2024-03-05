完整文章>台北必吃平價串燒居酒屋|下班聚餐首選柒串燒居酒屋。串燒銅板價19元起!10年老店Google評價4.6

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柒串燒屋。菜單價目表

提供多款肉品、海鮮、蔬食的串燒、烤物，最低只有20元起，可外帶、可內用，內用無低消、不限時、免收服務費，然後口味有三種可以選擇：和風焦糖、經典椒鹽、德州風味可以隨自己喜好自由搭配

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柒串燒屋。串燒必點

銅板價的串燒真的太佛心!根本想全部點一輪~

▲梅花豬肉串 | 豬五花包番茄

肉類我點了梅花豬肉串和豬五花包番茄，搭配獨家德州醬汁，吃起來有點像炸物的口感但又不是油炸的、外皮酥脆內嫩，層次豐富，很適合搭配肉類!超唰嘴!

▲蜜醬燒豆干 | 蜜醬燒豆皮

豆干和豆皮和焦糖醬非常Match!甜鹹甜鹹~很開胃!不只表面有醬汁，內層也有入味，烤功一流

▲蜜醬燒花椰菜 | 蜜醬燒杏鮑

蔬菜串也少不了~杏鮑菇大推~鮮嫩多汁，每一口都好juicy

▲蜜醬燒甜不辣| 蜜醬燒豬血糕

外酥內軟的豬血糕和甜不辣也是必點!新鮮食材刷上獨家自製的醬汁、在高溫400多度的烤爐上耐心翻烤、上桌前細心修剪過焦處，難怪柒串燒屋的每一道料理都這麼好吃

▲烤香酥肥腸

刷上店家的特製醬汁，真的要大讚店家將肥腸處理得很好!吃起來完全沒有腥味~ 表皮烤的香脆，咬下去再吃到肥腸軟軟的口感!吃起來完全不油膩~酥香的口感越嚼越香

柒串燒屋。海鮮必點

▲天使大紅蝦

紅蝦甘甜彈牙，因為很新鮮所以殼也很好撥~烤過縮水後還這麼大尾不簡單!超推!必點

▲廣島生食級生蠔

這個CP值也太高!喜歡吃生蠔的朋友不要錯過~推薦必吃顆顆飽滿圓潤的『廣島生食級生蠔』4顆＄210，鮮甜蠔味口味濃郁，口感肥美，蠔肉厚實，加一點點檸檬就超好吃~

▲鯛魚下巴

烤魚下巴加胡椒鹽好吃到不行!肉質肥美極富彈性，滿滿膠原蛋白口感，鮮嫩細密的肉質，口感略帶Q彈，油而不膩!

▲剝皮辣椒雞湯

冷冷的冬天來一碗真的超幸福!湯頭微辣，金黃古銅色的湯頭喝下去會回甘，整個身體立馬暖起來~用料也超實在，大雞肉塊毫不手軟，肉質細緻，充滿嚼勁~滑嫩而彈牙

▲柒息地拉麵

超大一碗~辛拉麵加上牛奶鍋底去煮成的日式豚骨湯頭，湯頭奶香味十足!裡面有豬五花、蔬菜，還附上一片起司，有夠彭湃!Q彈的拉麵很有嚼勁!

一口肉配一口酒!苦命社畜上班族的快樂就是這麼簡單~柒息地的酒類選擇不少，除了各式台灣、德國、日本等各國啤酒外，也有韓國燒酒與米酒、日本梅酒與清酒，及汽水、果汁、茶等無酒精飲料~串燒配上手上的1664生啤酒超享受

價格都這麼佛心了~柒息地老闆還有優惠活動真的讓人感動哭~直接酒類寄杯寄起來!

✔發限動立馬享有4大優惠

✔五星評論送生蠔

✔跟店員玩比大小贏免費Shot

✔寄酒活動

柒息地就像是我的老朋友~ 從我學生時期聚會就很常來，一路吃到我出社會， 不管事同學聚餐、家人聚餐、同事聚餐、 任何節日聚餐都是首選!平價選多~好吃CP值又超高，真的很難不愛上他們家!現在分店也很多，而且離捷運站很近，趕快揪朋朋一起吃起來!

柒息地 延吉店

地址 | 台北市大安區延吉街99號

交通 | 捷運國父紀念館站1號出口 步行約5分鐘

營業時間 | 週一～週日18:00～01:30

電話 | 02-27771157

長春店

地址 |台北市中山區長春路128-1號

交通 | 松江南京站步行5分鐘

營業時間 | 週一～週日 18:00～01:30

電話 | 02-25671770

士林店

地址 | 台北市士林區小北街3號

交通 | 捷運士林站步行8分鐘

營業時間 | 週一～週日18:00～01:30

電話 | 02-28815670

三重店

地址 | 新北市三重區自強路一段230號

交通 | 捷運三重國小站約8分鐘

營業時間 | 週一～週日18:00～01:30

電話 | 02-29717717

永和店

地址 | 新北市永和區中正路576號

交通 | 捷運頂溪捷運站站約15分鐘

營業時間 | 週一～週日17:00～12:00

電話 | 02-29267320