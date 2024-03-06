台北川菜餐廳推薦「花娘小館」菜單多道川菜料理還有客家菜等，價格位在兩百三元左右不會太貴，很適合小家庭來聚餐的中式餐廳，用餐不收服務費也沒有茶資費，不過花娘小館現在很難訂位喔！

「花娘小館」位在地址松山機場附近，離文華東方酒店跟台北小巨蛋都很近，是輝達NVIDIA 創辦人ㄧ兆男黃仁勳推薦的台北川菜餐廳，來台灣已經多訪推薦，原本生意就不錯的花娘小館，因為新聞媒體報導爆紅到訂位全滿，花娘小館現在也變成台北難訂位的餐廳之一，有幸訂到的話，一定要嚐嚐花娘小館菜單必點蒼蠅頭，這可是花娘小館招牌料理～

台北川菜餐廳 花娘小館 地址

花娘小館位在捷運小巨蛋附近，步行約4分鐘左右，利用導航可輕鬆到達，如果是開車來的話，花娘小館停車附近好像比較難找，我們這次騎機車來，找路邊停車格就很方便。

花娘小館

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號

捷運：小巨蛋站

電話：0227184469

營業時間：11:30–14:30、17:30–22:00 (週一休息)

食記:【捷運小巨蛋餐廳】花娘小館，黃仁勳推薦台北好吃川菜料理

粉絲團：花娘小館

台北川菜餐廳 花娘小館 內用環境

多虧朋友狂打「花娘小館」電話訂位，聽說他打了超多通才訂到位置，真的是超夯台北川菜餐廳。

花娘小平日午餐時間也客滿，店內約10張座位，有方桌、圓桌還有兩間包廂，環境整理算乾淨，也沒有討厭的油煙味，重點是服務人員超客氣。

花娘小館的包廂

訂位客人還沒來才能拍到空景

台北川菜餐廳 花娘小館 菜單價錢

花娘小館 菜單價錢

菜單有牛肉、豬肉、雞肉、海鮮料理、蔬菜小炒湯和飲料等，花娘小館主要以川菜為主，還有一些客家菜之類的，用餐還有提供免費的麥茶，很適合搭配以辣為主的川菜。

花娘小館推薦要點什麼？

可以參考菜單第一頁推薦的菜色都是花娘小館的招牌料理，用餐還有提供免費麥茶，很適合搭配以辣為主的川菜。

朋友吃過花娘小館推薦必點那個蝦、蛋鬆白菜 、 水煮牛肉、溜肥腸、蒼蠅頭、塔香烘蛋和宮保臭豆腐

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

台北川菜餐廳 花娘小館 評價

花娘小館上菜速度很快，才坐下沒多久，菜就上齊了～

這天五個人聚餐，交給來吃過的朋友點餐

蛋鬆白菜 $200

蒼蠅頭 $240

溜肥腸 $320

水煮牛肉 $360

塔香烘蛋 $220

宮保臭豆腐 $240

糖醋里肌 $300

回鍋肉 $250

那個蝦 $320

花娘小館有什麼好吃菜色呢？

以上點的幾道除了那個蝦我沒有很愛，其他都很讚，不過朋友說這次那個蝦口感真的有差，上次來非常推薦。

用餐不收服務費和茶資

還提供免費麥茶，真的很讚呢

吃飯一定要配可樂的朋友XD 大家知道是誰嗎～哈

另外給冰塊一桶超讚

開場得分



白飯 一碗($15)

來花娘小館用餐，白飯是必點的

多道菜都非常下飯

一碗不夠配菜吃，還要再來一碗

白飯煮的很好吃，沒問題

蒼蠅頭

蒼蠅頭是花娘小館必點的一道料裡

大量韭菜跟肉末加上調味，大火爆炒，香氣十足！

韭菜脆甜的口感加上帶著鹹香的豬肉末，在咀嚼的過程間還可以感受到微微的辣度跟麻感，多層次的味道，好吃極了！

花娘小館必點的蒼蠅頭

聽說也是兆元男 黃仁勳最喜歡的一道料理

蛋鬆白菜

炒白菜加入蛋鬆

白菜帶有脆度，吃起來清脆爽口

加上帶點鹹香的蛋鬆提味

很下飯的一道菜

溜肥腸

肥腸先滷過，入味鹹香，口感ＱＱ軟軟很有嚼勁感

一開始還以為醋溜肥腸，結果不是

搭配香菜和薑絲讓味道更多層次，整道菜鹹度剛好



宮保臭豆腐

好喜歡這道宮保臭豆腐

忍不住多夾幾塊配飯

用宮保雞丁的做法來處理臭豆腐

酥脆臭豆腐，香氣明顯

外層酥脆又香，咬下很有空氣感

朋友們一至好評的料理

水煮牛肉

這道是我很喜歡的一道料理，夠辣夠味

也是相當經典的川菜，牛肉處理的很嫩很好入口

加上又麻又辣的香氣和調味，非常好吃！

這時候超想來一瓶啤酒啊

那個蝦

仔細看花娘小館的菜單有很多道菜都叫「那個Ｘ」，我們點的這道那個蝦就是其中之一。

一開始聽朋友推薦必點還想說到底是那個蝦啦？

花娘小館的那個蝦有點像是川菜裡的椒麻蝦，但又多了蒜香味，可以整隻一起吃，麻麻辣辣的味道，加上鹹味很像吃避風塘的感覺，可惜這天的蝦殼超硬，很難入口。

塔香烘蛋

烘蛋厚度十足，外層略微焦香、裡面則是濕軟的蛋體，超超超愛的啦！火侯掌握的很棒，烘蛋加上豪邁的九層塔風味，吃完也不會覺得太過油膩，這道超推薦喔！

糖醋里肌

花娘小館的糖醋里肌酸甜口感適中，外層酥香脆口，裡面是軟嫩的里肌肉，加上蔥花和醬汁提味，也是一道好吃的料理推薦。

回鍋肉

忘記上次在那間餐廳吃到超油膩的回鍋肉，對這道菜還有點陰影

還好花娘小館的回鍋肉拿捏的剛剛好

不會太乾也不會太油

肥肉入味軟Ｑ、瘦肉也不柴

微辣加上鹹香的調味，香而不膩

終於吃到花娘小館了！看新聞提到黃仁勳來吃了好幾次，網路爆紅的台北川菜料理，這次因為朋友狂打電話訂位，讓我有機會朝聖花娘小館。

我們這次五個人來花娘小館用餐，總共點了九道菜加上白飯跟飲料，平均一個人五百多就吃得很飽，而料理方面幾乎無雷，還有幾道非常喜歡的菜色，好吃又不貴的餐廳，難怪會爆紅。

感覺還有好多好吃的料理還沒吃到，好想再來這吃飯，但得先揪到人跟訂位…

花娘小館

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號

捷運：小巨蛋站

電話：0227184469

營業時間：11:30–14:30、17:30–22:00 (週一休息)

食記:【捷運小巨蛋餐廳】花娘小館，黃仁勳推薦台北好吃川菜料理

粉絲團：花娘小館

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇花娘小館食記自費

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