台中美食推薦這家台中越南法國麵包工藝，『台中越南法國麵包工藝』是近幾年爆紅的第二市場美食，有別於其他越南法國麵包，他是以店面經營的而不是路邊小攤，而且就只專賣越南法國麵包，員工清一色都是越南人，一時半刻還以為自己到了越南，因為口味道地加上價格親民，店前總是門庭若市好不熱鬧

台中越南法國麵包工藝｜交通方式、停車資訊

台中越南法國麵包應該是這幾年才有的，印象中之前好像沒有看過，他就開台灣大道上面，旁邊就是日式點心老攤天天饅頭，平日人潮就多到一個不行，附近都是紅線，建議先停車位再來買，大紅色的招牌格外顯眼，招牌還有一個越南姑娘端著一大籃法國麵包

台中越南法國麵包工藝｜點餐方式、菜單

台中越南法國麵包菜單上有各種法國夾心麵包可以選，光越南法國麵包就有快20幾種，價格從50元到85元不等，點餐時也會問你要不要辣，畫完單跟櫃台結帳，會給你一張號碼單，叫號取餐，平日大概要等個20分鐘左右，假日基本上都是半小時起跳

透明廚櫃可以看得到店裡的法國麵包都現做現烤的，看起來烤爐都沒有停過，工作人員手也是一直沒有停過狂包，會先將麵包進烤箱加熱回溫，然後再夾入食材，光是料就超多種的，旁邊堆了一大疊準備出貨的麵包

台中越南法國麵包工藝|越南脆皮烤豬夾心麵包

招牌綜合夾心麵包應該是最多人買，但看到剛烤出來的脆皮烤豬，忍不住點了，台中越南法國麵包工藝的份量真的給很足，拿在手上超重，而且很大一根！紙袋上還有越南姑娘的LOGO

越南脆皮烤豬夾心麵包裡面滿滿的烤豬啊！烤豬的皮真的酥脆，而且有醃漬過鹹香夠味，加上醃菜跟小黃瓜等蔬菜，清爽開胃，值得一提的是他的法國麵包真的很夠水準，外酥內軟，現烤還是熱的，就算沒夾料單吃也很讚！

台中越南法國麵包工藝真心覺得一般越南法包很不一樣！自家生產的法包超有水準，夾料選擇多樣，口味也很不賴，加上份量超大，會排隊也不意外，而且冷掉也不會難吃喔，下回有機會來第二市場，強烈建議一定要來吃吃看台中越南法國麵包工藝唷！

台中越南法國麵包工藝

地址：台中市台灣大道一段338號

電話：(04)2221-1389

營業時間：0800~2100

台中越南法國麵包工藝FB

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