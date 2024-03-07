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台北市萬華區西門那煎-隱藏在西門町萬年大樓百貨美食街，口感很舒芙蕾的銅鑼燒!內餡蠻多，台北文青銅鑼燒推薦

2024-03-07 16:35:06 D&W黑白雙搭 人氣：295
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窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：541篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：西門那煎銅鑼燒
place台北市萬華區西寧南路70號B1樓26室
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間位於西門町萬年百貨地下美食街的排隊銅鑼燒是WILLIAM妹推薦的，聽說開業半年多了，我居然沒吃過!

台北文青人都應該要吃看看，說這個是銅鑼燒我還覺得很疑惑，因為吃起來很像舒芙蕾阿，跟我印象中的銅鑼燒不同

難怪排隊人潮很多，加上單個價格目前是銅板價，內餡用料也不少，還是會推薦來吃看看

西門那煎銅鑼燒位置

西門那煎銅鑼燒位於西門町萬年百貨B1美食街，就在之前推薦的金園排骨飯對面

離捷運西門站走路大概約8分鐘的路程，還算蠻好到達的

小小的一間店面，裡面卻塞滿超多員工，我們到訪的當天真的需要排隊才能吃的到

看店員倒麵糊的姿勢，真的有夠煞氣

西門那煎的銅鑼燒用料還算實在，我看不管是紅豆還是奶油口味都是挖一大坨擺在銅鑼燒餅皮上

西門那煎銅鑼燒菜單價格

除了限時特賣的品項外，其他口味統一價都是45元，買三個會比較划算只要130元，平均一個是43元

可能店長知道西門町都是外國人，很貼心的附上英文菜單

我們當天等了快15分鐘才等到，銅鑼燒做完後會用烙鐵在銅鑼燒的餅皮上蓋上招財貓的圖案

看起來是挺可愛的~如果喜歡可愛東西的小女生們應該會超愛

但我是大叔，是沒啥感覺，只覺得質感好像有提升一些

這次我們選購了三個口味，分別是花生、紅豆跟黑糖撞奶這樣130元，說貴不貴，但也好像沒便宜到哪

這個招財貓的圖案看久了是有比較討喜一點，但你們有發現嗎?

這剛做好的銅鑼燒跟一般夜市做出來的銅鑼燒不同，不論是顏色還是外觀都比較像是蛋糕類的外觀ㄟ

不像一般銅鑼燒那種厚實感

花生口味 45元

這種醬料款的銅鑼燒，都是直接用一坨醬料

這花生醬的口味吃起來很像新竹福源花生醬，醬料的口味帶點鹹味，也能吃的到花生的顆粒

但這個銅鑼燒吃起來真的有點像舒芙蕾，吃起來粉綿密，吃進嘴裡是很蓬鬆的口感

紅豆口味 45元

紅豆餡料甜度稍微甜了些，比起傳統型的銅鑼燒來說算比較不甜了

但這紅豆餡料，紅豆顆粒比較小，吃起來蠻普通的，沒什麼印象點

黑糖撞奶 40元

比較特別的就是這個黑糖撞奶口味，醬料吃得出來黑糖的味道，但好像有加點奶精粉的感覺

裡面還有添加珍珠，算是這幾個口味裡面，口味層次比較豐富的一款，甜度一般，適合愛嘗鮮的人

西門那煎銅鑼燒是WILLIAM超級推薦的一間店，我覺得銅鑼燒的餅皮是我比較意想不到的地方

第一次吃到會像周董常說的，呦~這個不錯

內餡份量給的蠻大方，如果一時嘴饞想吃點東西，那這個就很推薦

不過還是相當推薦一定要趁熱吃才會好吃哦!

店家/景點資訊

  • 店家名稱：西門那煎銅鑼燒
  • 所在地址：108臺灣台北市萬華區西寧南路70號B1之26室
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-21:00
  • 店家電話：0955541900


交通資訊

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