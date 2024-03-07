下午時分想找個漂亮舒適的地方跟朋友聊天喝杯飲料，

想自己帶本書帶電腦帶手機去享受獨處時光

可是不想花太多錢，該去哪裡好呢? 桃園區的朋友會想到哪裡呢?

我想到去路易莎，可是又不想有太多學生族在裡面怎麼辦呢?

今天來跟大家分享一家可以滿足這樣需求的桃園區咖啡廳

【MINI。D COFFEE】桃園同德館

店址: 桃園市桃園區同德十街1號

電話: 03-357-5588

營業時間: 7:30-22:00

【MINI. D COFFEE】的營業時間很長，從早餐一直賣到晚上十點

主要特色就是咖啡廳裡的環境蠻美的，座位數也很多，各有不同風情

喜歡自然風的朋友，可以考慮坐在戶外區，椅子跟遮陽傘搭配起來也蠻有法式風情

進入店裡之後， 一樓有挑高，空間感比較好，不會有壓迫感

點餐跟結帳也都在一樓喔! 是面對面，不是線上點餐那種

結帳真的是【多元】支付

二樓的空間比較像是一個夾層，這區感覺適合讀書或是使用電腦

三樓的空間有種藝廊感

桌椅擺得比較鬆，就比較悠閒的感覺

【菜單介紹】

那到底有賣哪些東西呢?

餐點的部分有招牌的菠蘿堡，熱壓吐司，沙拉，甚至還有披薩

櫃台旁也有甜點櫃

也有長得很像模型的三明治，上面也有一些吐司麵包

也有一些常溫蛋糕的選擇

來看看【飲料菜單】

有咖啡有茶類有果汁，取名也蠻特別的

真的很容易想點十七歲可可，當成長生不老藥來喝

看了一下這邊飲料幾乎都是用紙杯裝的喔! 更有一種露易莎的既視感了

於是我就用自己的環保杯點了一抹夕陽紅玉，還可以折抵五元

接著我還點了一個嚴選手打厚牛波蘿，120元

這個價位讓我期待是美式大漢堡，可能無法一口咬下那種，沒想到實際上一打開只有這樣而已

有點像被A夢的縮小燈照過，尺寸有點精緻

波蘿堡的部分烤得相當酥脆好吃，其實很適合中間夾一片奶油，做成港式菠蘿油就好 :)

厚牛的存在感有點薄弱，肉汁很多，是好吃的，只是真的蠻小的

我下次還是點普通的口味就好 :)

不過整體而言值得再訪

確實是一個消費比較平價又不限時又自在的好地方

跟大家分享!!