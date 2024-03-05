2024 嘉義美食大揭秘》「養牛人家」：從阿里山到綠盈牧場的美食饗宴之旅！

說到嘉義景點，除了常見的檜意生活村之外，理智派還會想到綠盈牧場。在查綠盈牧場的時候，才發現到他們家新開了一個餐廳品牌「養牛人家」。既然大家都比較常開箱綠盈牧場，理智派今天要來開箱嘉義美食，直搗「養牛人家」的核心。

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【在綠意盎然中享受美食】

嘉義美食 養牛人家 綠盈牧場設計

走進「養牛人家」，這個名字聽起來就像一股清新的風。想象一下，坐在窗邊，眼前是陽光照耀下的綠草如茵，耳邊是風吹樹葉的沙沙聲，是不是就像置身於畫中一般？還是大家覺得理智派太會想像該去當藝術家XD。

可能是因為品牌本身就是牧場起家，這裡的每一道菜都具備最原始的味道，從新鮮的牛奶到香氣四溢的披薩。

【從酪農到美食的轉型】

嘉義美食 養牛人家 綠盈牧場設計

說到「養牛人家」，怎能不先講講他們的母品牌—綠盈牧場。綠盈牧場今年已經37歲，從一個純粹的酪農開始，到今年的多元轉型。

養牛人家特色：一站式的美食體驗

嘉義美食 養牛人家植栽 嘉義美食 養牛人家蛋糕櫃

不管你是從阿里山的雲海中走來，還是從逐鹿莊園玩回來，養牛人家的地理位置都還算近，可以累了來這邊休息。總店的停車場更是非常之大且是嘉義寵物友善的餐廳之一，讓你與你的毛小孩都能在這裡休息一下。

餐點介紹：舌尖上的養牛人家

說真的，介紹了這麼多，如果餐點不好吃一切都毀了(?XD。就讓理智派來一一介紹他們家的餐點吧。

。辣炒鴨胸麵

嘉義美食 養牛人家 辣炒鴨胸麵

這道料理將傳統與創新完美結合。麵條保持了嚼勁，而微辣的調味則刺激你的味覺。鴨胸肉質緊實又富彈性，輕咬一口，煙燻的香氣與肉質的甜美交織在一起，喜歡軟麵的人蠻適合點這道的。

。濃湯配佛卡夏麵包

嘉義美食 養牛人家 濃湯配佛卡夏麵包

濃郁的湯頭與甜美的佛卡夏麵包是冬日裡的暖心組合。湯頭滑順細膩，每一口都讓人感到幸福，與輕甜的麵包相結合，帶來口感與味覺的雙重享受。

。松阪豬拼盤

嘉義美食 養牛人家 松阪豬拼盤

這道料理特別適合喜愛重口味的朋友。松阪豬的豐腴與檸檬的清新完美搭配，既能品嚐到肉質的鮮美，又不會感到油膩。配上特製的胡麻醬沙拉，每一口都是滿滿的驚喜。

。Pizza

嘉義美食 養牛人家 Pizza

這不僅僅是一份披薩，它代表的是「養牛人家」對食材的堅持與尊重。每一口都能吃出杏包菇的鮮美與玉米筍的甜脆，餅皮的QQ口感增加了他的層次。

。義式奶酪

嘉義美食 養牛人家 義式奶酪

這不僅僅是一份甜品，更像是一份來自牧場的禮物。每一口都能品嚐到濃郁的奶香與細膩的口感，這是對味蕾的極致呵護。對，沒錯，鮮奶布丁就是本日的MVP餐點拉XD。

。鮮奶茶

這杯鮮奶茶，用的是綠盈牧場的新鮮牛奶，奶香濃郁而不蓋過茶香，每一口都是純粹的享受。非常適合午後時光點一杯享受小確幸。

。鮮乳優格

喜歡酸甜滋味的你不容錯過。覆盆子的酸與奶酪的甜在口中交織，讓理智派一次又一次地被驚喜。

。古早味紅茶

這看似僅為一杯普通的紅茶，但入口後回味無窮而不帶絲毫澀味。每一口都像是走進一片茶園，感受著清晨第一縷陽光的柔和與溫暖。

。海鹽檸檬氣泡飲

鹹鹹的海鹽與清新的檸檬相結合，超級解膩的必備飲品。

【綠盈牧場 – 養牛人家交通方式】

。搭乘大眾交通工具前往綠盈牧場

搭乘火車或客運至嘉義站：首先，你可以搭乘火車至嘉義火車站，或者選擇客運如統聯、國光等直達嘉義市。具體時間依選擇的交通工具而異。

轉乘公車或計程車：抵達嘉義火車站後，你可以選擇在火車站前的公車站牌搭乘前往綠盈牧場的公車，或直接搭乘計程車前往目的地。建議事先查詢公車路線和時刻表，或向計程車司機確認行車路線及費用。

。自行開車從新竹前往綠盈牧場

出發：首先，啟動你的導航系統，設定目的地為「綠盈牧場」。從新竹出發，你將會經過國道1號或國道3號，朝南行駛。

國道轉換：如果你選擇國道1號，則在嘉義系統交流道切換至國道3號；如果原先就在國道3號上，則直接繼續行駛。

下高速公路：沿著國道3號行駛，可選擇在水上交流道或其他靠近嘉義的出口下高速公路，然後根據導航指示，通過地方道路前往綠盈牧場。

抵達綠盈牧場：沿途你將經過嘉義市區及周邊的鄉村道路，請跟隨導航系統的指示，大約在下高速公路後30分鐘到1小時，你將會抵達綠盈牧場。

【養牛人家菜單一覽】

嘉義美食 養牛人家菜單一覽

【門店資訊】

綠盈牧場 養牛人家總店

粉 絲 團：https://www.facebook.com/greening.ranch

Ｉ Ｇ：@ greening.ranch

營業時間：9:00~17:00

電 話：05 253 7013

地 址：嘉義縣中埔鄉鹽館村4鄰2-11號

養牛人家 垂楊門市

粉 絲 團：https://www.facebook.com/MILKDAILY.CHIAYI

Ｉ Ｇ：@ milkdaily.chiayi

營業時間：9:00~18:00

電 話：05 228 8928

地 址：嘉義市東區垂楊路101號