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台北市中山區[大直美食] 食令shabu大直店 大直區頂級鍋物 台北萬豪酒店中城廣場餐廳 #劍南路站美食 台北火鍋 @蛋寶趴趴g

2024-03-06 19:40:05 蛋寶趴趴go 人氣：105
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：805篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：食令shabu 大直店
place台北市中山區樂群二路199號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北101食令shabu」餐廳，

▶️ [食令shabu] 台北101高檔火鍋 火鍋界愛馬仕 

台北萬豪酒店中城廣場開分店了，

百坪空間，用餐環境更大更舒適

食令shabu大直店 ∣ 大直區頂級鍋物

嚴選高檔肉品、四季時令海鮮、

和牛蟹王蟹、松葉蟹都吃得到，

套餐形式：前菜、綜合菜盤、還有最受期待的「粥品」、

餐後季節水果和主廚特製甜點，

桌邊專人涮煮服務，

台北頂級火鍋就該如此享受！

#台北火鍋台北包廂餐廳

 

食令shabu大直店 ∣ 大直區頂級鍋物

  • 地址：台北市中山區樂群二路199號2樓 (萬豪酒店中城廣場)
  • 捷運：劍南路站3號出口，步行9分鐘
  • 電話：02-85015222
  • 營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30
  • 官網：http://www.shilingshabu.com/
  • 訂位：食令shabu訂位

大直食令火鍋耗資5000裝潢，

使用的酒櫃、燈具、座椅、鍋具…等，

處處都是細節，值得品味一下！

 

食令shabu菜單

提供各式海鮮、和牛、肉品，

也有單點的食材及合適搭餐的酒水可點選，

套餐包含：前菜、綜合菜盤、主餐、粥品、水果、甜點

✔️套餐價位：$1280~$4280

✔️用餐需+10%服務費

▶️ (食令shabu大直店菜單)

 

食令火鍋提供三種醬料搭配鍋物：

  • 金桔蘿蔔泥醬油：搭配海鮮最清爽對味
  • 沙茶醬：可自由搭配海鮮或肉品
  • 胡麻醬：搭配肉品濃郁可口

 

【活青蟳海陸雙人套餐】$5,800

  • 開胃前菜
  • 雙人綜合時蔬菜盤
  • 活青蟳海鮮拼盤
  • Prime頂級牛小排
  • 黃金食事
  • 季節水果*2
  • 手作甜點*2

 

【前菜-鯷魚油醋海鮮沙拉】

爽、脆、鮮的口感齊聚，

食材新羘、清爽開胃。

【前菜-炙燒牛肉】

使用近江牛小排炙燒五分熟，

牛肉軟香有味，口感很不錯！

 

【雙人綜合時蔬菜盤】

選用用台灣小農蔬菜當季盛產蔬食，

無毒、安心又健康，吃的出蔬菜甘甜，

支持台灣小農就是很加分！

▼食令火鍋使用日本鑄鐵鍋具，

煮出來的火鍋吃起來特別清甜，更為食材加分。

以日本昆布等食材熬煮的湯底，沒有過多的添加物，

食材下鍋煮後，除了保有食物的原味，更多了清甜感。

 

【Prime頂級牛小排】

美國prime等級的牛小排，

每一片都有豐富又分佈均勻的大理石般的油花，

下鍋涮至5分的熟度，肥瘦相間看得見

肉汁豐腴、軟嫩中帶有一點嚼勁，口感很不錯！

 

【活青蟳海鮮拼盤】

豐盛的海鮮盤一出場，超級吸睛！

共有8款海鮮組成的拼盤：

活青蟳、活鮑魚、鮭魚、蚵仔、小卷、白蝦、干貝、蛤仔

▼服務人員霸氣的將青蟳

一口氣全都放入鍋中煮

肥碩的蟹鉗好吸引人。

▼蟹肉細緻鮮美，

沾一點薑醋汁口感非常棒！

▼紅通通兩大盤的蟹撈出後，

服務員會幫忙將蟹殼去除，

方便食用，so sweet！

▼干貝、蛤蜊、鮑魚、活蝦，

新鮮、好吃、又甜美。

蝦殼都剝好了，蛤蜊殼也去除了

根本在吃火鍋殘廢餐~😋

 

【黃金食事】

吃shabu shabu最後的高潮就是「煮粥秀」，

服務人員會將蟹肉、蛋、青蔥、白飯、海苔…等材料準備好

再依序放入鍋中慢慢熬煮，最後打上一顆蛋，口感更滑嫩

集結蟹肉精華的粥，非常濃稠綿密，

入口是濃濃的海味，這道濃郁的溫暖「雜炊」絕對值得等待！😍

 

 

【主廚特製甜點】

有三種甜點可選擇，我們選了：

  • 宇治金時
  • 芝麻奶酪

甜點裡頭，蛋寶最推薦「宇治金時」，

綿密細緻的紫薯泥，搭配抹茶和黑糖漿，

吃起來甜而不膩，口感也很特別！

【季節水果】

鳳梨、蓮霧

 

蛋寶543》

信義區貴婦百貨「合shabu」的姐妹店，

食令Shabu

來到台北萬豪酒店中城廣場開分店，

擁有百坪寬敞、具隱密性的用餐空間，

以高級新鮮的食材+專人桌邊服務，

要搶攻大直區頂級鍋物市場，

從頭盤開胃菜、小農時蔬、肉品、海鮮、雜炊，最後送上甜點、水果，

全程有如貴婦般的享受！

推薦給大家！💕

 

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 IG：egg_papago

 

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