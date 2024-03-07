下午時分想找個漂亮舒適的地方跟朋友聊天喝杯飲料，
想自己帶本書帶電腦帶手機去享受獨處時光
可是不想花太多錢，該去哪裡好呢? 桃園區的朋友會想到哪裡呢?
我想到去路易莎，可是又不想有太多學生族在裡面怎麼辦呢?
今天來跟大家分享一家可以滿足這樣需求的桃園區咖啡廳
【MINI。D COFFEE】桃園同德館
店址: 桃園市桃園區同德十街1號
電話: 03-357-5588
營業時間: 7:30-22:00
【MINI. D COFFEE】的營業時間很長，從早餐一直賣到晚上十點
主要特色就是咖啡廳裡的環境蠻美的，座位數也很多，各有不同風情
喜歡自然風的朋友，可以考慮坐在戶外區，椅子跟遮陽傘搭配起來也蠻有法式風情
進入店裡之後， 一樓有挑高，空間感比較好，不會有壓迫感
點餐跟結帳也都在一樓喔! 是面對面，不是線上點餐那種
結帳真的是【多元】支付
二樓的空間比較像是一個夾層，這區感覺適合讀書或是使用電腦
三樓的空間有種藝廊感
桌椅擺得比較鬆，就比較悠閒的感覺
【菜單介紹】
那到底有賣哪些東西呢?
餐點的部分有招牌的菠蘿堡，熱壓吐司，沙拉，甚至還有披薩
櫃台旁也有甜點櫃
也有長得很像模型的三明治，上面也有一些吐司麵包
也有一些常溫蛋糕的選擇
來看看【飲料菜單】
有咖啡有茶類有果汁，取名也蠻特別的
真的很容易想點十七歲可可，當成長生不老藥來喝
看了一下這邊飲料幾乎都是用紙杯裝的喔! 更有一種露易莎的既視感了
於是我就用自己的環保杯點了一抹夕陽紅玉，還可以折抵五元
接著我還點了一個嚴選手打厚牛波蘿，120元
這個價位讓我期待是美式大漢堡，可能無法一口咬下那種，沒想到實際上一打開只有這樣而已
有點像被A夢的縮小燈照過，尺寸有點精緻
波蘿堡的部分烤得相當酥脆好吃，其實很適合中間夾一片奶油，做成港式菠蘿油就好 :)
厚牛的存在感有點薄弱，肉汁很多，是好吃的，只是真的蠻小的
我下次還是點普通的口味就好 :)
不過整體而言值得再訪
確實是一個消費比較平價又不限時又自在的好地方
跟大家分享!!