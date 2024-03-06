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宜蘭縣頭城鎮黑宅咖啡Black House》隱身鄉間黑色外牆獨特與品味兼具的咖啡館

2024-03-06 19:15:07 紫色微笑 人氣：109
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紫色微笑

發表篇數：1378篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：BLACK HOUSE CAFE 黑宅咖啡
phone03-988-7966
place宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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黑宅咖啡Black House獨特又有個性的造型! 加上在一片綠油油的稻田中幾近全黑色的建築，教人不想多看一眼也難!連在台北對建築學有專精的友人也慕名而來，我們來的當天下午，店裏就正有人在專訪老板呢。推薦套餐、咖啡非常好喝! 因不能預約，用餐不限時間，建議早點抵達，可挑選喜愛的座位。附近景點石牌縣界公園外澳服務區頭城老街八角瞭望台龜山島賞鯨，搭配頭城美食頭城一日遊好好玩!

黑宅咖啡Black House 店家資訊

  • 地址： 261宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號
  • 電話： 03 988 7966
  • 營業時間： 10:00–18:00
  • 無預約，用餐不限時間，只收現金
  • 粉絲團

黑宅咖啡Black House 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸黑宅Black House即可到達
  • 【停車場】一旁路邊都可以免費停車，開車來很方便

 

真的是位於鄉間小路上!! 我們是走191縣道再轉接小路至此的

店家免費停車場

黑宅咖啡 菜單價位

黑宅Black House最新菜單價位➤請點我

黑宅咖啡 空間環境

其實不說是咖啡廳，真的會以為是民宿啊

連LOGO 也這麼專業!! 真的了不起!!

這裏位於頭城與礁溪的交界，但地址在頭城。雖然在宜蘭要看到美美建築不難，但這種造型及黑色的搭配，還是滿有個性的

其實正面的感覺還滿像倉庫的，但側邊的設計多了點變化，也增加了採光!! 木門的設計真的滿有倉庫的感覺，但除了增加配色外，其實也可以擋颱風，好看又好用

很有設計的風格，非常好拍，內部的陳設真的也滿精采的!

窗外就是綠油油的稻田，等到秋收，又會是另一番風景

在這樣的環境下用餐真的還滿舒服的

黑宅咖啡 心得評價

點了一杯咖啡，和一個套餐，上面這個是套餐中的飲料，還有二小杯耶，很特別的設計

捲餅套餐，還滿好吃的

這杯拿鐵 以宜蘭的價錢而論價格偏高，但滿香醇順口的!
黑宅咖啡Black House的餐點品質和用餐環境、氣氛非常好。戶外有個鞦韆，記得穿得美美的去拍照，四週美麗景緻加上房子跟本就像一幅畫，搭配田園風光可以拍出不錯的照片。

黑宅咖啡 附近景點美食


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