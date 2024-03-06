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2024台北燈節 「龍躍光城」正式於2/17正式開展，最晚到2024/3/3熄燈，為期31天

高達10公尺的主燈金龍在捷運六號出口外亮相，台北燈節5大亮點及3條推薦賞燈路線、主燈秀、亮燈時間、交通資訊，帶你一次了解!快趁天氣好的晚上攜家帶眷一起參與吧，也會你說網傳像是紙紮人的燈展示在哪哦(笑

2024台北燈會展期資訊

活動展覽時間：2月17日（六）~3月3日（日）

「2024主燈」主燈秀 ，每日亮燈時間：18:00~22:00（每30分鐘展演3分鐘）

，每日亮燈時間：18:00~22:00（每30分鐘展演3分鐘） 「北門城牆」光雕展演 ，每日亮燈時間：18:00~22:00

，每日亮燈時間：18:00~22:00 其它燈組亮燈時間，每日17:00~22:00

2024台北燈會資訊(官網)

👉最新燈會消息可至官網查看

2024台北燈會三大展區位置

此次台北燈節在台北西區舉辦，主要分為西門展區、中華路展區、北門展區三大區域

經過個人這次親自走過後，最推薦的應該是西門展區這一塊，再來是北門展區的裝置最吸引目光

圖片來源：2024台北燈節官網

★2024台北燈節3條賞燈路線推薦★

路線1.從捷運北門站1號出口，先逛北門展區後，再沿路從中華路欣賞中華路展區後，最後到達捷運西門站6號出口

圖片來源：2024台北燈節官網

路線2.從捷運台北車站1號出口，途經交八廣場欣賞由多個企業響應的燈組「MILU 戰船」再欣賞北門展區後最後至捷運西門町欣賞主燈

圖片來源：2024台北燈節官網

路線3.從捷運西門站6號出口，將西門展區逛完後，沿著中華影音街方向逛至北門展區再從台北車站離開

圖片來源：2024台北燈節官網

2024台北燈會交通資訊：捷運、停車場

今年台北主燈區位於西門町周圍，每日晚上17-22時都會進行交通管制，雖然中華路主要幹道未封閉

但周遭路段有部分是採交管進行，請盡量搭乘捷運或停車至洛陽停車場會比較方便進入會場

➭搭台鐵、高鐵、客運來看燈會

搭火車、高鐵、客運至「台北車站」下車 → 可步行至捷運「北門站」1號出口 → 抵達北門燈會展區

或轉搭台北捷運板南線「西門站」6號出口→ 抵達西門燈會展區

➭開車看燈會

國道一號高速公路>由重慶北路交流道下 → 沿重慶北路往市區方向 → 於市民大道右轉 → 中華路左轉 → 抵達燈節會場

➭開車車要停哪

洛陽綜合立體停車場 地址:台北市環河南路一段1號

地址:台北市環河南路一段1號 峨嵋立體停車場 地址:台北市峨眉街83號

2024台北燈會交通資訊：交管範圍

至3/3止，每日晚上17-22時都會有交通管制，相關交管路段請參閱下圖或參閱活動官網資訊

圖片來源：2024台北燈節官網

2024台北燈會活動、表演總覽

燈節期間，各展區都有拍照打卡抽住宿券、電影票、機票、猜燈謎、慶元宵等活動。

2/2(五)～2/29(四) 「與龍相遇在西門」拍照打卡 >>抽電影票和住宿券活動

2/17(六)～3/2(六) (每週六、日17:00～22:00) 至各展區服務台>>全民猜燈謎抽機票活動

2/24(六)13:30～15:00至台北市中山堂廣場>>免費試吃名廚創意元宵

2024台北燈會主燈位置與介紹

這次台北燈會主燈「城現光龍」，邀請台灣紙藝藝術家杜清祥老師設計，用帶點金屬色澤的紙藝創作「光之龍王」，並邀請到音樂製作家K6劉家凱為主燈展演曲目，透過噴射乾冰加上光影投射於主燈上及雷射光影

