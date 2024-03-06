位於台北科技大樓捷運站到台大之間的復興南路上

巷弄裡有非常多家的美食

是許多台大學生中午休息吃飯時間

都會來找美食的好地方

因此，這裡的美食小吃店非常的多

其中有一家評價非常不錯，份量又大的小吃店

而他就是今天要介紹的

文哥 巷仔口米粉湯

台大附近超大份量美味的炒米粉小吃店

文哥 巷仔口米粉湯 目錄

文哥 巷仔口米粉湯 店內環境

文哥 巷仔口米粉湯 菜單

文哥 巷仔口米粉湯 推薦餐點

文哥 巷仔口米粉湯評價

文哥 巷仔口米粉湯 影片介紹

文哥 巷仔口米粉湯 店家資訊

文哥 巷仔口米粉湯店內環境

店家的室內空間有冷氣

座位數也非常的多

環境簡單不會髒

還算是ok~

文哥 巷仔口米粉湯菜單

這裡的餐點非常的多

有米粉湯、炒麵、炒米粉

還有乾麵、乾河粉

以及常見的小菜、湯類

價格非常的平價

大碗和小碗的價差小~

建議點大碗

通常中午的人潮比較多

所以來這用餐的話要等一點時間

炒米粉 大碗 50元

很久沒有吃炒米粉了

難得看到少數店家有賣就點來吃

原本想說大碗應該沒有很大

沒想到送上來嚇到了

是小碗2倍的份量

價格卻只差10元

米粉吃起來濕潤

不會乾乾澀澀的口感

加上豆芽菜還有簡單的醬汁調味

味道還算是不錯

只是覺得醬料的味道有點偏少

如果再多加一點，味道比較濃

會更深得我的心~

小菜裡面最便宜的是豬肺

一份只要20元

就點來吃吃看

吃起來偏軟

微Q的口感

價格很便宜

如果想省又想補充蛋白質

或是想吃一點肉感的話

可以點來吃~

整體來說表現非常不錯

這一家店我已經是第二次再訪了

水準跟以前一樣

味道都不錯

唯一變的就是價格有調漲

但上次吃已經是好幾年前的事了

會漲價也是正常

如果來到科技大樓捷運站附近

或是台灣大學不知道吃什麼的話

這家小吃店真的很推薦

大碗吃的飽味道也不錯

文哥 巷仔口米粉湯 影片介紹

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店名：文哥 巷仔口米粉湯

營業時間：10:30~14 16~20 六、日休

地址：106台北市大安區和平東路二段118巷48號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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