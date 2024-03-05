終於等到了Dyson吸塵器新品！Viki期待已久的居家清潔王者！Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵器開箱！主打乾濕兩用！吸塵器+洗地機+塵蟎機一機搞定，聽起來是懶人必備、最新婚姻三機！以前清潔地板吸塵完還需要另外濕拖，實在太麻煩～這次的全新配備Dyson首款洗地清潔配件「Submarine™洗地滾筒吸頭」，透過加濕、吸附、刮污分離三步驟，可有效去除硬地板上的潑灑液體、污漬。加上智慧光學偵測吸頭：綠光一照髒污灰塵一覽無遺和無纏結錐形吸頭：頭髮、塵蟎清潔清潔溜溜，三機一體的Dyson吸塵器評價究竟多強？快接下來看一分鐘Dyson乾濕全能洗地吸塵器開箱評測文！ ▶追蹤Viki的粉絲團、IG，看我的即時生活分享、跟我聊聊天吧！

Dyson V12s乾濕全能洗地吸塵器開箱Ｘ配件介紹

Dyson V12s 乾濕全能洗地吸塵器

（ -Dyson V12s Detect Slim Submarine™）

✔️特色：吸塵器+洗地機+塵蟎機一機搞定！

✔️主要吸頭：Submarine™洗地滾筒吸頭、智慧光學偵測吸頭、無纏結錐形吸頭

✔️單次充飽電所需時間：3.5小時

✔️三段式吸力選擇：強效模式、中段模式(自動)、節能模式

✔️主機本身 1.5 公斤

✔️Dyson Hyperdymium™馬達轉速每分鐘高達125,000轉，吸力強勁

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第一次使用吸塵器之前，務必先將電池充滿電～電池可以從機身單獨拆出來充電更方便！這點很加分

機身上方的螢幕可以選多種設定，像是三段式吸力選擇：強效模式、中段模式（自動）、節能模式，依照不同需求做調整

Dyson V12s乾濕全能洗地吸塵器開箱Ｘ洗地滾筒吸頭

馬上來試看看這次的主角洗地滾筒吸頭！這也是Dyson首款洗地清潔配件

洗地滾筒內部設置了8個注水孔，每分鐘釋放18毫升的清水，經由加壓設計可以均勻浸濕滾刷，前後一次推拉，清潔率高達 95%！每分鐘都用潔淨清水洗地，吸頭內有一個不鏽鋼刮刀，能邊清潔邊刮污，把滾筒上的髒污收集至獨立污水箱內，並確保污垢或碎屑不會掉回地板。最神奇的是擦完的地面不會很濕，輕鬆快速便利地去除硬地板上的潑灑液體、污漬！洗地時不會開啟機身馬達，就不會有濕氣和液體髒污被吸到集塵筒裡， 讓集塵筒、延長管發臭～清潔更簡單

使用前只要轉開水箱直接注水就好，也可以搭配清潔劑一起使用，依照說明書推薦的比例稀釋倒入清水箱就可以了！雖然後方清水箱看似不大，不過經實驗證明，300毫升的水可持續使用16分鐘，可以拖完33坪以內的地板，對一般家庭來說已經很足夠了～

以前清潔地板我都先用吸塵器吸地一遍，再用拖把拖地，還要等地板乾，來來回回麻煩費力又花很多時間，尤其有些難纏的污垢要使出吃奶的力氣才拖得乾淨，使用Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵器後，一台就完成啦～

吸塵又可以洗地，方便之外，而且超級乾淨！

連打翻的紅茶、黏稠的番茄醬等等液體都一秒清乾淨(下面有實測影片)!Amazing~

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Dyson V12s乾濕全能洗地吸塵器開箱Ｘ洗地滾筒吸頭實測影片

大家可以看實際用起來的影片～使用上滿順手的，往前轉彎更角度都很流暢，聲音也不會太吵，對了吸頭的內建馬達以每分鐘900轉的速度帶動滾刷，碾壓硬地板的每一個細節，像我家木紋地板隙縫中卡的髒污都能徹底洗淨～

吃飯時有時候就是會不小心打翻醬料，這種情況應該很常見吧～尤其是家中有小孩的朋友們，你們的辛苦我都懂！

尤其有點黏稠味道又重的蕃茄醬，我之前手清都要用上快半包衛生紙，超級累又不環保，

用抹布擦也是來來回回跑好多次還要清洗抹布，超煩人的！Dyson V12s 乾濕全能洗地吸塵器能輕鬆解決嗎？

對Dyson V12s 乾濕全能洗地吸塵器來說真的是一盤小蛋糕！3秒鐘光速ＫＯ！

偷偷說Viki很常手殘打翻飲料，可能是常流手汗的關係，手很滑ＸＤ

洗地滾筒吸頭還有附個一底座，讓他有一個家，便於收納!

