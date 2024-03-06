江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽-西門店

位於西門町DonDonDonki樓上的江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽，就在上次軟西吃過的甩鍋雞韓式炒雞吃到飽、阿豬媽旁邊，這層樓集結了4家西門韓式料理吃到飽，店均消500左右就能以親民佛心價格吃到超多韓式料理，根本就是小資族姐妹們聚餐最愛。這次的江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽，主打韓式豆腐鍋無限續，有泡菜嫩豆腐鍋、麻辣嫩豆腐鍋、蔬菜高湯嫩豆腐鍋等，自助吧上面更有多種韓式小菜、韓式傳統煎餅、菜包肉等選擇，愛吃經典韓式料理的朋朋來這邊一網打盡好滿足，西門韓式料理推薦給軟絲們。江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽一樣收錄在軟西的台北韓式料理、西門美食推薦中。

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▻原文:西門韓式料理吃到飽推薦》江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽◅

這次來到位於西門站附近，DonDonDonki樓上的江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽，從門口進去搭乘電扶梯或電梯到四樓，這層樓集結了超完整的韓式料理吃到飽，有烤肉、炒雞等，喜歡韓式料理的人一定要來吃一輪阿。

西門韓式料理吃到飽 江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽價位/用餐環境

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽一入場就可以先選擇想吃的韓式經典嫩豆腐鍋口味，可搭配牛肉、豬肉或海鮮，現點現煮吃到飽，喜歡嫩豆腐鍋大吃特吃超滿足，西門韓式豆腐鍋吃到飽推薦給軟絲們。

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽價位不分平假日成人NT498/人、兒童(110~140cm)NT250/人，身高未滿110cm之幼童免費，均收10%清潔費。算起來一個人才550就能享用自助吧的所有經典韓式料理，在這個什麼都漲價的年代，江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽這價格真的超佛心，小資族想吃大餐也不怕傷荷包。

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽用餐環境明亮開闊，大致分為兩邊區域，右邊是熱鬧多人長桌用餐區，左邊這側桌距更寬鬆，舒適度提高，相較甩鍋雞韓式炒雞吃到飽來說更不擁擠，軟西滿喜歡這乾淨的空間，就算是吃到飽也不會油膩髒兮兮。

即便是平日江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽用餐時間還是坐了9成滿，建議喜歡韓式料理的朋朋先訂位才不會向隅呀~

西門韓式料理吃到飽 江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 西門韓式豆腐鍋

經典嫩豆腐鍋(微辣、牛肉)

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽入場的時候，就可以先選擇一款想吃的嫩豆腐鍋，有經典、泡菜、麻辣、蔬菜高湯、綜合菇菇可選擇，經典&泡菜兩款可以選擇辣度，滿足嗜辣者的各種刺痛辣感。

除了綜合菇菇嫩豆腐鍋外，其餘鍋物可選擇搭配牛肉、豬肉或海鮮，吃完都可以再劃單給服務人員續點，愛喝湯&吃豆腐的朋朋真的會眼睛一亮。韓式嫩豆腐鍋小小一鍋應有盡有，豆腐、肉品、蔬菜等，豆腐本身超級柔嫩滑順，更容易沾附紅通通湯汁，配上微微辣度的湯底辛香和泡菜的甜味，根本就是在吃細潤布丁的口感，湯匙輕輕一碰就碎裂。

嫩豆腐鍋現點現煮，上桌時還能看到裡面食材在滾燙冒泡，雖然看起來紅通通，但實則辣得溫和不慍不火，微微刺激辣度很開胃，湯底在口中燒得很過癮，但喝下去又暖胃，一人吃完一鍋沒問題。

泡菜嫩豆腐鍋(小辣、豬肉)

這次軟西跟姐妹第一輪點了泡菜&經典兩種嫩豆腐鍋，肉品也給得不少，一鍋裡面有四五塊，牛肉鮮甜，豬肉肉薄鹹香，跟泡菜一起下肚過癮幸福。

最棒的是可以到自助吧拿生雞蛋來加入嫩豆腐鍋，看蛋打在紅通通湯上面ㄉㄨㄞ腰腰晃動超級療癒。

隨豆腐鍋熱度把蛋黃攪拌均勻入鍋，蛋香邊攪動邊飄散，黃澄澄順滑不腥。

肉裹著蛋液更添潤口，稠密誘人超級美味。

西門韓式料理吃到飽 江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽自助吧 美食介紹

韓式涼拌/醃漬小菜

涼拌QQ麵、涼拌綠豆芽、韓國泡菜、涼拌黑麻糊蓮藕、涼拌裙帶絲、涼拌小黃瓜、蜜黑豆

在等待嫩豆腐鍋現點現煮的同時，也可以先到江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽自助吧享用熟食，江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽有超多韓式經典小菜，舉凡韓國泡菜、涼拌綠豆芽通通有，還有外面不常見的黑麻糊蓮藕、蜜黑豆等，這樣滿滿一區吃到飽居然只要500多真的超佛心。

平常去其他韓式料理小菜大部分固定幾種，在江陵阿嬤這邊一次可以吃到超多不同種類的小菜，喜歡韓料的絕對不能錯過。

軟西自己最喜歡的就是涼拌黑麻糊蓮藕，帶點芝麻香氣，吃起來又脆口冰順，另外蜜黑豆甜滋滋中和豆腐鍋的鹹香，涼拌QQ麵微微辣度很涮嘴，夾滿滿一盤吃得很盡興。

經典韓國料理

菜包肉、辣炒豬肉、BBQ鐵板牛、BBQ醬炒牛肉、韓式蒸蛋、韓式六色拌飯

經典韓國料理區有六色拌飯，跟上次甩鍋雞韓式炒雞吃到飽的自製炸雞奶油飯很像，一樣是夾取喜歡的配菜，再加入適量韓國拌飯醬，淋上麻油之後，經典的bibimbap就完成啦!

