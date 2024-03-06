新竹景點、台灣櫻花季推薦司馬庫斯，2024司馬庫斯櫻花季於2月10日至3月10日正式開跑，有「上帝的部落」美稱的泰雅族部落司馬庫斯可謂此生必訪的景點之一，尤其每當櫻花季時，可以說是一房難求，基本上櫻花季開放訂時，訂房電話絕對都是打爆，聽說有人打了上千次還沒訂到房，其實訂房前沒抱太大希望，沒想到人品大爆發，打了兩個多小時竟然打通了！司馬庫斯櫻花我們來囉！

司馬庫斯｜交通方式

司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉玉峰村，海拔高度約1500公尺。只能自行駕車前來，或是參考旅行社包車服務，從內灣出發約需兩個半小時至三個小時，另外司馬庫斯有流量管制時間，請斟酌出發時間

管制路段

司馬庫斯產業道路（竹60線39K起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段）

管制時段

一般車輛（四輪以上）：

可上山時間：12:40以前、15:00以後

上山車輛不得在其他時間越過泰崗岔路口進入司馬庫斯產業道路

可下山時間：14:00以前、16:20以後

下山車輛不得在其他時間從司馬庫斯部落出發

中型巴士：

可上山時間：15:00至15:20

上山中巴不得在其他時間越過泰崗岔路口進入司馬庫斯產業道路

可下山時間：13:40至14:00

下山中巴不得在其他時間從司馬庫斯部落出發

司馬庫斯｜房價、訂房方式

司馬庫斯訂房的難度非常高，尤其是櫻花季的時候，只開放電話訂房，請撥打訂房專線：03-5847688，服務時間：上午9:00-12:00、下午1:30-5:00，平日比較容易有房間（平日預訂可提前半年，預訂週六、國定假日、連續假期住宿：

開放預訂的時間如下：

11/1開放隔年1、2、3月訂房

2/1開放4、5、6月訂房

5/1開放7、8、9月訂房

8/1開放10、11、12月訂房

訂房沒什麼訣竅，就是狂打電話就對了，打通了不用考慮有房就直接預訂吧，訂完房後匯完訂金加入司馬庫斯line好友，後續都是由Line聯絡（因為雪季、櫻花季期間觀賞人數眾多，部分聯外道路路況和承載量有進行限量管制，入住前幾天提供車號透過line辦理通行證）

司馬庫斯的房型如下，首選就是迦南小木屋，因為離餐廳最近，停車也最方便，而且登山口就在旁邊，地勢最高風景也最美，不過房間數很少就是了，價位也不會很貴

現在的司馬庫斯產業道路已經不像幾年前那麼崎嶇，都鋪上了水泥地，不管是開車騎車都很安全，比較需要注意的是，有些路段還是有高低差，不要開低底盤的車上山，不然一定會磨到唷，因為有車輛管制時間，建議最好是12:40前就要上山囉，產業道路開到底就可以看到司馬庫斯部落的大門，上面寫著『歡迎光臨上帝的部落司馬庫斯』

道路兩旁滿滿的盛開櫻花，我們到訪時正式櫻花滿開的時候（2024年2/13號）大概到2月底前應該都是盛開的狀態，想去的朋友要把握時間

還沒進房光是入口處的櫻花就讓人拍個不停，信手捻來都是滿滿的櫻花美照，超級好拍啦！

司馬庫斯｜雙拼木屋房型

能打進訂房專線已經很困難了，原本屬意的美式風格格樓房已經沒有了，所以只能退而求其次選擇了雙拼木屋四人房，雙拼木屋四人房是由兩間四人房組成，很適合大家庭一起出遊，而且他還有獨立的大露台，走出去就可以看到超美的山景