好在我有了Dyson V12s 乾濕全能洗地吸塵器，簡單兩下清潔溜溜～

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Dyson V12s乾濕全能洗地吸塵器開箱Ｘ洗地滾筒吸頭清理

清洗上也很方便，整組吸頭配件都可以拿到水龍頭下沖洗，用久才不會堆積異味～

之前遲遲沒有買複合式的清潔工具就是因為清理機器可能比打掃更麻煩～掃完之後我們一點都不想拆開來清理，但Dyson V12s 乾濕全能洗地吸塵器完全沒有這個問題，拿到水龍頭下三分鐘就清乾淨了！

Dyson V12s乾濕全能洗地吸塵器開箱Ｘ智慧光學偵測吸頭

吸地板看得見的灰塵都很好處理，但是就惱人的就是傢俱下面各個死角的髒污常常會漏掉，就是吸了一個寂寞，Dyson智慧光學偵測吸頭讓我超驚喜，升級版智慧光學偵測照亮二倍塵垢，讓地面上隱藏的灰塵一覽無遺，綠光經透鏡折射以離地1.5度的角度照射地面，照亮平時肉眼不見的微塵，全都躲不過Dyson的銳利的雙眼！

記得Viki第一次用被這綠光逗得好開心，好像拿到超級英雄的神秘武器般ＸＤ

之所以選擇綠光，是因人眼對其辨識度較高，看得更清楚！看看沙發發下的微塵超明顯的～

此外轉軸設計也很靈活～家具深處或房間死角都輕鬆自如

Dyson V12s乾濕全能洗地吸塵器開箱Ｘ無纏結錐形吸頭

我認真覺得所有女孩們都需要它！每次都被自己吹頭完滿地的頭髮弄的很煩躁，無纏結錐形吸頭是頭髮、塵蟎的剋星，錐形刷頭有效防毛髮纏繞～尤其像Viki是嚴重塵蟎過敏的人，之前還去日本搬了一台當時很火紅的除蟎機，結果現在因為太懶惰，吸地完再換一台吸塵蟎，現在都被我冷凍在儲藏室ＸＤ

有了Dyson吸塵器後一機到底真的太方便～吸塵時毛髮會先在快速滾動的刷頭中從錐狀刷頭最寬處被帶進錐狀最尖端處，脫離刷頭後被收至集塵盒，不用另外拆卸刷頭！清潔，床墊、沙發、寵物床、抱枕等布質環境一次吸塵＋除蟎！過敏人或是家裡有毛小孩真的太需要它了

這次 Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵器的集塵筒也是可以整個拆下清洗的，就能夠將整個集塵筒向前拉出分離，方便清理集塵筒與機身內部～

Dyson乾濕全能洗地吸塵器評價。使用心得

打掃完不得不說Dyson乾濕全能洗地吸塵器是我用過最好用的居家清潔神器！乾濕全能​：吸塵、洗地、除蟎三機一體，一次擁有一鍵轉​換，方便好用清潔能力又極強，機身不重，握把手感好～操作都很直覺容易上手，使用感受很棒，機身清潔也很快速簡單，Viki本身非常推薦，以一般居家清潔來說非常足夠，我整理以下幾點優點給大家再入手前參考一下～

洗地滾筒吸頭：深層清潔硬地板液體髒污、污漬， 清潔率高達 95%

智慧光學偵測吸頭：綠光一照使肉眼難以發覺的微塵無所遁形

無纏結錐形吸頭：毛髮塵蟎剋星，有效防毛髮纏繞

全新科技Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 乾濕全能洗地吸塵器

即日起在各大線上線下通路都可以買到囉!

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