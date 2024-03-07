給個讚

【老柒水餃】位於羅東市區之中，雖然是家小店，而且店裏只賣二種口味的水餃，但手工做的它料好實在，所以非常受到在地人的喜愛，每到用餐時間幾乎座無虛席，來這裏叫盤水餃，來碗酸辣湯，再搭個小菜，就是人生的小確幸了

宜蘭熱門 ： 宜蘭最新景點、 宜蘭二日遊

宜蘭住宿： 宜蘭精選住宿 親子住宿、溫泉住宿

宜蘭遊懶人包 宜蘭市景點宜蘭市美食 羅東景點羅東美食 頭城景點頭城美食 礁溪景點礁溪美食 員山景點員山美食 冬山景點冬山美食 五結景點五結美食 壯圍景點壯圍美食 三星景點三星美食 蘇澳景點蘇澳美食 宜蘭親子景點 宜蘭幾米 宜蘭二日遊 宜蘭免門票景點 宜蘭室內景點宜蘭親子餐廳 礁溪溫泉宜蘭免費觀光工廠 宜蘭玩水景點宜蘭落羽松

老柒水餃 店家資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮忠孝路7號(鄰近羅東夜市)

營業時間：11:30~ 00:30；星期三公休。(以店家隨時更新為準)

電話：03-955-6257

老柒水餃 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 老柒水餃

Google導航輸入 【停車場】這附近非常不好停車，建議可以停在附近的聖安宮付費停車場，停車場地址：宜蘭縣羅東鎮忠孝路48號

老柒水餃 空間環境

「老柒水餃」位於羅東鎮市區內，是很單純的水餃店，店裏只有高麗菜與韭菜二種口味，但它的美味仍然吸引了一大票的饕客

店址所在的忠孝路不大，不算好停車，但斜對面有個聖安宮停車場，停車還算方便

很簡單的室內用餐環境

老柒水餃店面雖然不大，但還算乾淨

這裏營業時間很長，從午餐到宵夜時段都包了

這裏的主角水餃來了，大小適中算是一般尺寸

調味區：醬油、白醋、醋、香油、辣椒，還有蒜頭

老柒水餃 菜單價位

從一開始的一顆5元，到現在已經是7元了，物價真的飛漲啊

小菜也有不少選擇！

老柒水餃 心得評價

高麗菜水餃

剛出爐的水餃冒著熱氣，模樣誘人，口水都快流下來了

水餃的外皮一向是重點啊，這裏的外皮Q彈，內餡用料扎實，高麗菜與鮮肉的比例適中，嚐的到高麗菜的鮮甜!!

內餡調味也拿捏的剛剛好，當然沾點微辣的醬油更為提鮮哦

韭菜水餃

據多位朋友表示，【老柒水餃】的韭菜水餃最好吃，我們的感覺也是如此啊＠

韭菜水餃也是鮮甜可口!! 難怪可以擄獲很多饕客的心

我們喜歡沾點蒜頭辣椒醬，不沾很美味，沾了更好吃

酸辣湯

這是大碗的酸辣湯，裏面滿滿的料！口味帶點微辣，冬天吃很過癮，小朋友就不太適合太辣的口味

老柒水餃 附近景點美食

▼羅東景點熱門景點.親子餐廳.觀光工廠

▼羅東美食12間老饕必吃清單

羅東一日遊行程

大家都知道台灣好行巴士是交通部為了促進國內觀光推行的觀光巴士，現在冬山河線推出了新的套票! 冬山經典 傳藝好”行”!! 這個非常適合沒有交通工具的朋友，可以使用巴士就可以宜蘭玩了。

▼台灣好行巴士冬山河線一日遊》羅東運動公園、傳藝中心、羅東林業文化園區、羅東運動公園、利澤老街

羅東二日遊行程

景點 1： 中興文化創意園區

景點 2： 羅東林場

景點 3： 羅東夜市

住宿： 童媽吉親子飯店





景點 4： 溪和水產觀光工廠

景點 5： 羅董養生觀光工廠





宜蘭熱門景點推薦

▼宜蘭雨天備案室內景點TOP 15，6條雨天二日遊

▼宜蘭一日遊30個最新景點16條行程

延伸閱讀