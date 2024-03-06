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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花三吃、全程專人代烤、小菜及包肉生菜無限自取！

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花三吃、全程專人代烤、小菜及包肉生菜無限自取！

2024-03-06 19:01:54 小珊珊 人氣：114
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1232篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店
phone02-23121988
place台北市萬華區台北市萬華區武昌街二段57號2、3樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

王品首家韓式烤肉「金咕」插旗西門町！015啊

獨家五花肉三吃、全程代烤服務，超人氣平價雙人套餐988元起，還附小菜吃到飽013美

 

王品新品牌再＋1！

再拓展品牌地圖，展開第1間韓式燒肉「金咕原塊烤肉」，12/22於台北萬華區搶先試營運

小編一開放訂位就馬上訂，因為真的超夯，很難搶！

金咕친구 韓式原塊烤肉 | 立即訂位！inline 線上訂位預約(請點我)

就讓小編帶大家來去嚐鮮！160開車

【金咕친구】就開在西門町行人徒步區知名滷味老天祿旁的2樓，順著樓梯走上去就是囉

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上去二樓即會看到扭蛋機，依用餐金額兌換代幣，很難夾，沒有保夾模式哈哈

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店內裝潢設計是霓虹風格，一進門口就可以很好的打卡拍照，整個環境氣氛很棒

這裡的用餐環境一共有兩層樓，二、三樓加起來總共95個座位

充滿韓式風格的圓桶圓桌，每桌都有一個大煙囪，掀開鐵桶椅子的椅墊，裡面可以放衣服包包

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每桌都有專屬QR Code，直接掃碼點餐快速、簡單且方便

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附上菜單給大家參考喔〜〜

主打國產豬五花三吃，以套餐為主，雙人套餐從988元起

最棒的是全程由專人代烤，只要負責動口就好，超幸福〜

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我們兩人點的套餐是「金咕棒 牛豬套餐」(雙人$1388)，份量飽到天靈蓋不誇張

國產豬五花三吃、松阪豬、豬梅花、秘製韓醬牛腹肉，還有布帳馬車美食與熱鍋各一款

坐定位後服務人員就會送上一大壺冰麥茶，兩人座的桌面有點小

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

 

麥茶、韓國小菜、包肉生菜都是無限續吃到飽

有黃豆芽、泡菜、醃黃瓜、涼拌辣蔥絲、芥末漬蘿蔔，小菜和青菜都很新鮮，吃起來非常清脆夠味！

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

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很快的，我們餐點也都被送上桌了

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【肉品】

國產豬五花三吃、松阪豬、豬梅花、秘製韓醬牛腹肉

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

 

二人套餐的肉重600g，肉量非常足！

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服務人員相當的親切，烤肉時會仔細講解，當日用餐非常愉悅

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【黃金鑄鐵燒】

肥瘦比例適中，我很少看到肥得那麼恰到好處的豬五花

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金咕採用韓國進口鑄鐵壓肉板，將厚實的豬五花肉逼出多餘油脂，使肉質擁有金黃色外衣和酥脆口感

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烤到金黃焦脆的豬五花，外層焦香酥脆，口感彈脆保有肉汁，鮮甜的味道

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當然不能錯過韓式豬五花的包菜吃法，一口塞入嘴裡，滋味豐富，愈嚼愈香021渴望

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也可以搭配洋蔥、大蒜、杏鮑菇一起食用，也超級香的，真是最棒的無敵豬隊友

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【罪惡濃起司】

第二吃以濃郁奶香的「莫札瑞拉起司」包覆豬五花，也太邪惡了…….005感動

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濃郁起司香氣撲鼻，滑嫩豬五花入口，外皮酥脆帶點奶香016飄過〜還有會牽絲的起司

濃郁的奶香，脆口外酥內軟鹹香超夠味，豐富的味覺層次深受小編大愛！045來親個

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【爆炒醬羅勒】

以羅勒與秘製韓醬爆炒豬五花，微辣的九層塔風味，鹹香噴香

羅勒香氣撲鼻〜讓人聞香就口水流滿地………070搖擺

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每一口都很夠味，一口接一口停不下來，美味破表！067不要啊

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【國產松阪豬】

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松阪豬肉邊緣被烤得琥珀色焦香完美了

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脆脆的松阪豬，烤得略焦，搭上包肉生菜或者烤大蒜一同入口，濃香肉汁在口中爆開！

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【國產豬梅花+秘製韓醬牛腹肉】

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有厚度的梅花肉，吃進嘴裏有軟嫩紮實，豬肉本身的甜味口感紮實又多汁

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牛腹的雪花部位鮮美油脂也讓人食指大動，並淋上獨家秘醬，燒烤後油脂散發肉香

瘦肉中帶有油脂讓吃起來的口感不柴不膩

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【韓式大醬豆腐鍋】

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滋味香濃、超級好喝051點頭，老實說台灣很難喝的到這麼正統大醬湯

裡面的配料也很多喔，有大隻的白蝦、豆腐、蛤蠣、香菇、櫛瓜

湯底香醇鮮甜，太好喝了，完全不會過鹹過辣，味道抓得剛剛好，味蕾一秒就飛到韓國〜

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

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【爆炸起司蒸蛋】

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

 

小編最愛的料理，韓式蒸蛋每次吃韓式料理必點！

上桌時快要滿出土鍋的樣子，整個也太超誘人了〜〜〜128開心

雞蛋的口感吃起來有些紮實又像蛋糕軟綿滑順，還帶有淡淡的焦香味，蛋香味及起司味濃郁到不像話

熱呼呼超好吃〜〜118啊啊啊

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

 

【嗶波跳豬皮】

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

 

香料醃漬入味的豬皮透由烤盤慢火烤真的會有嗶波〜嗶波〜的聲音

烤過的豬皮Q彈焦脆，再沾甜甜辣辣的醬汁以及芝麻，很夠味，QQ軟軟的口感

入口有彈性而不油膩，Q彈勁道就很刷嘴，越嚼越香的口感，感覺需要再配上一瓶燒酒，這個完美的組合XD

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

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【韓拌飯】

當鍋物吃到尾聲剩下一點湯汁，服務人員會到桌邊服務

在鍋內加入白飯與海苔與芝麻一起拌煮，待湯汁收乾就是鹹香的韓式拌飯唷

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

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飯香軟且越嚼越香，摻入甜甜鹹鹹的味道，會讓人一口接一口的吃

即使飽到天靈蓋，我們還是吃了半碗呢哈哈068笑

王品全新韓式燒肉品牌，金咕韓式原塊烤肉插旗西門町！主打豬五花

 

小珊珊碎碎念：

王品的服務真是沒話說，東西好吃、不貴、裝潢新潮，真的是好友聚餐、約會的首選133頂

全新韓式烤肉品牌金咕，豬五花三吃真的好吃到令人驚豔，而且還有專人桌邊代烤大加分

要評論這間店真的很值得再訪，餐點真的很好吃沒話說，但就是搶訂位要拼速度了(攤手)094無所謂

 

【Info】

金咕친구 韓式原塊烤肉 台北捷運西門店

地址：台北市萬華區武昌街二段57號2、3樓

營業時間：週一至週五｜11:30~00:00最後收客22:00

          週六至週日｜11:30~00:00最後收客22:00

預約專線：02-2312-1988

粉絲專頁：金咕친구 韓式原塊烤肉

預約訂位網址：金咕친구 韓式原塊烤肉 | 立即訂位！inline 線上訂位預約  

V提供WIFI   V一成服務費  X寵物入內

 

 

文章標籤
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創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

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