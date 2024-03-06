台北101「食令shabu」餐廳，

▶️ [食令shabu] 台北101高檔火鍋 火鍋界愛馬仕

到台北萬豪酒店中城廣場開分店了，

百坪空間，用餐環境更大更舒適

【食令shabu大直店 ∣ 大直區頂級鍋物】

嚴選高檔肉品、四季時令海鮮、

和牛、蟹王蟹、松葉蟹都吃得到，

套餐形式：前菜、綜合菜盤、還有最受期待的「粥品」、

餐後季節水果和主廚特製甜點，

桌邊專人涮煮服務，

台北頂級火鍋就該如此享受！

#台北火鍋、台北包廂餐廳

【食令shabu大直店 ∣ 大直區頂級鍋物】

▼大直食令火鍋耗資5000裝潢，

使用的酒櫃、燈具、座椅、鍋具…等，

處處都是細節，值得品味一下！

【食令shabu菜單】

提供各式海鮮、和牛、肉品，

也有單點的食材及合適搭餐的酒水可點選，

套餐包含：前菜、綜合菜盤、主餐、粥品、水果、甜點

✔️套餐價位：$1280~$4280

✔️用餐需+10%服務費

▶️ (食令shabu大直店菜單)

▼食令火鍋提供三種醬料搭配鍋物：

金桔蘿蔔泥醬油 ：搭配海鮮最清爽對味

沙茶醬 ：可自由搭配海鮮或肉品

胡麻醬 ：搭配肉品濃郁可口

【活青蟳海陸雙人套餐】$5,800

開胃前菜

雙人綜合時蔬菜盤

活青蟳海鮮拼盤

Prime頂級牛小排

黃金食事

季節水果*2

手作甜點*2

【前菜-鯷魚油醋海鮮沙拉】

爽、脆、鮮的口感齊聚，

食材新羘、清爽開胃。

【前菜-炙燒牛肉】

使用近江牛小排炙燒五分熟，

牛肉軟香有味，口感很不錯！

【雙人綜合時蔬菜盤】

選用用台灣小農蔬菜當季盛產蔬食，

無毒、安心又健康，吃的出蔬菜甘甜，

支持台灣小農就是很加分！

▼食令火鍋使用日本鑄鐵鍋具，

煮出來的火鍋吃起來特別清甜，更為食材加分。

以日本昆布等食材熬煮的湯底，沒有過多的添加物，

食材下鍋煮後，除了保有食物的原味，更多了清甜感。

【Prime頂級牛小排】

美國prime等級的牛小排，

每一片都有豐富又分佈均勻的大理石般的油花，

下鍋涮至5分的熟度，肥瘦相間看得見

肉汁豐腴、軟嫩中帶有一點嚼勁，口感很不錯！

【活青蟳海鮮拼盤】

豐盛的海鮮盤一出場，超級吸睛！

共有8款海鮮組成的拼盤：

活青蟳、活鮑魚、鮭魚、蚵仔、小卷、白蝦、干貝、蛤仔

▼服務人員霸氣的將青蟳

一口氣全都放入鍋中煮

肥碩的蟹鉗好吸引人。

▼蟹肉細緻鮮美，

沾一點薑醋汁口感非常棒！

▼紅通通兩大盤的蟹撈出後，

服務員會幫忙將蟹殼去除，

方便食用，so sweet！

▼干貝、蛤蜊、鮑魚、活蝦，

新鮮、好吃、又甜美。

蝦殼都剝好了，蛤蜊殼也去除了

根本在吃火鍋殘廢餐~😋

【黃金食事】

吃shabu shabu最後的高潮就是「煮粥秀」，

服務人員會將蟹肉、蛋、青蔥、白飯、海苔…等材料準備好

再依序放入鍋中慢慢熬煮，最後打上一顆蛋，口感更滑嫩

集結蟹肉精華的粥，非常濃稠綿密，

入口是濃濃的海味，這道濃郁的溫暖「雜炊」絕對值得等待！😍

【主廚特製甜點】

有三種甜點可選擇，我們選了：

宇治金時

芝麻奶酪

甜點裡頭，蛋寶最推薦「宇治金時」，

綿密細緻的紫薯泥，搭配抹茶和黑糖漿，

吃起來甜而不膩，口感也很特別！

【季節水果】

鳳梨、蓮霧

《蛋寶543》

信義區貴婦百貨「合shabu」的姐妹店，

【食令Shabu】

來到台北萬豪酒店中城廣場開分店，

擁有百坪寬敞、具隱密性的用餐空間，

以高級新鮮的食材+專人桌邊服務，

要搶攻大直區頂級鍋物市場，

從頭盤開胃菜、小農時蔬、肉品、海鮮、雜炊，最後送上甜點、水果，

全程有如貴婦般的享受！

推薦給大家！💕

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

更多台北美食：

【台北火鍋懶人包】30間必吃特色鍋物！(海底撈/麻辣鍋/涮涮鍋/壽喜燒/酸菜白肉鍋/泰式火鍋) #和牛海鮮痛風頂級火鍋 @蛋寶趴趴go

【2024 大直美食懶人包+內湖美食餐廳推薦】牛排/火鍋/燒肉/義式料理/中餐廳 情人節約會/生日/聚餐包廂 劍南路站美食 @蛋寶趴趴go

【台北米其林 台中米其林懶人包】米其林指南 米其林餐盤 米其林必比登 Michelin Guide Taipei @蛋寶趴趴g

【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go

【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go

【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go

【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go

【天母美食懶人包】天母餐廳推薦 士林/北投/天母/明德站/芝山站/石牌站美食 @蛋寶趴趴go