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這家新開幕的桃園餐廳梁家私廚真的很瓜張！一個餐期只開一桌就算了，還要湊10人才吃的到！條件超嚴苛的桃園無菜單料理，居然被我吃到啦～新中式料理加入不少亞洲色彩，讓圓桌桌菜變得精緻又高規格～桃園聚餐推薦梁家私廚！

超隱密！ 梁家私廚地點位置

跟許多桃園私廚一樣，梁家私廚是沒有招牌的，位置相當隱密靠近桃園大時鐘廣場附近，坐著做海鮮丼飯大同店二樓

進出只靠一個小小隱密的樓梯，招牌只有小小一個門牌大小的木牌，到底是想要多隱密？

Dong跟William兩個大癡肥走得氣喘吁吁上了二樓，好不容易推開門才到達這個隱世秘密餐廳，如果腿腳不好的老人家這個就真的要考慮清楚再來啦～梁家私廚可是沒有電梯的喔

進門看到了大大的梁家私廚書畫，就表示我們沒有走錯啦～

其實這個書法是藝人許效舜寫的喔

梁家私廚的老闆的交友很廣，很多藝人朋友們都認識，牆上也有許多藝人的簽名

仔細看！我真的沒有一個認得出來的哀～太亂了吧你們的簽名～

搭配私人管家服務用餐

在中壢梁家私廚用餐的時間，都會有一個私人管家隨侍在旁

不管是上菜或是有什麼餐點問題、需要什麼餐具都會隨時在你旁邊服務，在你的用餐期間，是被頂級VIP服務的！備受尊榮

近300公分自動旋轉大圓桌

在梁家私廚中，最具特色跟代表的就是這個大大的自動旋轉圓桌

圓桌最能代表中菜的精神，大大的團圓、分享、互榮互相的精神從這個圓桌裡表露無遺，雖然是新中菜，但是肯定是不忘本的！

中間的山水造景讓整個圓桌變得很華麗

這個圓桌可是全訂製的，不管是大小或是造型，都是梁家私廚老闆自己請人打造的喔～

餐具跟杯碗都是乾乾淨淨且華麗的

你預約幾個人，他就會上幾個，只管坐下吃跟聊天就是了

無酒精暢飲冰箱

在用餐期間總是會想搭配一些茶水

梁家私廚的桌邊有一個冰箱，裡面放滿了可樂汽水跟茶，只要是無酒精的全部都是讓你無限量暢飲，你想喝多少就喝多少

梁家私廚菜單價格

想吃到梁家私廚可沒這麼簡單，有錢也不一定吃的到，搞不好南村私廚還比較容易吃到喔～

除了價格有三種不同的價位帶之外

$1680 $2480 $3280

還必須符合8人以上、16人以下的人數限制，沒有素食、沒有電梯，也不接受寵物

就是要維持高規格的餐食服務

我們今天吃的是1680的套餐唷～

梁家私廚用餐須知

招牌油淋脆皮雞

這道菜是梁家私廚的招牌！不管哪個價位都會有脆皮雞～

雞皮用熱油澆淋過，會帶著脆皮的口感，薄脆的風味吃起來很過癮

撒上了炸蒜粒搭配著吃，那個蒜粒香氣有夠濃郁的！

使用放山土雞製作，肉質扎實有彈性

經過48小時的醃製入味，清甜不死鹹

就算雞胸肉也很柔軟柔嫩～肉汁也很足，一開始就可以讓人有印象深刻亮眼的一道菜

港式清燉牛三寶

這個牛三寶相當好吃！

煲湯非常清澈，輕盈的爽口感帶著濃郁的牛香，會讓人很著迷

湯頭帶著花椒的香氣，本來以為會很麻

但是入喉卻是滿滿的牛肉湯豐富的醇厚感跟甜味！

三寶的牛肉、牛筋、牛肚

表現得都很亮眼！尤其是燉煮到十分入味，牛肉塊的纖維中、牛筋的軟嫩中、牛肚的Q彈中，都是滿滿醇厚的牛肉湯頭！

就是在喝的時候偶爾會喝到一點點的花椒粒

如果有小朋友的話記得要挑掉喔～不然吃到的時候還是會有點麻麻的口感

紅咖哩龍蝦

龍蝦味道都進入了咖哩內，紅咖哩本身真的相當濃郁

有龍蝦香、龍蝦蝦膏的香氣～可以吸吮那個龍蝦，也是很過癮阿～

不說不知道，那個龍蝦可是澳洲來的水姑娘龍蝦，蝦子甜度相當高喔

附上的螺絲捲，炸的外酥內軟

沾著吃很過癮，把香氣甜味都沾進去了

兩色剁椒魚頭

剁椒魚頭可以說是湘菜的招牌菜之一，新中菜的特色就是可以吃到台中港各地不同的料理

這個湘菜代表的剁椒魚頭，特別用了青剁椒、紅剁椒做成紅綠兩色，再將魚頭剁成塊，方便大家分食

