林家南投意麵 | 彰化溪湖糖廠美食，手包餛飩、滷味小菜必點。

林家南投意麵 | 彰化溪湖美食小吃，來溪湖不只是吃羊肉爐，平價的銅板美食無時無刻都是受到歡迎的，到溪湖糖廠遊玩可以規劃到這家人氣老店「林家南投意麵」用餐，在地經營二十多年，提供美味的手包餛飩、彈牙意麵、臭豆腐跟麻辣鴨血。

溪湖小吃美食推薦

林家南投意麵就在溪湖鎮的鬧區裡，門面寬敞，用餐時段人潮總是絡繹不絕，販售招牌肉燥意麵、手工餛飩，滷味小菜也是他們家必點的品項，口味不輸主食，平價美食既美味又讓人飽足，若是覺得吃羊肉的預算太高，來這裡就對了。

林家南投意麵離溪湖糖廠、巫家捏麵館都不遠，可列入遊玩行程裡，路邊白線算好停車。

林家南投意麵菜單

南投意麵、刀削系列、粄條系列、滷肉飯、紅油抄手、湯類、香酥臭豆腐、麻辣臭豆腐。

現場有提供辣椒醬油、辣醬跟辣油讓客人添加。

可樂跟雪碧可無限暢飲，這一點真的很貼心。

溪湖在地老字號美食小吃，經營超過二十年，湯底跟麻辣湯頭都是自家熬煮，小菜也好好吃，難怪用餐時段總是湧入大量客人用餐，因為內用位子多，沒座位時也不會等太久。

滷味小菜，大黑豆干、海帶、豆包、蘿蔔、溏心蛋，一上桌就讓人垂涎，每樣都魯的入味卻不會過鹹，吃起來真的很涮嘴，連我爸媽都說很讚。

滷大腸跟米血，大腸很Q不軟爛，米血吃起來也很軟喔。

乾刀削麵75。前陣子還在想現在越來越難吃到刀削麵，沒想到這裡就有刀削麵條，淋上大量香噴噴肉燥，還有加上蒜泥跟爽脆的豆芽菜，讓口感吃起來更豐富。

刀削麵跟得很Q且勁道！喜愛口感的朋友們必點，而且肉燥淋醬就很夠味，吃起來也不油膩。

餛飩意麵(湯)75。餛飩是店家的鎮店單品，還有另外販售盒裝餛飩販售，每天手工現包，因為我媽喜歡喝湯，點了湯餛飩意麵。

南投意麵雖然細扁，但是是勁度相當高的麵條，細滑好入口，肥瘦七三比為主的肉燥跟清甜的湯底，每一口都讓人滿足。

手工餛飩則是吃起來肉末細緻，吃起來很鮮甜，幾乎每桌必點這餛飩呢。

香酥臭豆腐(六塊)65。還給了份量不少的台式泡菜搭配，臭豆腐外皮炸的很酥，吃起來又臭又香，醬汁是很傳統的醬香味，一口咬下真的很滿足。

肉羹粄條75。不只是意麵好吃，連肉羹都是用心熬煮，加上油蔥增香，這一碗給的肉羹真的很多，配上爽滑的板條，口感好滿足。

麻辣(豆腐、鴨血)85。我個人很喜歡喝麻辣湯頭，林家南投意麵麻辣湯可以分辣度，多種中藥材熬煮，連湯底都是不假他人之手，非常用心。

超級大塊的鴨血，吃起來嫩口帶脆，麻辣味道鹹香，豆腐也是吸飽了麻辣湯汁，一口咬下湯汁在口中溢出，口感真的很過癮，是可以喝的麻辣湯。

滷肉飯40。男人愛的滷肉飯，手切豬五花滷的膠質透出，淋在粒粒分明白飯上，味道鹹香入味，旁邊還有附上醬菜，連我爸都說這滷肉飯很好吃，大碗滿意。

蝦貢丸湯50。總共五顆丸子，隨機搭配，搭配海帶的湯底，喝起來就是鮮。

紅油抄手65。抄手吃起來內餡鮮甜扎實且不會太辣，肉質細緻甜口，讓我意猶未盡，最好吃的就是他們家手工餛飩了。

溪湖美食眾多，能在地經營二十多年必須要有相當實力，林家南投意麵除了吃飽又吃巧，味道上也很用心，到溪湖記得放入口袋美食。