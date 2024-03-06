喜歡拉麵的朋朋這間先收藏喔!這間位於台中西區的超人氣拉麵店「千勝軒」，豬骨熬製的天然濃郁湯頭深受台中人喜愛，距離五權車站散步只要2分鐘，因為目前沒有開放訂位，所以營業前排隊人潮總是滿滿，不過別被排隊人龍嚇到了，翻桌率其實挺快的。

「千勝軒」每人低消為一碗拉麵，叉燒飯不算喔~需要等全部用餐人數到齊再一併點餐。點餐方式是使用自助點餐機，使用方式不複雜，依自己喜歡的口味可以選擇鹹度、麵體硬度及是否加蔥花等等客製化加料。

這次點了「黑蒜豚骨拉麵」等餐時間約莫半小時左右，算是可以接受的範圍~

一上桌，濃郁的香氣迅速彌漫在空氣中，忍不住立馬先嘗了一口熱湯，豚骨湯頭經過長時間的熬煮，有油脂的香濃但不膩口，帶有微妙的層次感。而黑蒜的加入讓湯汁再增添一層深沉的香氣和獨特的甘甜，整體香濃不厚重，與豚骨湯頭的鹹香完美結合。

麵條個人偏好硬麵，湯中的麵條帶著微微的嚼勁，完美地吸附了湯汁的滋味，

肉的表現也絲毫不遜色，大方地的給上嫩口的豬叉燒和雞叉燒，搭配蔥花及洋蔥絲的提味，簌~簌~簌爽口吃下，每一口都充滿滿足感，非常過癮!

怕大家吃不飽，店家免費加飯和加湯各一次喔。親民的價位加上用料實在不馬虎，難怪人潮總是滿滿，各位拉麵控這間CP值真的高，絕對需要放在口袋名單的啦~

【千勝軒】

地址:台中市西區三民路一段29號1樓

電話號碼：04-23768960

營業時間：1130-1330，1730–20:30

官方網站: IG 、 FB

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^