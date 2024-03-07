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宜蘭縣頭城鎮火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓》吃下午茶甜點欣賞窗外火車，還有可愛火豚君、甜點伴手禮

2024-03-07 16:35:05 紫色微笑 人氣：102
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紫色微笑

發表篇數：1378篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：火豚食品
place宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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頭城新開幕的頭城美食甜島冰菓甜醺國王乳酪火豚食品一次三間店新登場！三家各有不同的賣點，外牆的火豚君圖案也很可愛，坐在咖啡廳裏可以看到火車從窗外呼嘯而過，也是一大特點哦，吃完甜點再買個伴手禮也是不錯的選擇。附近景點石牌縣界公園外澳服務區頭城老街八角瞭望台龜山島賞鯨，搭配頭城美食頭城一日遊好好玩!

火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓 資訊

  • 地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路2段650號
  • 營業時間：10:00 ~ 18:30（週三公休）
  • 電話：0958-876477
  • FB

火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入火豚食品即可到達
  • 【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便

門口旁多增設了賞火車的平台及停車場

甜島冰菓 空間環境

甜島冰菓甜醺國王乳酪火豚食品可以算是複合式的經營，不過一次拆成三家店

這裏的前身是小花徑咖啡，如今已換成甜島冰菓
不過，外觀規畫的滿可愛的，牆上還有類似甜筒的餅皮呢

餐廳最大的亮點，應該就是可以一面喝咖啡一面看窗外的火車飛馳而過了

 

餐廳的感覺清爽簡潔，用了大量的鵝黃色，感覺年輕又有活力

甜島冰菓 菜單價位

店裏以飲料、冰品及一些輕食為主

甜島冰菓 餐點心得

甜島時光

金棗冰淇淋、優格冰泥、雲朵蛋白霜、糖漬金棗、 藍莓果粒
這杯是滿好吃的，不過，價位來到了220，有點小貴

花生湯+椪餅

就是很單純花生湯及椪餅的味道，甜甜的也不錯吃，裏面還有芋園地瓜圓之類的

草莓奶酥

一旁還加了草莓點綴，不過，120元，一樣有點小貴

甜醺國王乳酪 空間環境

甜醺國王乳酪就在一旁而已，內部也有互通的走道哦

很可愛的圖案，很好拍吧

內部則用比較沉穩的木質色調

窗外的風景像是被框起來一樣，坐在窗邊的感覺真不錯

甜醺國王乳酪 菜單價位

顧名思義，這裏就是以乳酪為主，再搭配一些飲品及星座調酒( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

甜燻國王乳酪 餐點心得

剛剛已經在隔壁吃過一些點心了，但還是好奇這裏的乳酪如何?
點了一個醇香威士忌，雖然也滿不錯吃的，但份量只有幾口而已，有點不過癮啊

同樣的窗邊位置，也可以欣賞火車，挺悠閒的！

火豚食品 空間環境及產品

頭城景點火豚食品是以伴手禮為主的，店門口的設計非常可愛
水豚有火尾巴就變火豚了，挺有創意～

門口的吉祥物-火豚

店裏有好幾幅可愛的壁畫，是熱門打卡區

可愛的硅藻土杯墊，打卡＋google評論就送一個！

店裏目前只有三種產品

可以試吃真不錯，海苔、爆米花口味還不錯!

蔥椒爆米花

這品牌是胡同的，應該是那個以燒肉聞名的胡同吧，蔥椒口味滿不錯的，帶點鹹香微辣

火豚肉干

牛豬口味的肉乾好吃呢，味道入味，可以推～

熔岩海苔

店家也很熱情的招待試吃，試了梅子口味的，口味也滿特別，好吃

火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓 心得評價

甜島冰菓甜醺國王乳酪火豚食品算是網美打卡景點，有特色冰品、乳酪蛋糕、可愛火豚拱門伴手禮店，宜蘭三家店面一次滿足，店家場地都不大，假日發呆看火車、休閒放鬆的好去處。旁邊還有一家捌㡯珈琲個人很喜歡的咖啡館，也很漂亮喔！

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