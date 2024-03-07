113. 2. 23 (五) 2024士林官邸鬱金香展

每年士林官邸鬱金香展都令人期待，冬日台北常常下雨

這天起床沒聽到雨聲，立刻換裝出門賞花

「2024士林官邸鬱金香展」於2024/2/22～3/3展出

雖然花展已結束，但仍想要寫文記錄留存

今年以『香鬱祈福』為主題，展示超過14萬株、30個品種的鬱金香

大門口的警衛室變身花之小屋，每個角度都很美

『風神的祈願』

來自日礪波市的格子鬱金香藝術裝置

搭配鳥居、紙鶴、繪馬，象徵台日友好的祈願

『花海漣漪』

『世界好運』

透過世界各國的祈福儀式帶來好運，紫色園區是西班牙12顆幸運葡萄

(庭園裝置太廣，無法一次拍到12顆)

台灣天燈也是許願祈福的幸運物，乘載大家的願望升空，祈願美夢成真

燈籠隧道掛滿彩繪燈籠，夜晚點燈一定更美

彩虹鬱金香花海美得令人讚嘆

這天早上看見辛勤的園丁來回澆花，感恩你們的付出，才有如此美麗的花園

賞心悅目、美不勝收

鬱金香寶寶後面有個神秘嘉賓，看到了嗎？

『與龍相遇』

立體花園迷宮裡面躲了一隻恐龍，共同迎接龍年新氣象

迷宮一隅還有恐龍蛋，挺有趣的

五顏六色的鬱金香，鬱見你真好

認真逛完一圈，有一種大開眼界的感覺

鬱金香的品種、顏色、花形...多得數不清，真是奧妙又神奇

除了鬱金香，還有很多不同的花卉點綴，春暖花開、處處皆美

帶著KITTY小網美一起賞花，記錄這一季的美好

士林官邸鬱金香展從未令人失望，剛結束就開始期待明年...

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