王品首家韓式烤肉「金咕」插旗西門町！

獨家五花肉三吃、全程代烤服務，超人氣平價雙人套餐988元起，還附小菜吃到飽

王品新品牌再＋1！

再拓展品牌地圖，展開第1間韓式燒肉「金咕原塊烤肉」，12/22於台北萬華區搶先試營運

小編一開放訂位就馬上訂，因為真的超夯，很難搶！

金咕친구 韓式原塊烤肉 | 立即訂位！inline 線上訂位預約(請點我)

就讓小編帶大家來去嚐鮮！

【金咕친구】就開在西門町行人徒步區知名滷味老天祿旁的2樓，順著樓梯走上去就是囉

上去二樓即會看到扭蛋機，依用餐金額兌換代幣，很難夾，沒有保夾模式哈哈

店內裝潢設計是霓虹風格，一進門口就可以很好的打卡拍照，整個環境氣氛很棒

這裡的用餐環境一共有兩層樓，二、三樓加起來總共95個座位

充滿韓式風格的圓桶圓桌，每桌都有一個大煙囪，掀開鐵桶椅子的椅墊，裡面可以放衣服包包

每桌都有專屬QR Code，直接掃碼點餐快速、簡單且方便

附上菜單給大家參考喔〜〜

主打國產豬五花三吃，以套餐為主，雙人套餐從988元起

最棒的是全程由專人代烤，只要負責動口就好，超幸福〜

我們兩人點的套餐是「金咕棒 牛豬套餐」(雙人$1388)，份量飽到天靈蓋不誇張

國產豬五花三吃、松阪豬、豬梅花、秘製韓醬牛腹肉，還有布帳馬車美食與熱鍋各一款

坐定位後服務人員就會送上一大壺冰麥茶，兩人座的桌面有點小

麥茶、韓國小菜、包肉生菜都是無限續吃到飽

有黃豆芽、泡菜、醃黃瓜、涼拌辣蔥絲、芥末漬蘿蔔，小菜和青菜都很新鮮，吃起來非常清脆夠味！

很快的，我們餐點也都被送上桌了

【肉品】

國產豬五花三吃、松阪豬、豬梅花、秘製韓醬牛腹肉

二人套餐的肉重600g，肉量非常足！

服務人員相當的親切，烤肉時會仔細講解，當日用餐非常愉悅

【黃金鑄鐵燒】

肥瘦比例適中，我很少看到肥得那麼恰到好處的豬五花

金咕採用韓國進口鑄鐵壓肉板，將厚實的豬五花肉逼出多餘油脂，使肉質擁有金黃色外衣和酥脆口感

烤到金黃焦脆的豬五花，外層焦香酥脆，口感彈脆保有肉汁，鮮甜的味道

當然不能錯過韓式豬五花的包菜吃法，一口塞入嘴裡，滋味豐富，愈嚼愈香

也可以搭配洋蔥、大蒜、杏鮑菇一起食用，也超級香的，真是最棒的無敵豬隊友

【罪惡濃起司】

第二吃以濃郁奶香的「莫札瑞拉起司」包覆豬五花，也太邪惡了…….

濃郁起司香氣撲鼻，滑嫩豬五花入口，外皮酥脆帶點奶香 〜還有會牽絲的起司

濃郁的奶香，脆口外酥內軟鹹香超夠味，豐富的味覺層次深受小編大愛！

【爆炒醬羅勒】

以羅勒與秘製韓醬爆炒豬五花，微辣的九層塔風味，鹹香噴香

羅勒香氣撲鼻〜讓人聞香就口水流滿地………

每一口都很夠味，一口接一口停不下來，美味破表！

【國產松阪豬】

松阪豬肉邊緣被烤得琥珀色焦香完美了

脆脆的松阪豬，烤得略焦，搭上包肉生菜或者烤大蒜一同入口，濃香肉汁在口中爆開！

【國產豬梅花+秘製韓醬牛腹肉】

有厚度的梅花肉，吃進嘴裏有軟嫩紮實，豬肉本身的甜味口感紮實又多汁

牛腹的雪花部位鮮美油脂也讓人食指大動，並淋上獨家秘醬，燒烤後油脂散發肉香

瘦肉中帶有油脂讓吃起來的口感不柴不膩

【韓式大醬豆腐鍋】

滋味香濃、超級好喝 ，老實說台灣很難喝的到這麼正統大醬湯

裡面的配料也很多喔，有大隻的白蝦、豆腐、蛤蠣、香菇、櫛瓜

湯底香醇鮮甜，太好喝了，完全不會過鹹過辣，味道抓得剛剛好，味蕾一秒就飛到韓國〜

【爆炸起司蒸蛋】

小編最愛的料理，韓式蒸蛋每次吃韓式料理必點！

上桌時快要滿出土鍋的樣子，整個也太超誘人了〜〜〜

雞蛋的口感吃起來有些紮實又像蛋糕軟綿滑順，還帶有淡淡的焦香味，蛋香味及起司味濃郁到不像話

熱呼呼超好吃〜〜

【嗶波跳豬皮】

香料醃漬入味的豬皮透由烤盤慢火烤真的會有嗶波〜嗶波〜的聲音

烤過的豬皮Q彈焦脆，再沾甜甜辣辣的醬汁以及芝麻，很夠味，QQ軟軟的口感

入口有彈性而不油膩，Q彈勁道就很刷嘴，越嚼越香的口感，感覺需要再配上一瓶燒酒，這個完美的組合XD

【韓拌飯】

當鍋物吃到尾聲剩下一點湯汁，服務人員會到桌邊服務

在鍋內加入白飯與海苔與芝麻一起拌煮，待湯汁收乾就是鹹香的韓式拌飯唷

飯香軟且越嚼越香，摻入甜甜鹹鹹的味道，會讓人一口接一口的吃

即使飽到天靈蓋，我們還是吃了半碗呢哈哈

小珊珊碎碎念：

王品的服務真是沒話說，東西好吃、不貴、裝潢新潮，真的是好友聚餐、約會的首選

全新韓式烤肉品牌金咕，豬五花三吃真的好吃到令人驚豔，而且還有專人桌邊代烤大加分

要評論這間店真的很值得再訪，餐點真的很好吃沒話說，但就是搶訂位要拼速度了(攤手)

【Info】

金咕친구 韓式原塊烤肉 台北捷運西門店

地址：台北市萬華區武昌街二段57號2、3樓

營業時間：週一至週五｜11:30~00:00最後收客22:00

週六至週日｜11:30~00:00最後收客22:00

預約專線：02-2312-1988

粉絲專頁：金咕친구 韓式原塊烤肉

預約訂位網址：金咕친구 韓式原塊烤肉 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

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