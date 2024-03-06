堺坊 ShabuShabu 有機農場，看名字你會以為是什麼蔬果農園、休閒農場

但其實是一家主打蔬果有機直送，肉品海鮮使用生態養殖的高級火鍋餐廳

不管是個人套餐、多人用餐，不管是吃豬吃牛，甚至是龍蝦帝王蟹

讓你有多重選擇又能吃的滿意與安心

堺坊位於新竹縣竹北市光明二街的北崙公園旁，距離竹北火車站4分鐘車程，步行3分鐘便有竹北停十五停車場

外觀裝潢樸實簡約，遍布的綠色植物就像在呼應店家有機健康的宗旨

店內的用餐環境則溫馨舒適，提供吧檯桌以及四至六人座，適合不同的用餐族群

另外特色食材、限定菜色會寫在店內大黑板上，可以參考並做不一樣的加點

套餐有個人跟多人的套餐

不管是要吃豬、吃日本和牛、吃澳洲和牛，還是搭配龍蝦、松葉蟹、帝王蟹等

都有很多組合可以搭配

這次點了雙人的三頭龍套餐，一份3999+服務費

有三隻新鮮並且處理得很漂亮的龍蝦(分別是天鵝龍蝦、波士頓龍蝦、野生青龍蝦)，所以叫做三頭龍

蝦膏都有先取出來，看想要燙一下直接吃，或是配飯、拌麵、包著龍蝦肉一起吃都行

也可以留著餐後與白飯一起下鍋煮粥

龍蝦肉用叉子輕輕一挑便能殼肉分離

天鵝龍蝦充實飽滿，能吃到超大塊龍蝦肉

波士頓龍蝦肉質Ｑ彈，青龍蝦則是肉質細緻、滋味鮮甜

各有特色與美味

肉品的部分不管是澳洲和牛還是日本A5和牛

油花都很漂亮，並且切得很薄，稍微涮個3-5秒就可以食用

入口就能感受極品和牛的油香與甜感

海鮮有粗放大草蝦、生態白蝦、生態蛤、生態金目鱸魚等等

店家都會告知最適當的烹煮時間，桌上也有沙漏可以讓你計時

蝦子吃起來紮實彈嫩又鮮甜~

鱸魚肉嫩細緻，甜度也是鮮到破表

新鮮有機的菜盤當然也不能漏掉，選用當季的有機蔬菜，整體種類很豐富

而且沒有使用任何火鍋料~超健康的!

吃的差不多了就來煮個新鮮滿足海鮮粥~

再配上甜點的奶烙，就享受完奢華的海陸大餐啦

雖然堺坊的價格不低

但是對食材的要求真的很高

讓顧客能品嚐到高品質的蔬菜肉品

絕對有他的價值!

想享受有機健康的新鮮美食，就來試試看堺坊 ShabuShabu 有機農場吧

【堺坊 ShabuShabu 有機農場】

地址:堺坊 ShabuShabu 有機農場

電話號碼：03-5536182

營業時間：1200-1400，1800-2100

官方網站: IG 、 FB

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