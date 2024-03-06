麥庭麵線勇可以說是在地傳奇了，之前經過就看到不少人排隊等著買，想說什麼攤子人氣這麼旺，上網也查不到資料，後來在地人朋友說：老闆勇伯賣麵線已經賣二十幾年，吃過一次就回不去了！而且身邊的朋友一面倒都給超高評價不只麵線好吃、連雞排、臭豆腐都強到不行，許多人都特地來買，好奇心驅使，找了天來吃看看，哇靠真的很強！老實說，麥庭麵線勇是真的吃過一次就很難忘記的好味道！

麥庭麵線勇｜交通方式、停車資訊

麥庭麵線勇在網路上幾乎沒有資料，只有麥庭麵線勇粉絲團，之前是小貨車賣，現在已經找到新店面，而且以前只有勇伯一個人做，現在有請人了，所以等待時間不用那麼久，品質也更穩定，就算搬到店面，勇伯還是沒有漲價，而且料擺更多，超佛心的啦

麥庭麵線勇的勇伯現場看得到的東西全部都是自己做，包括雞排、鹹酥雞的醃料、炸粉、泡菜，值得一提的是勇伯的泡菜是用雪翠高麗菜，光是成本就是一般高麗菜的兩倍，但脆度跟甜味都遠超過一般的高麗菜，聽說還有人為了吃勇伯的泡菜千里迢迢從外地跑過來買，喔，對了，勇伯也有foodpanda外送服務

麥庭麵線勇的炸物都是點來才開始炸，臭豆腐也是現炸，不是先炸起來等，這樣吃起來才有多汁水分

麥庭麵線勇｜菜單

麥庭麵線勇賣的東西蠻多的，基本上可以說是台式小吃大集合！ 自己畫單點餐，畫好單等叫號取餐就可以了，建議最好早一點來，也可以先打電話來訂，料理都是現點現炸，預訂專線：0915-355000

麥庭麵線勇|麵線、雞排、甜不辣、臭豆腐、鹹酥雞

個人覺得麥庭麵線勇之所以會受歡迎，除了口味沒話說外，還有一點就他的品項夠多，雞排、麵線、鹹酥雞等，在麥庭麵線勇一次就可以買齊，不用分開買好幾攤買，

麥庭麵線勇的麵線基本上是必點的，目前有三種口味：大腸、泡菜跟皮蛋，放配料真的沒在客氣，堆滿滿！

麥庭麵線勇的麵線是用手工麵線，吃起來十分滑溜順口，濃稠度剛剛好，鮮味真的濃欲且多層次，而且料又多，每一口都能吃到料跟麵線，加上辣椒醬跟蒜泥，真的好吃誒！大腸真的沒話說，滷香夠味無腥味，彈性十足，皮蛋口味也很妙，皮蛋蛋白帶有Ｑ感，加上濃稠的蛋黃拌入麵線中，別有一番滋味

泡菜口味也非常厲害， 麥庭麵線勇的泡菜是用雪翠泡菜，口感甜脆多汁，還帶有清雅果香，搭配麵線的鮮味，清爽中不失層次的濃郁口感，真的非常建議來一碗吃吃看，絕對不會讓您失望！

臭豆腐，麵線的好搭檔，麥庭麵線勇的臭豆腐必點！這個真的很好吃，不虧為招牌，外層相當酥脆且帶有臭豆腐的臭香，一口咬下多汁軟嫩，加上特製辣醬跟強到起飛的雪翠泡菜，堪稱完美！

後來我來已經變成新版的臭豆腐，泡菜直接變成三種：泰式青木瓜、雪翠泡菜跟小黃瓜，這還是小份的，泡菜直接淹沒臭豆腐，超狠的啦！

炸雞排，一般是袋裝，想說讓大家看看它到底多大塊、多厚，拿出來放在盒子裡，雞排真的很大片而且很厚，雞排有先醃過肉質夠嫩且多汁，炸雞排是用勇伯特製炸粉，吃起來很酥脆，胡椒鹽也是亮點，香氣足，這雞排真的很夠水準，非常可以買！

鹹酥雞，鹹酥雞是無骨的，吃起來格外方便，因為勇伯對於炸油相當堅持，每日都會換油，炸起來的炸物清爽不油膩，外酥內嫩，肉質相當軟嫩多汁，加上炸過的九層塔，就是最對台灣人胃口的極品鹹酥雞啦

炸甜不辣，經過油炸後不僅香氣逼人口感富有彈性外，還帶有魚鮮香味，也是勇伯超人氣款

老實說，勇伯的店外觀很不起眼，加上地點又偏僻，而且網路上在沒什麼資料，甚至連招牌都沒有，但吃過之後，熟客回頭率幾乎是百分之一百，全品項幾乎沒有一樣是雷的，點什麼都好吃，真的超受在地人歡迎，甚至還有人從台北殺下來買，真的不能小看勇伯的實力啊，就算專程來買都值得啦！

麥庭麵線勇

地址：桃園市大園區大觀路1281號

電話：0915-355000(line同電話號碼）

營業時間：14:00左右-賣完為止

麥庭麵線勇FB

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