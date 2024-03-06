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【黑宅咖啡Black House】獨特又有個性的造型! 加上在一片綠油油的稻田中幾近全黑色的建築，教人不想多看一眼也難!連在台北對建築學有專精的友人也慕名而來，我們來的當天下午，店裏就正有人在專訪老板呢。推薦套餐、咖啡非常好喝! 因不能預約，用餐不限時間，建議早點抵達，可挑選喜愛的座位。附近景點有石牌縣界公園、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!
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黑宅咖啡Black House 店家資訊
- 地址： 261宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號
- 電話： 03 988 7966
- 營業時間： 10:00–18:00
- 無預約，用餐不限時間，只收現金
- 粉絲團
黑宅咖啡Black House 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸黑宅Black House即可到達
- 【停車場】一旁路邊都可以免費停車，開車來很方便
真的是位於鄉間小路上!! 我們是走191縣道再轉接小路至此的
店家免費停車場
黑宅咖啡 菜單價位
黑宅Black House最新菜單價位➤請點我
黑宅咖啡 空間環境
這裏位於頭城與礁溪的交界，但地址在頭城。雖然在宜蘭要看到美美建築不難，但這種造型及黑色的搭配，還是滿有個性的
其實正面的感覺還滿像倉庫的，但側邊的設計多了點變化，也增加了採光!! 木門的設計真的滿有倉庫的感覺，但除了增加配色外，其實也可以擋颱風，好看又好用
很有設計的風格，非常好拍，內部的陳設真的也滿精采的!
窗外就是綠油油的稻田，等到秋收，又會是另一番風景
黑宅咖啡 心得評價
點了一杯咖啡，和一個套餐，上面這個是套餐中的飲料，還有二小杯耶，很特別的設計
捲餅套餐，還滿好吃的
這杯拿鐵 以宜蘭的價錢而論價格偏高，但滿香醇順口的!
【黑宅咖啡Black House】的餐點品質和用餐環境、氣氛非常好。戶外有個鞦韆，記得穿得美美的去拍照，四週美麗景緻加上房子跟本就像一幅畫，搭配田園風光可以拍出不錯的照片。
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