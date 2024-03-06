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台中市西區台中人氣拉麵店「千勝軒」｜大骨熬出濃郁湯頭 CP值置頂!道地日式濃拉麵

2024-03-06 19:40:07 算命的說我很愛吃 人氣：102
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：854篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：千勝軒らーめん
place台中市西區三民路一段29號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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喜歡拉麵的朋朋這間先收藏喔!這間位於台中西區的超人氣拉麵店「千勝軒」，豬骨熬製的天然濃郁湯頭深受台中人喜愛，距離五權車站散步只要2分鐘，因為目前沒有開放訂位，所以營業前排隊人潮總是滿滿，不過別被排隊人龍嚇到了，翻桌率其實挺快的。

「千勝軒」每人低消為一碗拉麵，叉燒飯不算喔~需要等全部用餐人數到齊再一併點餐。點餐方式是使用自助點餐機，使用方式不複雜，依自己喜歡的口味可以選擇鹹度、麵體硬度及是否加蔥花等等客製化加料。

這次點了黑蒜豚骨拉麵等餐時間約莫半小時左右，算是可以接受的範圍~
一上桌，濃郁的香氣迅速彌漫在空氣中，忍不住立馬先嘗了一口熱湯，豚骨湯頭經過長時間的熬煮，有油脂的香濃但不膩口，帶有微妙的層次感。而黑蒜的加入讓湯汁再增添一層深沉的香氣和獨特的甘甜，整體香濃不厚重，與豚骨湯頭的鹹香完美結合。
麵條個人偏好硬麵，湯中的麵條帶著微微的嚼勁，完美地吸附了湯汁的滋味，
肉的表現也絲毫不遜色，大方地的給上嫩口的豬叉燒和雞叉燒，搭配蔥花及洋蔥絲的提味，簌~簌~簌爽口吃下，每一口都充滿滿足感，非常過癮!

怕大家吃不飽，店家免費加飯和加湯各一次喔。親民的價位加上用料實在不馬虎，難怪人潮總是滿滿，各位拉麵控這間CP值真的高，絕對需要放在口袋名單的啦~

 

千勝軒

地址:台中市西區三民路一段29號1樓

電話號碼：04-23768960

營業時間：1130-1330，1730–20:30

官方網站:   IG   、   FB

 

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