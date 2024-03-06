中正紀念堂站 | 楊家麵食水餃館 (中正店) 巨無霸大鍋貼 三鮮水餃 牛肉湯

楊家麵食水餃館以長達15公分的巨無霸大鍋貼，最受到囑目！位於中正紀念堂附近的中正店，不僅深受附近上班族的歡迎，就連日本旅客也慕名而來！

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中正紀念堂美食 楊家麵食水餃館

楊家麵食水餃館共有兩家店，一家在永和，另一家在寧波東街。這天因為來到中正紀念堂來看樋口裕子展，在此之前先來楊家麵食水餃館填飽肚子。略帶歷史痕跡的招牌，正是40多年老店的證明。

楊家麵食水餃館位於中正紀念堂大孝門斜對面，由附近捷運中正紀念堂站3號出口，步行約3分鐘即可抵達。

台北40年老店 楊家麵食水餃館

店名直接點出販售的就是麵食及水餃。簡單的大鍋貼三字，卻是招牌必點的餐點。

這天並非是首訪楊家，之前就是為了大鍋貼而來，這天特地帶了相機來拍攝記錄一下。

楊家麵食水餃館將廚房設置在店面底部，方正的格局設罝了四人桌，若是客滿不免要跟別人併桌。

這是較大的六人桌，這天坐了日籍旅客，聽著他們交談的日語，會以為來到日本小店。日本人真的很愛吃台灣的牛肉麵。

楊家的鍋貼及水餃都是當天現包，也有販售冷凍的水餃。

內用的水餃及鍋貼都是韭菜口味。

現包的水餃看起來圓滾滾白拋拋的，看起來就是一個好吃貌。

長型的大鍋貼用的內餡是跟水餃一樣的，拉得長長的鍋貼，排排站的模樣覺得很可愛！

吃水餃、麵食少不了的調味料，有不同的醬油及辣油。

冰箱內有現成的一些小菜。

這天的豬耳朵剛切好還放在櫃檯上。

楊家麵食水餃館 菜單menu價目表

楊家麵食水餃館以水餃、大鍋貼為主打，其他就是常見的麵食、湯品及湯餃及小菜。

楊家麵食水餃館 豬耳朵 $35

豬耳朵最棒的就是脆Q的軟骨，淋上香麻的辣油，更添風味。

楊家麵食水餃館 皮蛋豆腐 $40

皮蛋豆腐是清爽的小菜。

楊家麵食水餃館 大鍋貼 $95/6入

雖然不是第一次來吃這個大鍋貼，但還是被它的巨無霸尺寸給驚到！金黃焦香的外皮，看起來實在太令人垂涎了！

每一顆大鍋貼都有50元硬幣的寬度，長度更是長達15公分。

透過高溫蒸煮，鍋貼的另一面呈現晶瑩剔透的模樣，餃皮感覺很水嫰有彈性。

焦香酥脆的外皮，咬下後咔滋咔滋地作響， 是吃鍋貼最大的樂趣。一份有六個鍋貼，吃來相當具有飽足感。

內餡是綠韭菜與豬肉的搭配，咬下後略有肉汁。喜歡沾點辣椒醬油，除了增加風味，也有去油解膩的效果。

楊家麵食水餃館 三鮮水餃 $75/10粒

在一樣韭菜豬肉內餡的基礎上，再加上整尾脆甜的蝦子，水餃皮的表現也很不錯。但鍋貼的表現真的太搶眼，所以水餃就感覺平凡了一些。

楊家麵食水餃館 蕃茄蛋花湯 $40

因為蠻多人會點蕃茄蛋花麵，所以想喝喝看有何特別，但就是一碗很清爽的湯。

楊家麵食水餃館 紅燒牛肉湯 $110

這個牛肉湯很可以，不僅肉大塊而且吃很軟嫰入味，水準相當不錯，難怪日本人也喜歡！不過，我們覺得金華街的廖家牛肉麵可能更符合我們的喜愛。

若吃不完需要盒子打包，需要加購紙盒。

我們要離開時，正是中午用餐尖峰時間，整家店可說是人聲鼎沸，真的是很受歡迎的麵食館。

最近到二月底前，可說是中正紀念堂裡櫻花盛開的時期，搭個捷運去吃個大鍋貼再去賞櫻，也是一個很不錯的行程。

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楊家麵食水餃館-中正店 店家資訊

地址：台北市中正區寧波東街15號

店家電話：02 2321 1015

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週一店休）



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