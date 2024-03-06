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宜蘭縣頭城鎮OA PIZZA》烏石港旁美式餐廳，星巴客咖啡、吉姆老爹啤酒、麥田啤酒 海景步道戲水踏浪，OA HOTEL頭城外澳美

2024-03-06 19:10:10 紫色微笑 人氣：101
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星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1378篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：OA PIZZA
place宜蘭縣頭城鎮烏石港路301號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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OA Pizza是位附屬在OA HOTEL內的美式餐廳。這裏取得星巴克授權，提供正統的星巴客咖啡，加上在地的精釀啤酒品牌”麥田“和”吉姆老爹啤酒工廠“，簡單的義式餐飲，加上活力十足的美式裝潢設計，所以就成就一間非常棒的餐廳。來這裏可以坐在內部享受這裏的氣氛，也可以坐在外面享受微風、看著前方的沙灘、衝浪，不是房客也能好好享受，真的很不錯啊！附近景點石牌縣界公園外澳服務區頭城老街八角瞭望台龜山島賞鯨，搭配頭城美食頭城一日遊好好玩!

OA PIZZA 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣頭城鎮港口路301號2F
  • 電話：03-9771166
  • 營業時間：11:30-23:00

OA PIZZA 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入OA Pizza即可到達
  • 【停車場】有免費停車場，開車來很方便

OA PIZZA 空間環境

OA PIZZA 算是OA Hotel 附屬的餐廳，這裏目前有披薩、義大利麵、及一些小點心，重點是有星巴克的咖啡和宜蘭在地的吉姆老爹啤酒和麥田啤酒( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

如果不是住宿的旅客，也可以從飯店旁的入口出入

餐廳入口

原來星巴客除了獨立店面之外，也有這種和飯店合作的模式呢，店裏提供星巴客的咖啡、飲品，只是沒有星冰樂而已!!

但這在靠海的餐廳來說實在太可惜了啊

餐廳的設計，非常有美式風格!! 空間感也很舒服

好喜歡這樣輕鬆悠閒的氛圍!!

餐廳外的空地!! 光是這片空地有上百坪了吧，未來也會舉辦許多不同活動及表演呢

從這裡也可以看到一旁未來不同品牌的星級酒店，聽說預計是年底開幕，非常期待哦

走出來就看到沙灘了。未來會有天橋直接連接沙灘!! 往來更方便

OA PIZZA 菜單價位


餐單及飲料單!! 沙拉、義大利麵、披薩、炸物~~~這些都是三五好友聊天聚會必備的好伙伴

咖啡、氣泡飲、果汁、茶飲、啤酒( 這才是重點啊) 開車不喝酒

OA PIZZA 心得評價

在這樣的美式氛圍下，喝杯冰涼的啤酒，真的再愜意不過了!!!

紅心芭樂茶

松露薯條

松露薯條，口味很不錯哦

熱騰騰的薯條，夾雜著松露的迷人香氣，就算再平凡的食物，也變的有靈魂了

炸物拼盤

搭配三種沾醬的炸物拼盤 ，有魷魚、洋蔥圈、雞塊~~都很涮嘴

凱撒沙拉

灑滿了起司的凱撒沙拉，也滿好吃的

焗烤海鮮筆管麵

焗烤海鮮筆管麵

彈牙可口的筆管麵

波隆那肉球花椰菜義大利麵

波隆那肉球花椰菜義大利麵

雖然是很傳統的紅醬義大利麵，加上肉丸子，口感變的更豐富了

義式蠟腸披薩

這個披薩可是當日的重點啊，手工現烤熱騰騰，餅皮非常Q，真的好好吃啊

看看這牽絲的起司，超邪惡超誘人

瑪格麗特披薩

瑪格麗特披薩

瑪格麗特披薩也是一樣，看似簡單但味道卻很可口，馬上擄獲我們的味蕾啊!!

要從 OA HOTEL check out 回家了，順便帶一杯星巴克冰拿鐵

夕陽美景

餐廳旁有海濱步道，過去就是外澳海邊，用完餐就可以去戲水踏浪，真方便
夕陽美景

海邊戲水踏浪

來這裡就是要玩海水啊！！

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