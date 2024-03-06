士林美食推薦這家家鄉碳烤雞排士林店，有印象士林夜市家鄉碳烤雞排士林店好像就有了，不過感覺以前是豪大雞排比較有名，所以比較少吃家鄉碳烤雞排，不過近年來不知道從什麼時候開始家鄉碳烤雞排士林店排隊越來越長，越來越難買到，而且現在雞排一份已經邁向3位數，一片一百元！但生意還是超級好，來吃看看家鄉碳烤雞排強在什麼地方吧！

家鄉碳烤雞排士林店｜交通方式、停車資訊

家鄉碳烤雞排士林店位置從捷運劍潭站1號出口走出來，往基河路方向看過去，就能看到滿滿的排隊人潮，一點都不誇張，基本上就是從天亮排到天黑，從天晴排到下雨，永遠都是這麼多人！

家鄉碳烤雞排士林店｜價位

家鄉碳烤雞排一份多少錢？印象中以前一份是70元，我也是從這時期開始吃的，一路看著它從80、90到現在已經是100元，在桃園都可以買一顆便當了！

外面有些雞排是直接烤的，沒有經過炸的過程。吃起來有濃濃的碳燒風味，但肉質可能會稍微偏乾。另外，有些雞排是先炸後烤的，外皮裹上醬汁。如果這個過程沒有做好，醬汁可能會使雞排的外皮變得濕軟，導致炸過的脆皮剝落。這邊賣的雞排大多是這種炸後再烤的方式，醬汁用量恰到好處，外觀上仍保有炸雞排的感覺，並帶有烤過的特色痕跡。

家鄉碳烤雞排士林店｜碳烤雞排

家鄉碳烤雞排除了先炸再炭烤的特色，這裡的雞排保持原厚度，並未像其他地方般敲薄，因此從外觀到口感都散發著厚實感，即使尚未品嚐，那炭烤後飄散的香氣已足以誘人，當真正嚐一口後，外皮酥脆的口感完好無損，而特製的醬汁帶有淡淡的中藥風味，甜中帶鹹，與雞排完美結合，加上厚實多汁的肉質，好吃！

家鄉碳烤雞排士林店一份100元雞排，乍聽之下真的是蠻貴的，但實際品嚐過後就會知道為什麼他一份雞排100元照樣賣到嚇嚇叫！愛吃雞排的朋友有機會來士林夜市，家鄉碳烤雞排士林店值得一嚐唷

家鄉碳烤雞排士林店

地址：台北市士林區基河路1號

電話：0956 258 702

營業時間：16:00–00:00

店家/景點資訊

店家名稱：家鄉碳烤雞排士林店

所在地址：臺灣台北市士林區基河路1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:00-00:00

店家電話：0956 258 702

評價：★★★★★





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