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【OA Pizza】是位附屬在【OA HOTEL】內的美式餐廳。這裏取得星巴克授權，提供正統的星巴客咖啡，加上在地的精釀啤酒品牌”麥田“和”吉姆老爹啤酒工廠“，簡單的義式餐飲，加上活力十足的美式裝潢設計，所以就成就一間非常棒的餐廳。來這裏可以坐在內部享受這裏的氣氛，也可以坐在外面享受微風、看著前方的沙灘、衝浪，不是房客也能好好享受，真的很不錯啊！附近景點有石牌縣界公園、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!
OA PIZZA 店家資訊
- 地址：宜蘭縣頭城鎮港口路301號2F
- 電話：03-9771166
- 營業時間：11:30-23:00
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OA PIZZA 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入OA Pizza即可到達
- 【停車場】有免費停車場，開車來很方便
OA PIZZA 空間環境
OA PIZZA 算是OA Hotel 附屬的餐廳，這裏目前有披薩、義大利麵、及一些小點心，重點是有星巴克的咖啡和宜蘭在地的吉姆老爹啤酒和麥田啤酒( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)
如果不是住宿的旅客，也可以從飯店旁的入口出入
餐廳入口
原來星巴客除了獨立店面之外，也有這種和飯店合作的模式呢，店裏提供星巴客的咖啡、飲品，只是沒有星冰樂而已!!
但這在靠海的餐廳來說實在太可惜了啊
餐廳的設計，非常有美式風格!! 空間感也很舒服
好喜歡這樣輕鬆悠閒的氛圍!!
餐廳外的空地!! 光是這片空地有上百坪了吧，未來也會舉辦許多不同活動及表演呢
從這裡也可以看到一旁未來不同品牌的星級酒店，聽說預計是年底開幕，非常期待哦
走出來就看到沙灘了。未來會有天橋直接連接沙灘!! 往來更方便
OA PIZZA 菜單價位
餐單及飲料單!! 沙拉、義大利麵、披薩、炸物~~~這些都是三五好友聊天聚會必備的好伙伴
咖啡、氣泡飲、果汁、茶飲、啤酒( 這才是重點啊) 開車不喝酒
OA PIZZA 心得評價
在這樣的美式氛圍下，喝杯冰涼的啤酒，真的再愜意不過了!!!
紅心芭樂茶
松露薯條
松露薯條，口味很不錯哦
熱騰騰的薯條，夾雜著松露的迷人香氣，就算再平凡的食物，也變的有靈魂了
炸物拼盤
搭配三種沾醬的炸物拼盤 ，有魷魚、洋蔥圈、雞塊~~都很涮嘴
凱撒沙拉
灑滿了起司的凱撒沙拉，也滿好吃的
焗烤海鮮筆管麵
焗烤海鮮筆管麵
彈牙可口的筆管麵
波隆那肉球花椰菜義大利麵
波隆那肉球花椰菜義大利麵
雖然是很傳統的紅醬義大利麵，加上肉丸子，口感變的更豐富了
義式蠟腸披薩
這個披薩可是當日的重點啊，手工現烤熱騰騰，餅皮非常Q，真的好好吃啊
看看這牽絲的起司，超邪惡超誘人
瑪格麗特披薩
瑪格麗特披薩
瑪格麗特披薩也是一樣，看似簡單但味道卻很可口，馬上擄獲我們的味蕾啊!!
要從 OA HOTEL check out 回家了，順便帶一杯星巴克冰拿鐵
夕陽美景
海邊戲水踏浪
來這裡就是要玩海水啊！！
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