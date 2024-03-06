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藏酒酒莊可說是宜蘭縣內以品酒而聞名的酒莊!! 隱居山林，環境清幽，之前來過一次，但只是來此走走，這次有機會來品嚐他們的餐點，這裏不但可以喝喝咖啡，嚐嚐美味小點，也可以來個下午茶、更提供套餐及無菜單料理哦
藏酒酒莊 店家資訊
- 地址：宜蘭頭城鎮更新路126-50號
- 電話：03-9778555
- 營業時間：9:00–21:00
- 網址 http://www.cjwine.com/
- 收費標準清潔費100元 (可抵園區消費)
藏酒酒莊 地圖
看似小小的藏酒酒莊，也可以逛上大半天哦
藏酒酒莊 空間環境
古代文人雅士的曲水流觴，就是一面吟詩作對，等到酒杯飄到那裏就喝到那裏~~~滿像迴轉壽司的
要是夏天的中午來此，裏面的溫度真的會讓人想睡個午覺，好涼好舒服~~~搞不好還要蓋被子呢
走出酒窖門外，有個小小的生態池，可以聽到各種青蛙此起彼落的叫聲，很有趣!!!
這也是都會生活的人難得的生活體驗
來自雪山的清涼小溪!!! 只可惜溪底要是能多些平坦的地方，下去玩玩水就更方便了
雖然上來的山路比較崎嶇，但開車上來一定沒問題
想要遠離塵囂，坐擁山林美景，又可以品嚐美味~~這裏可是個不錯的好選擇哦
餐廳的位置位在二樓，因為只有這一棟建築，四目所及都是綠意山林，蟲鳴鳥叫，非常愜意舒服的環境
要是天氣適合，也可以坐在戶外享受與大自然融為一體的樂趣
只可惜來的時候天氣有點熱，還是窩在冷氣房裏舒服
既然是酒莊，這裏免不了的提供自家釀的酒品 ( 喝酒不開車、未成年請勿喝酒)
高挑的用餐空間加上寬敞的用餐空間
坐在這裏還沒開始用餐，就感覺非常舒服了~~~
藏酒酒莊 餐點價位
- 兩人成行 NT. 600 / 位
- 升級餐點 NT. 800 / 位
- 升級餐點 NT. 1000 / 位
- | 無菜單料理最少兩人份 |
- | 以上餐點需加收10%服務費 |
- 菜單價位
2013年第一次來食的菜單如下
像是這個無菜單料理的桌菜，還把”藏酒創意食家手作料理的字”融入菜名之中呢，很酷吧
也有下午茶哦!!! 所以下午茶、套餐、桌菜，應有盡有，不管是二人、四人、一群人來，都可以滿足各類型的顧客
桌上擺的蕃薯葉和飲料，都是用餐時可以無限取用的，不過，蕃薯葉是提供給點小火鍋的朋友比較適合啦
藏酒酒莊 心得評價
我們的套餐來囉
綜合生魚片~~好像是鮭魚、鮪魚和旗魚吧~~這裏其實離海港不遠，新鮮的海味沒話說!!
油醋沙拉~~清爽的沙拉，油醋醬的風味迷人~~有點酸但新鮮好吃!!!
藏酒雙味~~這二個都是炸物，海鮮捲和炸蛋 !!! 這二樣剛上桌熱騰騰的外酥裏嫩
也都還不錯!! 只是我們忙著拍照，等到吃到第二口時
已經不是那麼熱了，口感馬上不一樣，哈，真是浪費美食啊
這個端上桌時，看到滿滿的一鍋好豐盛
特別是它可是由自家的紅酒為鍋底而成的，讓我們好期待~~~~
等它滾了後，喝了口湯頭
帶有紅酒香氣及蕃茄的自然的酸甜味，非常特別~~
這道五花牛鮮嫩可口，非常下飯~~
( 菜名是我們自已取的啦)
這道可是精心製作的哦，外皮酥脆可口，鴨肉不柴而且有咬勁
特別裏面可是塞滿了滋味濃郁的糯米飯
上桌前會由服務人員親手分鴨，再淋上香氣十足的鴨油~~~~~真的太經典了!現在看到照片，都會流口水呢
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