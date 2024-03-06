台北川菜餐廳推薦「花娘小館」菜單多道川菜料理還有客家菜等，價格位在兩百三元左右不會太貴，很適合小家庭來聚餐的中式餐廳，用餐不收服務費也沒有茶資費，不過花娘小館現在很難訂位喔！
「花娘小館」位在地址松山機場附近，離文華東方酒店跟台北小巨蛋都很近，是輝達NVIDIA 創辦人ㄧ兆男黃仁勳推薦的台北川菜餐廳，來台灣已經多訪推薦，原本生意就不錯的花娘小館，因為新聞媒體報導爆紅到訂位全滿，花娘小館現在也變成台北難訂位的餐廳之一，有幸訂到的話，一定要嚐嚐花娘小館菜單必點蒼蠅頭，這可是花娘小館招牌料理～
台北川菜餐廳 花娘小館 地址
花娘小館位在捷運小巨蛋附近，步行約4分鐘左右，利用導航可輕鬆到達，如果是開車來的話，花娘小館停車附近好像比較難找，我們這次騎機車來，找路邊停車格就很方便。
花娘小館
地址：台北市松山區敦化北路165巷9號
捷運：小巨蛋站
電話：0227184469
營業時間：11:30–14:30、17:30–22:00 (週一休息)
食記:【捷運小巨蛋餐廳】花娘小館，黃仁勳推薦台北好吃川菜料理
粉絲團：花娘小館
台北川菜餐廳 花娘小館 內用環境
多虧朋友狂打「花娘小館」電話訂位，聽說他打了超多通才訂到位置，真的是超夯台北川菜餐廳。
花娘小平日午餐時間也客滿，店內約10張座位，有方桌、圓桌還有兩間包廂，環境整理算乾淨，也沒有討厭的油煙味，重點是服務人員超客氣。
花娘小館的包廂
訂位客人還沒來才能拍到空景
台北川菜餐廳 花娘小館 菜單價錢
花娘小館 菜單價錢
菜單有牛肉、豬肉、雞肉、海鮮料理、蔬菜小炒湯和飲料等，花娘小館主要以川菜為主，還有一些客家菜之類的，用餐還有提供免費的麥茶，很適合搭配以辣為主的川菜。
花娘小館推薦要點什麼？
可以參考菜單第一頁推薦的菜色都是花娘小館的招牌料理，用餐還有提供免費麥茶，很適合搭配以辣為主的川菜。
朋友吃過花娘小館推薦必點那個蝦、蛋鬆白菜 、 水煮牛肉、溜肥腸、蒼蠅頭、塔香烘蛋和宮保臭豆腐
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
台北川菜餐廳 花娘小館 評價
花娘小館上菜速度很快，才坐下沒多久，菜就上齊了～
這天五個人聚餐，交給來吃過的朋友點餐
蛋鬆白菜 $200
蒼蠅頭 $240
溜肥腸 $320
水煮牛肉 $360
塔香烘蛋 $220
宮保臭豆腐 $240
糖醋里肌 $300
回鍋肉 $250
那個蝦 $320
花娘小館有什麼好吃菜色呢？
以上點的幾道除了那個蝦我沒有很愛，其他都很讚，不過朋友說這次那個蝦口感真的有差，上次來非常推薦。
用餐不收服務費和茶資
還提供免費麥茶，真的很讚呢
吃飯一定要配可樂的朋友XD 大家知道是誰嗎～哈
另外給冰塊一桶超讚
開場得分
白飯 一碗($15)
來花娘小館用餐，白飯是必點的
多道菜都非常下飯
一碗不夠配菜吃，還要再來一碗
白飯煮的很好吃，沒問題
蒼蠅頭
蒼蠅頭是花娘小館必點的一道料裡
大量韭菜跟肉末加上調味，大火爆炒，香氣十足！
韭菜脆甜的口感加上帶著鹹香的豬肉末，在咀嚼的過程間還可以感受到微微的辣度跟麻感，多層次的味道，好吃極了！
花娘小館必點的蒼蠅頭
聽說也是兆元男 黃仁勳最喜歡的一道料理
蛋鬆白菜
炒白菜加入蛋鬆
白菜帶有脆度，吃起來清脆爽口
加上帶點鹹香的蛋鬆提味
很下飯的一道菜
溜肥腸
肥腸先滷過，入味鹹香，口感ＱＱ軟軟很有嚼勁感
一開始還以為醋溜肥腸，結果不是
搭配香菜和薑絲讓味道更多層次，整道菜鹹度剛好
宮保臭豆腐
好喜歡這道宮保臭豆腐
忍不住多夾幾塊配飯
用宮保雞丁的做法來處理臭豆腐
酥脆臭豆腐，香氣明顯
外層酥脆又香，咬下很有空氣感
朋友們一至好評的料理
水煮牛肉
這道是我很喜歡的一道料理，夠辣夠味
也是相當經典的川菜，牛肉處理的很嫩很好入口
加上又麻又辣的香氣和調味，非常好吃！
這時候超想來一瓶啤酒啊
那個蝦
仔細看花娘小館的菜單有很多道菜都叫「那個Ｘ」，我們點的這道那個蝦就是其中之一。
一開始聽朋友推薦必點還想說到底是那個蝦啦？
花娘小館的那個蝦有點像是川菜裡的椒麻蝦，但又多了蒜香味，可以整隻一起吃，麻麻辣辣的味道，加上鹹味很像吃避風塘的感覺，可惜這天的蝦殼超硬，很難入口。
塔香烘蛋
烘蛋厚度十足，外層略微焦香、裡面則是濕軟的蛋體，超超超愛的啦！火侯掌握的很棒，烘蛋加上豪邁的九層塔風味，吃完也不會覺得太過油膩，這道超推薦喔！
糖醋里肌
花娘小館的糖醋里肌酸甜口感適中，外層酥香脆口，裡面是軟嫩的里肌肉，加上蔥花和醬汁提味，也是一道好吃的料理推薦。
回鍋肉
忘記上次在那間餐廳吃到超油膩的回鍋肉，對這道菜還有點陰影
還好花娘小館的回鍋肉拿捏的剛剛好
不會太乾也不會太油
肥肉入味軟Ｑ、瘦肉也不柴
微辣加上鹹香的調味，香而不膩
終於吃到花娘小館了！看新聞提到黃仁勳來吃了好幾次，網路爆紅的台北川菜料理，這次因為朋友狂打電話訂位，讓我有機會朝聖花娘小館。
我們這次五個人來花娘小館用餐，總共點了九道菜加上白飯跟飲料，平均一個人五百多就吃得很飽，而料理方面幾乎無雷，還有幾道非常喜歡的菜色，好吃又不貴的餐廳，難怪會爆紅。
感覺還有好多好吃的料理還沒吃到，好想再來這吃飯，但得先揪到人跟訂位…
花娘小館
地址：台北市松山區敦化北路165巷9號
捷運：小巨蛋站
電話：0227184469
營業時間：11:30–14:30、17:30–22:00 (週一休息)
食記:【捷運小巨蛋餐廳】花娘小館，黃仁勳推薦台北好吃川菜料理
粉絲團：花娘小館
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
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文章作者：陳小可
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本篇花娘小館食記自費
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