自製的六色拌飯紅綠黃黑超級繽紛，拌飯醬甜辣感皆有，吃起來讓食材更提味。

一旁還有可以加入嫩豆腐鍋的生雞蛋，都能無限取用，每一鍋嫩豆腐鍋都有新鮮生雞蛋可以加入食用真的CP值超高。

肉控會愛的BBQ鐵板牛牛肉大塊不乾柴，雖然有些地方稍微有點微焦，但更有焦香氣。

辣炒豬肉部分也可以拿來包生菜，大口吃肉的爽脆口感只想再多吃兩捲!

軟西跟姐妹都很喜歡的就是這款菜包肉，滿滿一鍋不怕人客吃，生菜更是隨時都滿滿的，加上韓式味噌醬、蒜片，自製的菜包肉就完成啦。

豬肉油脂感平衡，咬下的瞬間爆汁鮮美，搭配生菜解膩，這道真的來江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽必吃。

除了搭豬肉，也可以把一旁的BBQ鐵板牛、辣炒豬肉包進去，姐妹一連吃了好幾個菜包肉大呼好過癮。

一旁的韓式蒸蛋，咕溜的感覺非常嫩順。

韓式傳統煎餅

蔬菜海鮮煎餅、泡菜起司煎餅

這道也是軟西推薦來江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽必吃，蔬菜海鮮煎餅&泡菜起司煎餅，兩款都厚薄適中，上面料很滿，尤其是蔬菜的滿滿甜口滋味，水潤飽滿，吃來清新解膩。

起司控會愛的泡菜起司煎餅，餅皮部分恰恰有脆度，中間起司濃郁，江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽的煎餅相當厲害。

韓式經典炸物

韓式炸雞、酥炸魚排、綜合蔬菜炸物、Q彈芝麻球

鹹甜鹹甜的罪惡韓國炸雞是每次到韓國必吃，江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽的雞肉切得比較小塊好入口，酥脆的外皮搭配上甘甜醬汁，醬料包覆著Juicy雞肉。

芝麻球超有彈度，餡料紮實，魚排則是可以加洋蔥奶油醬，細緻馥香，一塊一塊就這樣下肚啦。

綜合蔬菜炸物一大塊吃起來乾爽酥酥脆脆，絲毫沒有油耗味，交織各種蔬菜本身甜味，非常推薦。

現炒/熟食

韓式炒冬粉、人蔘雞粥、泡菜方塊豆腐

冬粉粗厚口感有彈性帶勁，越嚼越香。

炒時蔬會依照季節供應不同的菜色，吃重口味韓料中來點健康營養的也很不錯。

再來就是這個人蔘雞粥，白皙粥品溫熱，吃來淡雅溫潤滿滿甘醇香氣，黏稠蔘香迷人，還可以吃到絲絲雞肉。

除了嫩豆腐鍋外，江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽自助吧上有鹹甜兩種豆腐可吃，還有吃法教學，不怕人客吃到不合適的搭法超貼心。

韓式傳統甜品/飲料

黑糖花生豆腐花、韓式水果花菜、韓國玉米鬚茶

超特別的韓式水果花菜軟西第一次吃到，是韓國的傳統甜品，主要是牛奶、西瓜，再加入當季水果，白花花滿滿一盆光用看得就超級消暑!

西瓜切成塊狀很好入口，各種水果鮮甜香濃縮在沁涼甜品中，吸飽牛奶後依舊保持著多汁爆水感，這道炎炎夏日吃消暑退火!

黑糖花生豆腐花也是傳統甜點之一，雖然已經飽到不行，但甜點是另外一個胃，來江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽飯後一定要嚐嚐看。

淋上黑糖，灑上花生碎粒，顆粒硬脆有口感，和滑嫩豆腐形成兩種鮮明對比，加上黑糖本身的微苦甜香，一入口各種甜味衝擊但不死甜。

獨特口感作為收尾甜點恰到好處。

來韓式料理店一定要配的韓國玉米鬚茶，淡雅玉米甘甜香氣，入口回甘，暖口暖胃。

除此之外還有一般冷飲、冰沙、咖啡等，江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽自助吧應有盡有。

西門韓式料理吃到飽 江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽菜單

江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽

位於西門町DonDonDonki樓上的江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽，提供超過30種以上經典韓式料理，多種韓式小菜、韓式傳統煎餅、菜包肉等通通吃到飽。韓式嫩豆腐鍋有多種口味，辣度、肉品自己選擇，人均500左右價格平價親民，愛吃經典韓式料理的朋朋來這邊一網打盡好滿足，西門韓式料理推薦給軟絲們。江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽一樣收錄在軟西的台北韓式料理、西門美食推薦中。

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