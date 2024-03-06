這裏位於頭城與礁溪的交界，但地址在頭城。雖然在宜蘭要看到美美建築不難，但這種造型及黑色的搭配，還是滿有個性的

其實正面的感覺還滿像倉庫的，但側邊的設計多了點變化，也增加了採光!! 木門的設計真的滿有倉庫的感覺，但除了增加配色外，其實也可以擋颱風，好看又好用

很有設計的風格，非常好拍，內部的陳設真的也滿精采的!

窗外就是綠油油的稻田，等到秋收，又會是另一番風景