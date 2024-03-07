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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

2024-03-07 14:08:56 齊媽 人氣：112
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窩客好文

齊媽

發表篇數：105篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 士林區

113. 2. 23  (五)                       2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

每年士林官邸鬱金香展都令人期待，冬日台北常常下雨

這天起床沒聽到雨聲，立刻換裝出門賞花

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

2024士林官邸鬱金香展於2024/2/22～3/3展出

雖然花展已結束，但仍想要寫文記錄留存

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

今年以香鬱祈福為主題，展示超過14萬株、30個品種的鬱金香

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

大門口的警衛室變身花之小屋，每個角度都很美

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

風神的祈願

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

來自日礪波市的格子鬱金香藝術裝置

搭配鳥居、紙鶴、繪馬，象徵台日友好的祈願

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

花海漣漪

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

世界好運

透過世界各國的祈福儀式帶來好運，紫色園區是西班牙12顆幸運葡萄

(庭園裝置太廣，無法一次拍到12顆)

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

台灣天燈也是許願祈福的幸運物，乘載大家的願望升空，祈願美夢成真

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

燈籠隧道掛滿彩繪燈籠，夜晚點燈一定更美

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

彩虹鬱金香花海美得令人讚嘆

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

這天早上看見辛勤的園丁來回澆花，感恩你們的付出，才有如此美麗的花園

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

賞心悅目、美不勝收

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

鬱金香寶寶後面有個神秘嘉賓，看到了嗎？

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

與龍相遇

立體花園迷宮裡面躲了一隻恐龍，共同迎接龍年新氣象

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

迷宮一隅還有恐龍蛋，挺有趣的

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

五顏六色的鬱金香，見你真好

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

認真逛完一圈，有一種大開眼界的感覺

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

鬱金香的品種、顏色、花形...多得數不清，真是奧妙又神奇

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

除了鬱金香，還有很多不同的花卉點綴，春暖花開、處處皆美

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

帶著KITTY小網美一起賞花，記錄這一季的美好

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

士林官邸鬱金香展從未令人失望，剛結束就開始期待明年...捷運士林．2024士林官邸鬱金香展

 

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2024士林官邸鬱金香展🌹｜香鬱祈福，展出日期：2024/02/22~03/03｜2024士林官邸春節花卉，展出日期：2024/02/08~03/24。
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