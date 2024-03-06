桃園美食推薦這家饗厚牛排桃園店自助百匯吃到飽，以大塊牛排著稱的饗厚牛排桃園店，之前想說怎麼突然停業了，後來才知道它不是停業，而是再次出發再進化！現在變成自助百匯吃到飽模式，每人399元自助百匯吃到飽還不收服務費，加點排餐最低只要49元起，自助百匯聽說有上百佳餚無限吃到飽，現在跟著我們去瞧瞧進化版的饗厚牛排桃園店吧

饗厚牛排桃園店｜交通方式、停車資訊

饗厚牛排桃園店就在桃園區正光路72號，附近有很多路邊停車格可以利用，旁邊也有城市車旅停車場及正好停停車場收費停車場很方便，饗厚牛排桃園店是位在二樓，行動不便也有電梯可以搭很貼心

饗厚牛排桃園店｜菜單、消費方式

饗厚牛排桃園店消費方式如下，如果不吃排餐只吃自助百匯一位是$399不加服務費，加購排餐最低牛排只要$49元，建議可以加價點排餐，肉質都很不錯

饗厚牛排桃園店｜用餐環境

饗厚牛排桃園店的用餐環境相當寬敞舒適，幾乎都是大桌，一次可以拿比較多料理慢慢吃，不用一直走來走去的，我們是晚上七點多來，雖然早過用餐時間，生意還是很好

饗厚牛排桃園店｜自助百匯

饗厚牛排桃園店自助百匯區，這自助吧只能用超值來形容，一次排開各式料理，炸物、熱炒、湯品、沙拉、水果、飲料一應俱全，自助吧的動線也規劃的很好，菜餚都分門別類，補菜也很積極迅速，完全不怕你吃

熱炒、滷味區，這區絕對是必拿重點！滷豬腳、麻辣豆腐，超多種類的熱炒，熱炒的種類還會不定時更換，今天竟然還有烤鴨！

炸物區，這裡也是重點區域，推薦他的炸雞，超強！是台式的炸雞，吃起來外表非常酥香，還有麥克雞塊、雞柳、香腸、烤玉米筍、銀絲卷等等

冷盤區，有白蝦、花枝、淡菜，還有各式涼拌小菜

生菜沙拉區，生菜種類也很多種，我通常開局都會先嗑一盤沙拉，有苜蓿芽就給讚！

水果區，常備十種水果，其中不乏高價水果，芒果、火龍果等等，都是無限量供應

湯品區，除了基本款玉米濃湯外，這裡還有羅宋湯、冬瓜排骨湯、百菇湯等等

甚至還有自助擔仔麵區！愛吃多少通通自己煮，無限量供應

蒸籠區，這裡有燒賣、小饅頭等等

蘑菇醬跟黑胡椒醬也是無限自取，一旁的餐檯上也有台式牛排醬料三寶、現磨黑胡椒跟海鹽，都可以自行取用

飲料區，可樂、雪碧、奶茶、冰沙、咖啡應有盡有，可樂雪碧還是瓶裝的呢

甜點區，各式各樣的蛋糕甜點，目測應該超過20以上，還有豆花、愛玉、冰淇淋、霜淇淋、冰棒等等

饗厚牛排桃園店｜推薦排餐

我們點了雞排、起司豬排，一個人$400出頭直接吃成辦桌規格，拿整桌滿滿的大概還不到自助百匯1/3的菜色吧，超澎湃的！

雞腿排，貼心去骨肉質也是相當厚實，加價購只要$99，還有附上鐵板麵，建議可以先吃原味的，雞腿肉相當厚實，一口咬下甘美的肉汁瞬間充滿口腔，雞汁的香濃香氣逼人，好吃極了！

接著就可以淋上黑胡椒醬，這的黑胡椒醬非常夠味，香氣很足，帶有微微的鹹度，搭配雞排吃很棒，也可以當作鐵板麵的醬汁唷

起司豬排，兩片香煎豬排上面鋪上起司，看起來就超邪惡的！而且只要$69超級便宜，豬排吃起來很軟嫩，加上鹹香滑潤的起司，層層堆疊的肉感美味，好吃！

一般像這樣的牛排字這樣的自助百匯菜色通常都蠻粗糙的，但饗厚牛排桃園店完全發揮菜餚該有的水準，首推這是海鮮系列，像是白蝦、淡菜的很有水準！

蠻喜歡他們家的生菜沙拉，有苜蓿芽我就可以了，還可以搭配旁邊的水果做成水果沙拉

炸雞腿也很厲害，是台式的裹粉，酥香感都很棒，雞腿吃起來有很鮮嫩多汁

麥克雞塊跟檸檬雞柳也是小朋友最愛，剛炸好還熱呼呼的超好吃

還有烤鴨，跟一般港式燒臘專賣店的烤鴨完全無益，能在牛排館吃到烤鴨也是新體驗！

很嫩的滷豬腳，醬香十足還帶有膠質感，豬皮吃起來也很Ｑ喔，還有麻辣臭豆腐也很道地，香麻夠味！

甜點我拿了中華豆花、愛玉、自製布丁跟小蛋塔

饗厚牛排桃園店算是重新裝潢再出發，所以用餐環境氛圍算是相當舒適，自助吧的動線安排確實很不錯，補菜也很快，菜色口味也是非常夠水準，難怪很多人是專程來吃自助吧呢！

饗厚牛排桃園店自助百匯吃到飽

地址：桃園市桃園區正光路72號2樓

電話：(03) 331 7722

營業時間：11:00 – 22:00 最後收客時間 21:00

饗厚牛排自助百匯吃到飽FB

饗厚牛排自助百匯吃到飽官網

店家/景點資訊

店家名稱：饗厚牛排桃園店自助百匯吃到飽

所在地址：臺灣桃園市桃園區正光路72號2樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：(03) 331 7722

評價：★★★★★

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