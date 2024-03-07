日本名古屋樂高樂園是全世界第九個樂高樂園，也有因為名古屋樂高樂園的遊樂設施很適合4-12歲的小朋友遊玩，所以這次帶愷愷出國就是為了要來這邊玩，園區真的很繽紛，就如你看到的樂高積木顏色，無論是小朋友還是大朋友都玩得不亦樂乎，在這邊就簡單介紹一下囉!!

日本名古屋樂高樂園｜交通方式

要前往名古屋樂高樂園必須搭乘名古屋臨海高速鐵道西名古屋港線(青波線)，直接搭到金城埠頭車站(AN11)即可，金城埠頭車站除了可以前往樂高樂園之外，也可以到磁浮列車鐵道館，而兩個景點都是10:00開，本來這次想要兩個景點都跑，可是在樂高樂園就直接玩到閉園，所以磁浮列車鐵道館只能下次了!

日本名古屋樂高樂園｜門票

建議你可以直接在網站上買門票，會省去很多排隊買票的時間喔!!日本樂高樂園®️ LEGOLAND®️Japan｜電子門票，門票也有分超旺季、旺季、淡季以三種價格喔!!

日本名古屋樂高樂園｜園區圖

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在進去園區後可以先拿一份樂高樂園的園區地圖喔，看看有沒有想先玩的設施!!

日本名古屋樂高樂園｜當一天小孩吧!

來日本名古屋自由行5天，來到樂高樂園的這天，我想是愷愷最認真自己走路的一天吧，非常開心，因為可以到樂高樂園玩，一路往前衝!!

你沒看錯，就是這麼多人，而且旅咖來的這天是平日喔，要來樂高樂園玩的人潮依然不少，可見對於小朋友來說非常有魅力!!如果想要一大早就來樂高樂園，建議你可以直接住樂高飯店喔!!飯店就在樂園的對面~真的很方便!!

日本名古屋是10:00開園，而在開園前，園區也會派出一些樂高玩偶來這邊跳舞喔，非常有趣，也很有氣氛，不過因為前面人太多擠不到前面去拍!!

一進門就看到用樂高積木所組成的恐龍，真的好厲害呀!!不知道要組多久才可以組好這隻恐龍~

BIG SHOP 裡面超多樂高玩具可以購買，建議玩完設施之後要離開在來這邊購買，旅咖是沒有踏進這個萬惡深淵啦!!

用樂高積木組成的大象與猴子。

遠遠就可以看到這個突兀的暸望台，高60公尺，搭到最高可以看到整個樂高樂園園區的視野!!

這個積木之王區域屬於得寶LEGO，也就是更小的朋友可以來這邊玩的區域，愷愷只在這邊玩一趟小火車就不玩了，畢竟也大了，所以這邊非常適合小小朋友來玩喔!

LEGO FACTORY樂高工廠，進來這邊可以看到樂高的製作過程喔，不過裡面好像不能拍照，旅咖就沒拍了!!

從工廠走出來後，就會遇到購物站，這邊除了可以購買吊飾之外，還可以購買小零件喔，我記得是3000日圓，讓你使用杯子裝滿!!!

日本樂高樂園園區其實不算小，當然不能跟東京迪士尼來比啦!!以這樣的場域小朋友已經玩得很開心了!!

這個潛水探險還蠻好玩的耶，如果人數多的話，有有多組人共乘一台潛水艇，如果人數少就會一個家庭一台船喔!裡面空間還蠻大的!!

可以看到還底生物耶，愷愷看到鯊魚一直很興奮，在海底裡還有用樂高積木組成的人物耶!!!真的好厲害喔!!

還可以讓你體驗感覺像海底漫步的地方喔!!

迷你大陸裡面有好多象徵日本的景點與建築，也都是用積木所組成，有些還可以按按鈕互動喔!!建議玩玩設施再來這邊看!

這應該是東京鐵塔吧!

不知名的建築物。

滑雪場。

做得維妙維肖，真的很厲害耶!

這好像是東寺。

還有新幹線耶，而且真的都會動喔!!!

名古屋城。

園區裡面有兩個雲霄飛車，一個是給小小朋友玩，比較小，另一個屬於大朋友玩的，比較大!!愷愷在小的雲霄飛車玩了好幾趟，一直到閉園之前都還在玩，大概玩了有8趟左右，大的雲霄飛車也有玩一趟，不過他說好可怕!!!

墨林的挑戰，一台轉圈圈的小火車，愷愷也搭了好幾次!!

消防車學院是最累的地方，因為要同心協力把消防車開到火災處，然後還要噴水，噴水完還要把消防車開回來!!真是累死爸媽了!!

園區內其實很多樂高積木裡面的腳色，都可以跟他們一起拍照喔!!

樂高樂園最厲害的地方就是任何地方都可以玩到樂高玩具，像是等待遊樂設施的時候，還是購買餐點的餐廳都可以玩到樂高積木喔!!

另外也有像是台灣的公園裡面的設施提供給較小朋友來玩!!

也可以組一艘船來河流這邊比賽喔，非常有趣!!

殿堂影院，這邊可以看4D電影，時間表會放在門口，推薦一定要看喔，還蠻有趣的!

另外還可以自己拿著板子在這邊拚積木喔，這邊真的非常殺時間!!!

從10:00入園，一路玩到閉園，根本玩不完，愷愷一直說下次還想要還日本樂高樂園，真心覺得可以住一晚樂高樂園飯店耶!!!推薦你如果有小孩而且喜歡樂高積木，真的可以來日本樂高樂園玩喔!!

建議住宿｜樂高飯店

預定樂高樂園飯店

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店家/景點資訊

店家名稱：日本樂高樂園

所在地址：LEGOLAND Japan Limited, 1 Kinjoufutou, Nagoya-shi, 2 Chome-2, Minato Ward, Nagoya, Aichi 455-8605日本

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-17:00

店家電話：+81570058605

評價：★★★★★

備註資訊：

星期六

10:00–18:00

星期日

10:00–18:00





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