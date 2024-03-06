霸王級寒流來襲！冷冷天氣就是要吃鍋～這間位在台中北區的狩鍋是去年底新開的台中火鍋店，最低只要288元起，即享蔬菜、火鍋料、飲品及霜淇淋吃到飽，厲害的是這間狩鍋營業至凌晨五點，半夜想吃鍋，來狩鍋就對啦～

狩鍋位置

狩鍋位在台中北區漢口路上，靠近山西路，近曉明女中，除了路邊停車場，附近就有收費停車場，步行過來只要三分鐘

狩鍋環境

狩鍋裝潢非常有質感，空間寬敞舒適，燈光明亮，座位數也非常多，2到8人的座位通通有，不管是情侶約會、家庭聚會或多人聚餐都非常適合

狩鍋自助吧區

狩鍋的自助吧有醬料區、蔬菜、火鍋料、白飯、肉燥、飲料、咖啡及霜淇淋，都是無限吃到飽

蔬菜自助吧，食材將近15種，想吃什麼自己夾，雖然是吃到飽，大家還是要酌量享用唷

自助吧區的霜淇淋旁邊還有附上脆片、棉花糖、穀物脆片、巧克力醬等佐料，可以搭配霜淇淋自行DIY升級成聖代

狩鍋菜單

除了自助吧區的蔬菜及火鍋料，只要點鍋本身就會附上一盤豐富的菜盤，裡頭包含高麗菜、金針菇、番茄、紫洋蔥、玉米筍、杏鮑菇、黑木耳、鴻喜菇、香菇、蘿蔔、南瓜、青江菜、水蓮等豐富配料

鱈場蟹海陸饗宴 1788元

糖糖這次點的是狩鍋的鱈場蟹海陸饗宴，裡頭包含澎派鱈場蟹季節海鮮盤及三層肉塔，鍋底的部分選了招牌石狩奶香湯及胡椒豬骨湯

招牌石狩奶香湯 +68元

狩鍋的招牌石狩奶香湯可以選辣或不辣，糖糖選的是香辣風味的招牌石狩奶香湯，以招牌牛奶鍋加上私房秘製麻辣湯，讓湯頭喝起來除了濃郁奶香，還多了香辣風味

胡椒豬骨湯 +38元

喜歡喝胡椒豬肚湯的朋友，在狩鍋也喝得到，湯頭非常濃厚，帶有胡椒的辛辣風味，裡頭還吃得到軟嫩的豬肚

肉塔

三層肉塔裡頭包含藍絲帶五花牛、安格斯板腱牛及香草豬霜降三種肉品，肉品都是採原塊肉新鮮現切

安格斯板腱牛中間帶有一條嫩筋，油花不多，建議涮製五分熟，肉質紮實帶有嫩筋的韌性，讓人越嚼越香

藍絲帶五花牛取自胸腹部，含豐富油脂，入鍋涮煮至七分熟，肉質軟嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣

香草豬霜降取自大里肌前端，油脂分布均勻，口感軟嫩，吃起來不會有腥味

鱈場蟹季節海鮮盤

超澎派的鱈場蟹季節海鮮盤登場啦～裡頭除了主角鱈場蟹外，還有北海道干貝、鮭魚片、扇貝、小花枝、白蝦、蛤蜊、鮭魚、鯛魚及鱸魚等新鮮食材

狩鍋的鱈場蟹角肉質相當飽滿，口感細緻鮮甜，不必沾醬，單吃就非常美味，重點是這個價格份量還不少呢

煙花豆腐 38元

這道煙花豆腐也太美了，採用嫩豆腐下去切成煙花的模樣，下鍋煮一下下就可以享用，比起一般直接下鍋煮的嫩豆腐，這款煙花豆腐吃起來更有口感

DIY紙包蝦仁漿 128元

狩鍋除了一般常見的蝦仁漿，還有這道非常特別的DIY紙包蝦仁漿，附上豆腐紙及新鮮蝦仁漿，要吃的時候將蝦仁漿包進豆腐紙中，就像餛飩那樣，豆腐紙煮起來就像一層薄薄的豆皮，裡頭的蝦仁漿相當Q彈，鮮味十足

除了自助吧區的霜淇淋，狩鍋還會附上飯後甜點，是糖糖最愛的檸檬塔，塔皮酥脆，裡頭的檸檬餡酸爽不甜膩，口味不輸甜點專賣店呢

台中特色火鍋再一間，一人最低只要288元起，即享蔬菜、火鍋料、肉燥飯、飲料、咖啡及霜淇淋吃到飽，喜歡吃鱈場蟹的朋友，來狩鍋一人不千元也吃得到肥美鮮甜的鱈場蟹，營業時間從中午十一點半至凌晨五點，不管是下午想吃鍋，還是大半夜想吃鍋，來狩鍋就對啦