青剁椒的椒香氣清爽

辣度相對比較沒這麼高，襯托著魚頭吃出甜味與鮮味

紅剁椒辣度比較明顯，吃個過癮滿足

搭配著魚肉，很開胃讓人一口接一口～

魚肉的分量很多，就算十人分食也可以吃得很開心喔～

秘製東坡肉

這道秘製東坡肉也是梁家私廚的招牌！

就連開蓋也要一群人搶拍～這鏡頭先吃的畫面也太驚人了吧～

你看吧～都是煙

我就問大家是真的有拍到嗎？

等煙慢慢退去之後總算可以拍他幾張

梁家私廚的東坡肉排的也太美了吧～綁成一疊一疊的東坡肉

淋上滷汁，經過燉煮的軟嫩入味上桌，那個顏色也太美了！晶瑩剔透！

馬上給他夾上一塊

那個肥肉搖搖晃晃的讓人食慾大開阿阿阿！像我這個愛吃肥肉的，看著口水都要滴下來啦！

這個秘製東坡肉口感甜鹹交錯

軟嫩油香，油脂豐厚的口感滑滑嫩嫩的，鮮嫩欲滴的油膩感，熱熱吃真的有夠過癮

樂田米

除了東坡肉本身鮮香沁甜，搭配的米也不容小覷

使用宜蘭來的樂甜有機米，經過與農民契作的方式，栽培出香Q好吃的蓬萊白米，在土壤、水質、品種都很優良的情況下

這個粒粒飽滿又口感優秀的米，搭配著東坡肉真的是奢豪阿！

港式炸廣島生蠔餅

這道炸蠔餅是香港傳統家常菜，鬆酥脆口還有蛋香，還吃的到一顆顆生蠔

雖然成分跟蚵仔煎很像，但是吃起來卻完全不同喔！

淋上特製的酸甜醬，吃起來清爽解膩

油炸的膩口感被這個醬料降到最低，反而都是蛋香跟海鮮鮮味，滿過癮的！

松坂咕咾肉

經典粵菜來啦！這個咕咾肉亮晶晶的太閃耀了吧！

很經典的加入了鳳梨，這個可以說是水果入菜的經典菜餚，不管是配色香氣口感都讓人十分著迷

尤其是採用松阪豬，豬肉本身的扎實彈Q口感深入人心

那炸過的表皮帶點酥脆，裹上了酸甜可口的糖醋醬

酸酸甜甜又下飯！

干貝炒豆苗

北海道生食級干貝搭配著炒大豆苗

除了干貝做的很到位之外

那個大豆苗要炒的青綠鮮嫩也是要技術的唷～

爽脆水嫩的豆苗

搭配鮮嫩的干貝～在這麼多肉食中，轉換了一下口味～清爽宜人

巴西蘑菇鮑魚雞湯

巴西蘑菇可以說是養生人的愛

看到這麼多的巴西蘑菇一定是很亢奮的阿！

這個巴西蘑菇鮑魚雞湯，把海陸的食材都濃縮到這個湯內了

湯頭因為巴西蘑菇變得鮮嫩多汁

那個烏骨雞肉超好吃～軟嫩到不行又多汁，一絲一絲還竄出香菇的甜香，微微的吃到海鮮的鮮味加成在裡面！

潮式反沙芋頭

最後用一個甜點做結尾，沒想到居然是這個費工的手工甜點阿

反沙芋是潮州很講究功力的甜點，在做這個甜點的時候

需要先將砂糖炒到融化，再把切成手指條狀的芋頭丟下去，炒到芋頭條被糖液完全包覆住，並且轉乾成砂糖狀的外衣，這個做法也稱做反沙。

在反沙的過程中需要注意溫度跟火力，一個不小心就會有焦苦味

梁家私廚的反沙芋頭做的很棒，口感相當棒

反沙的沙沙口感好迷人～裡面的芋頭香也好濃郁！

如果這時候上個熱茶，一定會更完美～

整體吃下來，梁家私廚在私廚中的表現還算不錯，餐點有豐富的亞洲風韻，如果家族聚餐剛好有符合這樣的人數，就是相當推薦的中壢聚餐推薦餐廳喔！

店家/景點資訊

店家名稱：梁家私廚

所在地址：320臺灣桃園市中壢區大同路186號2樓

營業時間：日 三 四 五 六

店家電話：0989 088 222

評價：★★★★★

備註資訊：

・星期一：休息中

・星期二：休息中

・星期三：18:00~21:30

・星期四：12:00~14:30、18:00~21:30

・星期五：12:00~14:30、18:00~21:30

・星期六：12:00~14:30、18:00~21:30

・星期日：12:00~14:30、18:00~21:30 Google即時導航





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