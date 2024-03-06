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【龍記牛肉麵】著名的牛三寶牛肉麵，早就是名聞全宜蘭的名店了，牛腱、牛肚、牛筋都是上上之選，湯頭帶有淡淡的中藥味，沒吃過的一定要來嚐嚐！附近景點有石牌縣界公園、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!

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龍記牛肉麵 店家資訊

地址 : 261宜蘭縣頭城鎮吉祥路13號

電話 : 03 977 7377

營業時間 : 11:10–14:00 週日公休

只收現金 · 設有戶外雅座 · 不接受訂位

龍記牛肉麵 停車交通

【自行開車】 Google導航輸入 龍記牛肉麵

Google導航輸入 【停車場】一旁路邊都可以免費停車，開車來很方便

龍記牛肉麵 空間環境

店內空間不大，建議要提早去排隊，用餐時間整家店擠滿了人，熱門餐點很快就會售完

龍記牛肉麵 菜單價位

龍記牛肉麵 心得評價

牛三寶牛肉麵





【龍記牛肉麵】著名的牛三寶牛肉麵，早就是名聞全宜蘭的名店了，牛腱、牛肚、牛筋都是上上之選，湯頭帶有淡淡的中藥味，沒吃過的一定要來嚐嚐

這碗有牛肉、牛肚跟牛筋，肉塊給的很大方，咬蠻軟嫩的

其實，2011年第一次在老店吃過就驚為天人

這裏的牛肉真的是大塊啊，而且不只有這一塊大，碗裡少說也有三、四塊這麼大的牛肉

牛肉滷很入味，又帶有咬勁，牛肉湯頭的味道甘醇鮮美，還帶點淡淡的中藥香

好幾次來晚了，人潮洶湧的程度，讓Ben常常看到裏面的盛況只能仰天長嘆，隨即轉頭就走~~~這家後來也得了宜蘭的美食大獎，想必下次想吃時，真的要更早來啊，不然手腳不夠快保證吃不到



食尚玩家也曾來報導過呢



這間的賣點就是牛肉麵，除了主力牛肉麵及酸辣麵做為點綴外，幾乎沒有其他的麵點

跟同事來吃，推薦了牛肉麵及酸辣麵，還有一些小菜





有一次下班後衝來買牛肉湯當晚餐加菜，店家主動幫我把肉塊和湯頭分開裝，回到羅東後還是香噴噴，連公公都稱讚好吃

另一主角~中等寬度的麵條，煮的軟硬適中，也很不錯

小菜

小菜選擇很多：黃金蔬果泡菜、川味黑木耳、涼拌黃瓜、滷汁黑豆干

小菜送上來時嚇一跳，是皮蛋豆腐船嗎?!超大一盤，皮蛋豆腐上頭還搭配海苔肉鬆，這搭配讓皮蛋豆腐又多了份口感與不同的口味

我們大約13:00到店，幾乎一半的熱門餐點都賣完了，外面仍有遊客陸續來排隊，真的生意超好，想吃美食的的朋友們要早點來等啊！

龍記牛肉麵 附近景點美食





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