位於台北科技大樓捷運站到台大之間的復興南路上
巷弄裡有非常多家的美食
是許多台大學生中午休息吃飯時間
都會來找美食的好地方
因此，這裡的美食小吃店非常的多
其中有一家評價非常不錯，份量又大的小吃店
而他就是今天要介紹的
文哥 巷仔口米粉湯
台大附近超大份量美味的炒米粉小吃店
文哥 巷仔口米粉湯 目錄
店家的室內空間有冷氣
座位數也非常的多
環境簡單不會髒
還算是ok~
這裡的餐點非常的多
有米粉湯、炒麵、炒米粉
還有乾麵、乾河粉
以及常見的小菜、湯類
價格非常的平價
大碗和小碗的價差小~
建議點大碗
通常中午的人潮比較多
所以來這用餐的話要等一點時間
很久沒有吃炒米粉了
難得看到少數店家有賣就點來吃
原本想說大碗應該沒有很大
沒想到送上來嚇到了
是小碗2倍的份量
價格卻只差10元
米粉吃起來濕潤
不會乾乾澀澀的口感
加上豆芽菜還有簡單的醬汁調味
味道還算是不錯
只是覺得醬料的味道有點偏少
如果再多加一點，味道比較濃
會更深得我的心~
小菜裡面最便宜的是豬肺
一份只要20元
就點來吃吃看
吃起來偏軟
微Q的口感
價格很便宜
如果想省又想補充蛋白質
或是想吃一點肉感的話
可以點來吃~
這一家店我已經是第二次再訪了
水準跟以前一樣
味道都不錯
唯一變的就是價格有調漲
但上次吃已經是好幾年前的事了
會漲價也是正常
如果來到科技大樓捷運站附近
或是台灣大學不知道吃什麼的話
這家小吃店真的很推薦
大碗吃的飽味道也不錯
營業時間：10:30~14 16~20 六、日休
地址：106台北市大安區和平東路二段118巷48號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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