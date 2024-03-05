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【台北美食】新丼 26種平價創意丼飯，只要$128元起 #起司瀑布 #無敵炸豬排 CP值超高的

2024-03-05 21:23:35 范范 人氣：98
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窩客好文

范范

發表篇數：801篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：新丼日式創意丼飯
phone02-2555-9292
place台北市中山區長安西路66號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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新丼26種平價創意丼飯，只要$128元起

還有超狂的起司瀑布、厚實的無敵炸豬排，CP值超高的，

創意又有特色的，

讓人怎麼吃也吃不膩，

是會讓人想一訪再訪的美味

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新丼 26種平價創意丼飯口味超多，

滿足每個人不同的喜好

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還可+$108升級心動套餐更划算喔~

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我們點了超司熔岩丼、熔岩咖哩炸雞丼

升級套餐，加點無敵炸豬排

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風騷紅茶，喝起像是古早味紅茶般的感覺，微甜又順口

純潔雪碧，拿來搭配餐點，超解膩

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無敵炸豬排

豬排超大一塊又厚實，

使用腰內肉製作，

炸得外酥內嫩，

咬起來卡滋卡滋的，酥香又涮嘴，

沾點糖醋醬，

嚐起來提味增香又不膩口

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熔岩咖哩炸雞丼

咖哩超濃郁的，鹹香夠味，

加了熔岩起司，又香又濃，

嚐起來層次更豐富，

上面的炸雞給的好多塊喔~

讓愛炸雞的我好滿足，

炸雞一口咬下外酥內嫩，

超多汁的，

炸雞沾了起司、咖哩醬嚐起來更香了，

喜歡炸雞、咖哩的朋友一定要試試

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日本進口起司可樂餅

酥脆的麵衣中有綿密細緻的馬鈴薯泥、入口即化濃郁的起司，

外酥內綿密，

讓我和孩子都好喜歡

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日本進口咖哩可樂餅

麵衣一樣很酥脆，

內餡多了咖哩的香氣，

綿密的咖哩香、馬鈴薯泥香，

讓人一口接一口愈吃愈涮嘴

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高麗菜絲

上面淋了千島醬，

嚐起來相當的爽口，

單吃或搭配炸物一起吃都適合

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味噌湯

在店內享用無限供應，

裡面的配料好多，

喝起來鹹香又豐富，

冷冷的天氣來上一碗超滿足

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甜蜜月見溫泉蛋

入口滑嫩，蛋黃又香又濃，

沒有蛋腥味，

也是家人們很喜歡的小點

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超司熔岩丼

白飯上鋪滿了滿滿的牛肉(不吃牛的也可以換成豬肉喔)，

淋上起司熔岩嚐起來鹹香濃郁，

起司牛奶香交織著肉香，

豐富又有層次

中間的蛋黃超吸睛的，

可以拌著飯一起吃，

增添肉片與白飯的滑順感

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新丼丼飯多樣化又真材實料，

讓人百吃不厭，

也是我一訪還會想再訪的店家，

很推薦大家來試試喔~

店家資訊:
新丼長安本店：長安西路66號
電話：（０２）２５５５-９２９２

其他分店資訊:

新丼 和平店：和平東路二段118巷45號1樓
電話：（02）2255-2252

新丼桃園中正店店：桃園區中正路722號
電話：（03）356-0722 

新丼粉絲團

#台北美食 #新丼 #起司瀑布 #厚切豬排煉獄丼 #平價丼飯 #中山站 #無敵炸豬排 #中山區美食 #起司熔岩 #厚切豬排

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

范范部落格

范范LINE@:@098hmurg

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