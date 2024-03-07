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頭城新開幕的頭城美食【甜島冰菓、甜醺國王乳酪、火豚食品】一次三間店新登場！三家各有不同的賣點，外牆的火豚君圖案也很可愛，坐在咖啡廳裏可以看到火車從窗外呼嘯而過，也是一大特點哦，吃完甜點再買個伴手禮也是不錯的選擇。附近景點有石牌縣界公園、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!

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火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓 資訊

火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 火豚食品

Google導航輸入 【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便

門口旁多增設了賞火車的平台及停車場

甜島冰菓 空間環境

【甜島冰菓、甜醺國王乳酪、火豚食品】可以算是複合式的經營，不過一次拆成三家店

這裏的前身是小花徑咖啡，如今已換成甜島冰菓了

不過，外觀規畫的滿可愛的，牆上還有類似甜筒的餅皮呢

餐廳最大的亮點，應該就是可以一面喝咖啡一面看窗外的火車飛馳而過了

餐廳的感覺清爽簡潔，用了大量的鵝黃色，感覺年輕又有活力

甜島冰菓 菜單價位

店裏以飲料、冰品及一些輕食為主

甜島冰菓 餐點心得

甜島時光

金棗冰淇淋、優格冰泥、雲朵蛋白霜、糖漬金棗、 藍莓果粒

這杯是滿好吃的，不過，價位來到了220，有點小貴

花生湯+椪餅

就是很單純花生湯及椪餅的味道，甜甜的也不錯吃，裏面還有芋園地瓜圓之類的

草莓奶酥

一旁還加了草莓點綴，不過，120元，一樣有點小貴

甜醺國王乳酪 空間環境

【甜醺國王乳酪】就在一旁而已，內部也有互通的走道哦

很可愛的圖案，很好拍吧

內部則用比較沉穩的木質色調

窗外的風景像是被框起來一樣，坐在窗邊的感覺真不錯

甜醺國王乳酪 菜單價位

顧名思義，這裏就是以乳酪為主，再搭配一些飲品及星座調酒( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

甜燻國王乳酪 餐點心得

剛剛已經在隔壁吃過一些點心了，但還是好奇這裏的乳酪如何?

點了一個醇香威士忌，雖然也滿不錯吃的，但份量只有幾口而已，有點不過癮啊

同樣的窗邊位置，也可以欣賞火車，挺悠閒的！

火豚食品 空間環境及產品

頭城景點【火豚食品】是以伴手禮為主的，店門口的設計非常可愛

水豚有火尾巴就變火豚了，挺有創意～

門口的吉祥物-火豚

店裏有好幾幅可愛的壁畫，是熱門打卡區

可愛的硅藻土杯墊，打卡＋google評論就送一個！

店裏目前只有三種產品

可以試吃真不錯，海苔、爆米花口味還不錯!

蔥椒爆米花

這品牌是胡同的，應該是那個以燒肉聞名的胡同吧，蔥椒口味滿不錯的，帶點鹹香微辣

火豚肉干

牛豬口味的肉乾好吃呢，味道入味，可以推～

熔岩海苔

店家也很熱情的招待試吃，試了梅子口味的，口味也滿特別，好吃

火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓 心得評價

【甜島冰菓、甜醺國王乳酪、火豚食品】算是網美打卡景點，有特色冰品、乳酪蛋糕、可愛火豚拱門伴手禮店，宜蘭三家店面一次滿足，店家場地都不大，假日發呆看火車、休閒放鬆的好去處。旁邊還有一家捌㡯珈琲個人很喜歡的咖啡館，也很漂亮喔！

火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓 附近景點美食





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