讓此次的主燈更顯龍王威嚴，本以為龍的本體會動，但看完後就只有這樣的表現，有點小失望就是

而且乾冰噴完，感覺就像西門町失火一樣XD

避開人群，高舉手機約三分鐘，就是要拍給你們各位看看這次的主燈表現拉

到訪時是2/18剛好是禮拜天，所以西門町滿滿的人潮，真的是好久沒有看到這麼多人的西門町

到了主燈展演時間，幾乎每個人都開著手機錄影，這畫面也真是難得一見阿

我們到訪的當日在捷運六號出口也有表演舞台正在進行活動，相關活動表演排程可參閱2024台北燈節官網

看完主燈秀之後發現原來西門町六號出口上方也有一個很日系的鯉魚燈飾在上方，真的好可愛

在主燈秀開始時，還會噴雪花，著實添增了許多樂趣，主燈秀結束後看到很多路人頭上都是泡沫..

入口處這個人潮爆發，真的是很久沒見到了耶

中華路展區介紹

看完主燈後往北門展區的路上有多個裝置就佈置在中華路的周遭

第一個遇到的是紅樓記事，透過金屬雷雕工藝，每一個區塊都訴說西門町過往的歷史紀錄

走過一到到的區塊，就能了解西門至今的歷史建築的意義還有當下流行的文化

第二站是跟可口可樂配合的暢享魔力瞬間

我蠻喜歡這展區的設計，龍的身體是一片片圓板懸掛在鋼架上，經過可以擺盪圓板

正面看就像神龍一直在搖擺身體，覺得很有趣

聽說透過APP拍照上傳可以把照片上傳到旁邊的螢幕上，並且兌換贈品

接下來要介紹的是HOMIES展區

透過街頭塗鴉帶來的高彩度色調，結合可愛的童趣形象，就像西門町巷弄牆上的塗鴉般具有獨特個性風格

但這區拍照的人數不多~如果擺的是寶可夢角色的話，就會擠爆了吧

中華路展區我最喜歡的裝置就是這個-龍騰四海

這展區是位在西門町商圈與中華影音街的天橋上，天橋上方掛滿近千顆的燈籠

官網是說這些燈籠是由福星國小和西門國小學生合力創作，以龍和台北故事為主題共同協作

這邊真的超好拍照，這邊不管是拍延伸照或個人自拍都非常好拍，也非常有慶祝元宵的感覺

在這裡看到非常多情侶在自拍，如果怕閃的朋友，可以平日再來

就連大叔WILLIAM在富有童趣的燈籠下拍照，彷彿都年輕了許多

位於中華影音街的外側是耀西門燈光造景

我覺得這個設計挺有趣的，遠看像是【門】近看又像【西】

反覆重疊後就會出現【西門】兩個字，真的覺得設計得很不錯

這個樂悠悠展區一樣位於中華影音街外面

看官網介紹這個樂悠悠是將悠遊卡靈感轉化成樂悠遊，透過悠游的魚群裝置組成光影空間

白天未發光時可透過陽光折射出不同的光線，夜晚發光更有沉浸式燈光體驗，拍起來也是非常美麗的捏

城隍燈區是將整條武昌街一段掛滿一整串的LED燈泡，好不美麗

但警察不准路人在過馬路的時候拍照，這區我就只能趕緊通過拍照了

是說不在馬路口拍照根本就無法拍出整條街的華麗感阿阿

走到中華路與北門交街處即是B5友好燈區

這邊有來自日北各縣、韓國、聖克里斯多福及尼維斯、韓國大邱、上海等地的花燈

每一個展區都分別有工作人員推廣該區域的介紹跟活動

看到日本愛媛松山市做的台日友好花燈，覺得很Friendly

台灣黑熊跟101在花燈裝置上，真的覺得好可愛

日本其他各縣市的花燈都相當美麗，連日本神社都出現拉

雖然我不知道是不是有跟上海是友好關係，但這個上海的裝置挺吸引目光的

北門展區介紹

這展區橫跨的區域也是挺大的，從北門橫跨到機場捷運，但白天我們走累了，就只有走到北門城區後就折返

我覺得這次台北燈節的活動LOGO挺可愛的

C3世人皆可成龍是今年台北燈節邀請日本空靈藝術家小松美羽參展，中間是隻獅子，瀑布從獅子口中湧現，河水奔騰湍急。水宛如淨化的儀式 ， 在這淨化之河中，眾人在激流中歷練，仍仰賴水中感受的陽光，朝著更高的目標追求，昇華成為飛龍。

