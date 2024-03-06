新竹新開幕「酉8BQ串燒酒場」，挑高寬敞用餐空間，還有超大投影幕能看體育賽事，內用不限時且無低消！烤物、炸物、現拉生啤通通有，串燒最便宜10元起！

竹北新開幕「酉8BQ串燒酒場」，店內以悠閒的美式風格打造，有超寬敞舒適的用餐空間，還有超大投影幕能爽看體育賽事，重點是內用不限時且無低消！烤物、炸物、私房菜通通有，最便宜10元起就能吃到，現場還有四款現拉生啤酒可以選擇，冬天還有提供溫暖的雞湯料理。另外二樓還有超多間私人包廂，很適合團體包場、公司會議，還提供投影機唷！燒烤部分，推薦「炸滷雞皮、醬烤雞尾椎」，先滷後炸再烤的方式料理，搭配特製蔥醬，口感、味道真的一極棒！下酒還有「鹽火烤特選松阪豬」，炙燒香氣搭配蔥鹽醬，口感風味更有層次。特別挑選過的「BBQ高粱香腸」走濃厚酒香大人味路線。「酉8BQ串燒酒場」絕對是竹北下班後小酌的聚餐新選擇。

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「酉8BQ串燒酒場」前身是「酉shabu」的位置，現在轉型為美式風串燒店繼續營業，就在竹北遠百附近，一樣是大紅色招牌，走過、路過不易錯過，開車族可以停在對面的「新竹縣體育館停車場」或「竹北國民運動中心停車場」，停車上相當方便。

「酉8BQ串燒酒場」整間店以美式風格打造，門口的霓虹燈裝飾、巨大運動投影幕、車牌打造的美國地圖打卡牆以及復古瓶蓋飾畫，再加上挑高寬敞的座位區，讓各位來這用餐，格外放鬆愜意。

一樓、二樓都有投影幕可以使用，其中一樓座位可容納百人，「酉8BQ串燒酒場」是竹北地區適合場地租借的餐廳。

「酉8BQ串燒酒場」二樓更還有提供私人包廂，還設有投影機，特別適合團體包場、公司會議。

消費滿千可以免費射飛鏢乙次，最大獎直接送你龍蝦一隻，另有$300元消費抵用券等等，可以下次消費無條件使用。※詳情請依店內公告為主。

生啤酒方面，有提供四款選擇，均一價$150元，買五送一，喝越多杯越划算！如果不愛酒味太重，推薦你「可倫堡1664生啤酒」，口感較香甜、喜歡酒香濃一點，推薦「Kirin麒麟」，啤酒花、麥香都較凸出，是先苦後甘甜的大人滋味，另外兩款「Asashi朝日」、「Orion」口味上介於兩者之間。

除了生啤酒之外，現場也有韓國燒啤、德國艾丁格啤酒、可樂那啤酒、海尼根等等選擇，不喝酒也有日本富士山汽水、無糖茶，選擇上很多樣化。

🔺BBQ醬烤甜不辣 $10

🔺BBQ酥炸滷雞皮 $30

🔺BBQ醬烤雞尾椎 $65

🔺BBQ醬烤飄香豆包 $35

🔺BBQ醬烤古早味米血 $40

🔺鹽火烤特選松阪豬/美式薯叔三兄弟 $150

🔺BBQ醬烤嫩汁雞腿排/火烤美式嚴選牛肋條 $90

🔺火烤頂級北海道干貝 $120

🔺BBQ醬烤澎湖透抽 $350

🔺BBQ頂級草蝦 $200

🔺BBQ高粱香腸/剝皮辣椒豬肉串/聖女小番茄豬肉串 $75

🔺BBQ醬烤櫛瓜 $75

🔺醬炒烏龍麵 $99

🔺火烤香菇 $60

「BBQ醬烤飄香豆包」吃起來是外酥內嫩且完全不油膩，很喜歡他們家的BBQ醬，帶點中藥香氣，真的很香！

下酒必點推薦就是這個「BBQ酥炸滷雞皮」，先滷後炸再烤，繁瑣的三道工序，讓雞皮吃起來口感Q彈又很入味，好吃到讓我們馬上追加一份！「BBQ醬烤雞尾椎」真的是名符其實的七里香，撒上特製蔥醬後，整個非常開胃好吃，這道也是推薦必點！

「火烤美式嚴選牛肋條」乾爽不油膩，越咬越香。

好吃的「BBQ醬烤甜不辣」一片只要$10元，不點一份不行。「BBQ高粱香腸」有特別挑選過，一口香腸、一口蒜頭，超對味！均衡飲食，來份超多汁的「BBQ醬烤櫛瓜」，一整個大受好評。

「剝皮辣椒豬肉串」很有巧思的串入糯米椒及剝皮辣椒，讓整體口感更增添層次，推薦必點。「聖女小番茄豬肉串」咬下去有番茄的爆漿口感，替豬肉串增添不少清爽滋味。

「鹽火烤特選松阪豬」炙燒香氣十足！大火逼出油脂，讓肉香更濃郁，口感更彈牙，上頭還撒滿蔥鹽醬，整個超下酒。

「BBQ醬烤嫩汁雞腿排」是以整塊去骨雞腿排涮上特製BBQ醬下去烤至金黃色澤，再撒上白芝麻點綴，肉質相當厚實多汁，大口吃肉有夠過癮！

「美式薯叔三兄弟」以厚切帶皮馬鈴薯來料理，擠上明太子醬、番茄醬、撒上起司後下去烤至表面金黃，讓你一次滿足三種風味，其中明太子醬口味更深得我心！

「醬炒烏龍麵」份量很大，是大眾會喜歡的家常滋味，脆甜的高麗菜給的超多。

海鮮部分，「BBQ醬烤澎湖透抽」選用澎湖直送小卷，脆甜的口感真的很讚。

「火烤頂級北海道干貝」以巨大干貝與來炙燒，上頭還有檸檬片加持，讓鮮甜的干貝充滿檸檬香氣，帶有檸檬果香的干貝吃起來更加分。

「BBQ頂級草蝦」以簡單的鹽烤方式料理，吃起來脆口又鮮甜。

「酉8BQ串燒酒場」不限時且無低消，也無收取服務費，還提供巨大投影幕播放體育賽事，內用座位非常寬敞舒適，整體串燒表現也都很有水準，特別是烤雞皮、烤雞屁股、鹽火烤特選松阪豬，吃完都讓我們念念不忘。「酉8BQ串燒酒場」絕對是新竹、竹北必吃的串燒店之一，下班小酌、公司聚餐也都很適合來這用餐。