原以為位處高山，房間維護可能沒那麼好，但實際入房房框真的非常的好，一點霉味都沒有

，而且房間相當寬敞舒適，雙拼小木屋是四人房型，有兩張大雙人床，雖然沒有暖氣，但床鋪都有電毯唷

備品也有熱水壺跟高山茶、咖啡，衣櫃裡也有電風扇跟室內拖鞋，要提醒一下大家，因為山上電壓不是很穩定，在使用熱水壺或吹風機時，電毯不可以開唷

浴室也很乾淨，然後熱水供應時間是18:30-22:00，其他時間是沒有熱水可以洗澡的唷，住宿較為簡樸，除水電供應外有提供毛巾和浴巾。 但請務必自行準備盥洗用具(牙膏、牙刷、沐浴乳、洗髮精等用品)

司馬庫斯｜景點介紹

司馬庫斯以其自然風光和原住民文化聞名，根據您的描述，司馬庫斯的景點主要分為兩大區域：部落內與巨木群步道，部落內景點：在部落內，遊客可以體驗當地的原住民文化，包括傳統的建築、藝術品、手工藝品，以及傳統美食，部落內還會有文化表演或解說活動，部落內也有商店唷

巨木群登山步道：巨木步道則需要較長的時間，約4到5小時來完成。這條步道讓遊客深入森林，欣賞台灣特有的巨木群落，步道通常會穿過茂密的森林，並提供了觀賞當地植物、野生動物和自然景觀的絕佳機會，由於司馬庫斯地區可能會有天氣變化，建議事先查看天氣預報，並準備相應的雨具或防曬用品

通過登山口大約一公里處，就可以看到桂竹林，有台版小嵐山之稱，高聳入天茂密的竹林十分壯觀，隨風搖曳也很像電影臥虎藏龍的場景

再往前1.7Ｋ處有一間廁所，比較特別的是這間廁所是架高在山邊，可以邊上廁所邊看山景，超酷的！

再往前走2.3Ｋ處則是司馬庫斯的櫻花園，這裡種植了非常多的櫻花，綿延好幾十公尺的櫻花隧道美不勝收，但我覺得密集度不如入口處的櫻花，這的櫻花也比較小株，門口處的櫻花反而比較壯觀

司馬庫斯的巨木群是一處值得探訪的景點。從部落出發，來回大約 11 公里，需要花費 4 至 5 小時，這裡共有 9 顆壯觀的巨木，其中最著名的是擁有 2,500 年歷史的 Yaya Qparung，它的名字在泰雅族語中意味著「媽媽」，是台灣第四大的神木。如果時間允許，且體力足夠，強烈推薦來這裡一遊，這裡的景色確實令人震撼

晚上的司馬庫斯因為沒有光害，所以抬頭仰望就可以看到滿天星斗，想要拍銀河的朋友這裡也是一個極佳的拍攝點唷

司馬庫斯｜餐飲服務

司馬庫斯有雅竹餐廳和迦南咖啡美食屋兩間餐廳，雅竹餐廳是提供合菜服務，比較適合家族或是人數比較多的遊客，我們是選擇迦南咖啡美食屋，因為司馬庫斯在運送食材上比較不易，所以餐點都需要事先在網路上先預訂（住宿早餐也是在迦南咖啡美食屋）

提供早餐、午餐、下午茶跟晚餐，餐點都需要事先預訂，菜單價目表如下

下午茶點了披薩，八寸大小，出乎意料口味還挺不錯的，是薄皮的披薩

晚餐大家不約而同都是點勇士鍋，畢竟山上天氣冷，吃鍋物暖呼呼的比較舒服，勇士鍋配料也很多樣，超多蔬菜跟肉片，食量大的朋友可以自己再加泡麵一起煮更好吃！

晚餐自助區還有調味料，飲料無限量取用唷

早餐樣式比較簡單，就是一些簡單的清粥小菜、麵包、水果，飲料則有咖啡、果汁等等，很多人大概就是吃一下就去爬山

來到司馬庫斯，一個遠離都市喧囂，仿若接近上帝的地方，在這裡，夜晚的寧靜讓你聽見大自然的聲音，滿天的星斗陪伴，泰雅族的熱情和對家園的守護讓人感動，想逃離都市的喧鬧，就來司馬庫斯體驗簡單純粹的生活吧！

司馬庫斯

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

電話：03 584 7687

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