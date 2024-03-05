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2024 台北賞櫻｜北部櫻花景點5選！開花時間、交通懶人包！

2024-03-05 15:39:06 秘密女孩viki 人氣：104
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窩客好文

秘密女孩viki

發表篇數：219篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中正區

 

2024 台北賞櫻去哪呢？不用飛到日本，台北就可以欣賞到浪漫櫻花紛飛的美景！Viki幫大家整理了北部櫻花景點5選！➊ 平菁街櫻花巷 ➋ 中正紀念堂 ➌內湖樂活公園翠墨莊園台北花卉試驗中心開花時間、交通懶人包，過年走春就去這裡吧！

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完整文章>2024 台北賞櫻｜北部櫻花景點5選！開花時間、交通懶人包！

 

2024 台北賞櫻｜陽明山櫻花

 

>2024陽明山賞櫻攻略｜台北櫻花。平菁街櫻花/台北花卉試驗中心。花期、交通停車資訊

陽明山櫻花 是台北櫻花的必去景點，2024陽明山櫻花季2月到3月初，今年平菁街櫻花巷提早盛開！
想賞花的朋友可以安排時間出發囉
🌸最佳賞花期｜2月就是最佳賞花期

📍平菁街｜台北市士林區平菁街42巷
📍台北花卉試驗中心 ｜臺北市士林區仰德大道4段175巷32號
📍 花卉中心旁的仁民路
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2024 台北賞櫻｜中正紀念堂櫻花

中正紀念堂有台北市品種最多的櫻花，不需要長途跋涉上山，捷運中正紀念堂出口就到的賞櫻景點！富士櫻已盛開4成～在養心山附近，修繕寺寒山櫻也開了幾朵～大忠門和大孝門之間的櫻花林目前開四成，大開二月中就會滿開囉！

📍中正紀念堂 | 台北市中正區中山南路21號
🌸最佳賞花期｜大約2月中

 

2024 台北賞櫻｜內湖樂活公園櫻花

> 內湖櫻花2024| 台北賞櫻搭捷運就到!內湖樂活公園浪漫夜櫻 | 活動時間/每日花況

捷運就到的內湖樂活公園櫻花浪漫盛開！「2024樂活夜櫻季」1/26-2/29為期一個月的浪漫，讓你從年前一路賞櫻到229。2024樂活夜櫻季以「夜光電櫻」為主題，藉著都會愛情的主軸，體驗幸福浪漫，感受質感生活。內湖樂活公園的櫻花很美而且又不用上山下海交通很方便，樂活公園位於東湖內溝溪畔，是近年的熱門台北賞櫻景點！從康樂街開始沿著溪邊步道種植了3公里的櫻花，讓內溝溪堪稱臺北市最美麗的櫻花河

📍內湖樂活公園 | 114台北市內湖區康樂街61巷
🌸最佳賞花期｜1月底-2月底

2024 台北賞櫻｜翠墨莊園櫻花

> 2024翠墨莊園菜單、交通懶人包！大片櫻花林盛開中！桃園賞景點推薦。復興鄉櫻花秘境

2024翠墨莊園櫻花季開跑囉！北部新的賞櫻景點，復興鄉櫻花秘境，位於桃園市復興區基國派路山區的「翠墨莊園」，是去年才有的新景點，桃園新秘境！佔地很頗大有整片的櫻花林，看到很多照片的分享都非常夢幻，限定週末還有提供和服體驗彷彿去到日本賞櫻般！除此之外四季都有不同的花可以賞，非常適合來這裡散步度過假日：）

📍翠墨莊園｜桃園市復興區三民里基國派路520巷133之1號
🌸最佳賞花期｜2月至 （2/5大約6~7成）
>（免排隊快速方便）

2024 台北賞櫻｜台北花卉試驗中心櫻花

除了超熱門的平菁街之外，陽明山賞櫻還有人潮較少的秘境「陽明山花卉試驗中心」，享受賞櫻的悠閒時光～滿山遍野的山櫻花綻放！整片粉紅超浪漫，還有茶花、鬱金香等多種花朵盛開，一次賞到各式的花卉

📍陽明山花卉試驗中心 | 111台北市士林區仰德大道四段175巷32號
🌸最佳賞花期｜1月底-2月底

 
 



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