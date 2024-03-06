喫茶senmi｜預約制美好尋旅。想把時間暫存於這刻老屋時光｜建築為藝術家顏水龍老師協作｜中區咖啡廳｜台中火車站景點下午茶
喫茶sénmi｜美好尋旅。想把時間暫存於這刻☕️
喫茶senmi｜店家環境
老城區街角，佇立著一抹恬靜灰白，位在中山路上的喫茶sénmi，全店採預約制，記得提前至店家IG填寫表單，否則撲空會可惜到捶胸頓足的。
店址隱身於樓層之間，居然在5樓，地點好特別，是台中少見的空中咖啡呢～
一樓咖啡廳仔細一看，居然是新落腳的富吉咖啡！遠從外地來的旅人們有福了，一次可以收服兩間台中值得稱許的咖啡店！
這棟建築為藝術家顏水龍老師協作，喫茶sénmi外觀與細節透散著那年的古典浪漫，
拱型窗與馬賽克面磚堆砌出舊時代的復古情調，覓著漸漸活化的中城，真是一趟美好尋旅
喫茶sénmi入門流竄於宅內的嬉玩光影與塵埃粒子，賦予空間靈魂與生息，
透過木造質材帶來的安寧氣息與光影的明暗追逐，舞出這場浮生若夢，
以優美的水晶、陶物來撫慰靜心，引出空間澄淨安詳的磁場
每個瞬息都像一幅美作，想把時間暫存於這刻((快門失守拍拍拍！！值得探詢的台中咖啡廳～
喫茶senmi｜菜單MENU
▎MENU：點我
(取自 喫茶sénmi 官方)
喫茶senmi｜餐點介紹
✿ 城市西西里咖啡｜＄130
酸爽之中帶有檸檬顯著的果香與苦甘，與盈香咖啡結合極好，
頂層的泡沫令整體添上幾分細緻，舉杯手中的城市西西里，和窗外美景合拍極了！
✿ 康普茶-炭焙烏龍｜＄180
拿起趣味討喜的瓶身，看著唯美的冰球沐浴在橙黃色茶湯之中，感受果醋般的甜酸氣息與沁涼氣泡感交織於嘴，
尾韻透著宜人茶香，這瓶喝著心情好之好呢
✿ 昭和布丁｜＄140
鮮奶油的柔滑與自然乳香起了很好的陪襯，
布丁質地相比一般更為紮實，邊咀嚼邊有感，真的很紮實，感覺稍軟些應該比較好。
✿ 季節限定-草莓塔｜＄220
將可可的濃香與醇苦，收於酥香塔殼之中，佐以草莓明亮酸香，幸福來得這麼突然，好吃極了！今日最愛莫屬這枚草莓塔～
喫茶senmi｜店家資訊
- 喫茶sénmi
- 評分： / 4.7
- 地址：400台灣台中市中區中山路76號5樓( 地圖 )
- 電話：
- 營業時間
星期一: 13:00 – 18:00,
星期二: 休息,
星期三: 休息,
星期四: 休息,
星期五: 13:00 – 18:00,
星期六: 13:00 – 18:00,
星期日: 13:00 – 18:00
- 備註：採預約制
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
▎低消一杯飲品
▎週二至四公休
┺ 採預約制
🅿️ 鄰近收費停車場：Times 台中自由路停車場｜台中路邊停車
喫茶senmi｜店家地圖