(因為無法參透作品其意，作品介紹文字參考活動官網介紹)

此展區除了外部可以拍攝外，也可以排隊進入展區內拍攝，聽說裡面兩面都是同個設計

可以在裡面拍到爽才出來，但就是因為這樣排隊人潮太多，這次就沒進去拉~等平日再找時間去補拍

北門展區最讓人印象深刻的就是這C4北門映像展區

透過7種不同主題的光影投射在北門城牆上，就像前幾年新竹花燈活動，在新竹幾個地標上用光影投射展演

個人還是覺得新竹市當時投影的比較到味，色彩亮度跟內容也比較豐富，台北市加油好嗎

西門展區介紹

此次主燈就位於西門展區附近，但當日到訪時人實在太多，只有拍攝主燈外就沒多走去逛了

我們還疑惑今年被炒很兇宛如中元紙紮的花燈到底在哪..原來就在西門德立莊酒店後方

詳細位置就是在A8龍臨四海 五福臨門旁邊，緊接在旁邊的就是A9競賽燈區

終於找到這話題點超高的燈區拉，還想說到底藏到哪去了=”=

這組眾神保庇（龍）平安真不虧是話題最高的燈區，連我自己親自到現場都覺得有點恐怖

在拍照的時候還有聽到路旁的家長叫小朋友不要看，說看了會讓你睡不著覺

我個人覺得這是個完成度很高的花燈，不管是在服裝設計的完整度還是整個舞台的豐富度

我都覺得可以擺在中華路上做主要燈區了

擺在這個A9競賽燈區真是太可惜啦

除了眾神保庇（龍）平安這組花燈完成度很高外，最讓人驚訝的是下面這組花燈

這個花燈不論是完整度還是顏色鮮豔度，更猛的是它還會動!!

仔細看原來是矯正署製作的花燈，精緻到讓人驚艷，高手在民間這句話果然說的不假

在A9競賽燈區有許多來自國小、國中的作品參賽

這些花燈的精緻度雖然跟矯正署的完成度來說無法相比擬

但仍可以在參賽作品靠到許多有趣的設計，像這組國小參賽作品是驚恐的龍，就讓我們笑得好開心

逛元宵花燈還是看這種國內學校競賽的作品才覺得有趣

雖然跟主辦單位大型花燈比有點遜色，但這種作品才難得可貴，有些作品真的是很天馬行空

WILLIAM覺得這次的2024台北燈會真的可以花至少快2小時慢慢逛

我們從7點半逛也逛到快晚上10點，最後到達由松山慈惠堂製作的A8龍臨四海 五福臨門展區 作為結尾

這蜿蜒的光雕龍門，按官方網站說明，五個門代表著，平安、健康、福祿、財富、姻緣，讓祈福龍門帶來2024年台北燈會民眾好運!

這龍門製作的完成度也是很高，最後能穿過這龍門結束這趟花燈之旅也是挺開心的

我們這次的路線是從捷運六號出口經過中華路展區，再繞到北門展區後，

最後順著中華影音街再逛回西門展區，這樣逛了快3小時還是有許多地方沒逛完..

不過這次花燈展期有31天，活動展區精彩可期，真的非常推薦可以跟著家人或伴侶一起來欣賞花燈

這次WILLIAM很招搖，自己還帶了一個從大阪環球影城買回來的無敵星星爆米花桶

在逛花燈時還不時地拿出來搖擺，感覺還是有吸引到一些路人的目光

但DONG嫌說很丟臉，但他還是幫我拍了一張好美的照片，超洗翻的拉

店家/景點資訊

店家名稱：2024台北燈會

所在地址：臺灣

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-22:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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