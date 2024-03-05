新丼有26種平價創意丼飯，只要$128元起

還有超狂的起司瀑布、厚實的無敵炸豬排，CP值超高的，

創意又有特色的，

讓人怎麼吃也吃不膩，

是會讓人想一訪再訪的美味

新丼 26種平價創意丼飯口味超多，

滿足每個人不同的喜好

還可+$108升級心動套餐更划算喔~

我們點了超司熔岩丼、熔岩咖哩炸雞丼，

升級套餐，加點無敵炸豬排

風騷紅茶，喝起像是古早味紅茶般的感覺，微甜又順口

純潔雪碧，拿來搭配餐點，超解膩

無敵炸豬排

豬排超大一塊又厚實，

使用腰內肉製作，

炸得外酥內嫩，

咬起來卡滋卡滋的，酥香又涮嘴，

沾點糖醋醬，

嚐起來提味增香又不膩口

熔岩咖哩炸雞丼

咖哩超濃郁的，鹹香夠味，

加了熔岩起司，又香又濃，

嚐起來層次更豐富，

上面的炸雞給的好多塊喔~

讓愛炸雞的我好滿足，

炸雞一口咬下外酥內嫩，

超多汁的，

炸雞沾了起司、咖哩醬嚐起來更香了，

喜歡炸雞、咖哩的朋友一定要試試

日本進口起司可樂餅

酥脆的麵衣中有綿密細緻的馬鈴薯泥、入口即化濃郁的起司，

外酥內綿密，

讓我和孩子都好喜歡

日本進口咖哩可樂餅

麵衣一樣很酥脆，

內餡多了咖哩的香氣，

綿密的咖哩香、馬鈴薯泥香，

讓人一口接一口愈吃愈涮嘴

高麗菜絲

上面淋了千島醬，

嚐起來相當的爽口，

單吃或搭配炸物一起吃都適合

味噌湯

在店內享用無限供應，

裡面的配料好多，

喝起來鹹香又豐富，

冷冷的天氣來上一碗超滿足

甜蜜月見溫泉蛋

入口滑嫩，蛋黃又香又濃，

沒有蛋腥味，

也是家人們很喜歡的小點

超司熔岩丼

白飯上鋪滿了滿滿的牛肉(不吃牛的也可以換成豬肉喔)，

淋上起司熔岩嚐起來鹹香濃郁，

起司牛奶香交織著肉香，

豐富又有層次

中間的蛋黃超吸睛的，

可以拌著飯一起吃，

增添肉片與白飯的滑順感

新丼丼飯多樣化又真材實料，

讓人百吃不厭，

也是我一訪還會想再訪的店家，

很推薦大家來試試喔~

店家資訊:

新丼長安本店：長安西路66號

電話：（０２）２５５５-９２９２

其他分店資訊:

新丼 和平店：和平東路二段118巷45號1樓

電話：（02）2255-2252

新丼桃園中正店店：桃園區中正路722號

電話：（03）356-0722

新丼粉絲團

#台北美食 #新丼 #起司瀑布 #厚切豬排煉獄丼 #平價丼飯 #中山站 #無敵炸豬排 #中山區美食 #起司熔岩 #厚切豬排

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

范范部落格



范范LINE@:@098hmurg

如果喜歡我的文章，請幫我按個讚或推文吧!



粉絲團也麻煩大家多多支持，幫我按一個讚吧!



您的讚美，是我寫文最大的動力，謝謝



歡迎加入我的粉絲團，讓我與您分享寶貝的吃喝玩樂，不定期的抽獎活動，歡迎大家一起來參加



點我-追蹤我的Instagram



點我-追蹤我的粉絲團范范愛分享

文章標籤