呷奔啊！麻辣又酸香的川湘菜，總讓人不計形象地大口扒菜扒飯，而倒過來念，就是這間「阿本家」，店名具玩心與趣味性，與品牌主理人蕭冠之師傅的創新理念不謀而合。

臺灣新派川湘菜大師—蕭冠之師傅，有著三十餘年的烹飪經歷，於新北市新店經營「明上園楓味館」15年後，2019年嶄新品牌「阿本家」誕生。

既稱為新派，自然與舊派的川湘菜有些微的差異，佔據中國八大菜系其二的川湘菜，皆有鹹香辣的三大要素，但川菜（四川菜）多了麻，湘菜（湖南菜）多了酸。蕭師傅以舊派為底蘊，加入臺灣當地食材、風土明情因素，調整成大眾接受度更高的口味。

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「阿本家」位於近幾年急速竄起的桃園藝文特區，但在交通尚未完全完善下，建議開車會較便利些，鄰近也有多處收費停車場方便停車。

在這寸土寸金的黃金地段上，「阿本家」竟有三層樓的用餐空間，且揮別以往對中式餐館裝潢較為傳統的印象，內裝清新且帶有大量綠意，木質桌椅陳設溫馨舒適，不僅有三五朋友小聚的方桌，也有適合家族聚餐的圓桌，除了在口味上，連空間呈現上也考量到消費者的用餐、生活習慣，不外乎被稱為網美系餐廳。

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▲小菜（四人套餐$2500）

木耳跟黃豆芽的蒜味及辣度皆明顯，作為前菜十分開胃。

▲黑白配（四人套餐$2500）

將常見的皮蛋豆腐拆解，使用板豆腐與皮蛋切成碎丁後，加入特製蒜味醬汁涼拌。

雖賣像不佳，但口感跟口味倒是挺對我的胃，帶些微為辣度，豆香與皮蛋的濃郁很適配，無論下飯單吃都好。

▲賽螃蟹（四人套餐$2500）

如果單看菜名，以為可以吃到蟹肉，那我想這道會讓你小失望。

賽，有媲美、超越的意思，是以蛋白、魚肉等食材仿製蟹肉口感與鮮味，據傳連清朝慈禧太后都為之傾倒。

「阿本家」的賽螃蟹是以蛋白、鱈魚和蝦仁製成，底部有老油條碎，上頭則擺上一顆生蛋黃。食用前須先均勻攪拌，可單吃配飯，也可以一旁的生菜包裹，像是蝦鬆般的吃法。

蛋白的滑嫩加上魚漿蝦漿的鮮香，還真有種蟹肉的既視感，老油條的酥脆替口感增色不少，首嚐即愛上，可作為生菜蝦鬆的替換方案。

▲麻辣水煮魚（四人套餐$2500）

近期酸菜魚的風潮正火熱，而不喜排隊的我自然沒跟風，吃吃水煮魚就滿足。

看到麻辣二字，就能直接聯想到川菜，香辣湯底加上滑嫩魚肉，下方再鋪墊大量黃豆芽，即成就出這道椒香四溢﹑唇麻齒留香的麻辣水煮魚。

「阿本家」選用肉質滑嫩的鱸魚，土味較少且富含膠原蛋白，吃進嘴裡十分滑溜，辣度似乎有調整過，大約是小辣至中辣的程度，十分開胃。

▲宮保雞丁（四人套餐$2500）

宮保雞丁，許多中餐廳與熱炒店桌上的常客。

「阿本家」使用大量乾辣椒爆炒，本身即為重油重鹹款，雞肉塊也帶皮，吃起來負擔感較重，較不符合我口味。

▲陳醋子排（四人套餐$2500）

選用兩種香醋、陳醋醃製，即便酸，也酸出深度、層次感。子排採煎炸方式，外頭帶些脆度，肉質仍保持軟嫩，火侯拿捏得不錯。

▲清蒸娃娃菜（四人套餐$2500）

套餐搭配的並非常見的炒青菜，而是以高湯蒸煮的娃娃菜，頗面葉片紋路明顯，像是藝術品般。

不同以往的軟嫩，「阿本家」的娃娃菜仍帶有脆口感，新鮮且水分豐沛，甜度高，我很喜歡。

▲回鍋蛋（四人套餐$2500）

常聽回鍋肉，但回鍋蛋倒是第一次聽，想當然爾也是第一次嚐。其實做法相同，只是把豬肉置換成蛋而已。

先將蛋液煎熟後切成塊狀，再佐以糯米椒及蔥蒜等辛香料爆炒，由於雞蛋有些厚度，所以口感頗Q彈，糯米椒本來就是我很喜愛的蔬菜，清爽類似青椒。

所有食材被辛香料、醬汁、鍋氣包覆著，重口味且帶辣，吃起來很是過癮。

▲老皮嫩豆腐 $220

預想在多道川湘菜的重口味轟擊下會較為負擔，所以單點了一份老皮嫩豆腐。

雞蛋豆腐水嫩，外皮吸飽高湯醬汁，雖表現沒有特別突出，但適合作為稍作歇息轉換口味的餐點。

▲麻辣口水雞 $420

這道算是「阿本家」的招牌菜，由於沒有在套餐內，所以採額外單點。

選用去骨仿土雞，肉質介於軟嫩與結實間，以蔥蒜等辛香料醃漬後川燙冰鎮，致使雞皮彈牙、雞肉Q嫩；而調味部分，則是花椒、辣椒爆炒的辣油為底，再加上胡麻醬、豆豉醬等增添風味，花生碎的口感與香氣也有加分效果，是道極為受歡迎的涼菜。

我特別喜愛底下的自製綠豆涼粉，不僅吸附麻辣酸香的醬汁，口感也是極好，既清爽又濃郁，非常開胃。

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阿本家 - 中正藝文店 / FB

地址：桃園市桃園區中正路911號

電話：03-222-9966

營業時間：周一至周五11:30-14:30、17:30-21:00；週六週日11:00-15:00、17:30-21:00

※備註：酌收服務費10% / 每人低消$300

（用餐日期：2023/11）



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