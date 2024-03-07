嗯，又是一個美食自己來找我的小店（笑）

那日去找搬到平鎮的小店「范媽媽」，

在吃飽之後，想找個甜點收胃，

在google map上找「豆花」而找到了這裡

嗯，很訝異的是這條路我們常經過（去龍潭的必經之路）

但總是沒發現這間名為「一起豆花冰舖」的店

一直到站在店門口，仍納悶，這...是豆花店？

這感覺像是咖啡館吧？！

一起豆花冰舖

粉絲頁：一起豆花冰舖

住址：324桃園市平鎮區中豐路南勢二段119號

電話：034031767

營業時間：16:00–20:00

店休日：星期六、星期日

我還以為是之前老闆開咖啡館？

又或是這裡前身是咖啡館....

老闆只說她喜歡相鄉村風.....

嗯，這店的風格跟皮皮姊姊喜歡的一樣，我們也立即傳給了老姐

「一起豆花冰舖」位於大馬路旁（中豐路）

且還內縮做了一個類似鄉村庭園的空間，

一開始，我們還真又差點錯過....

幾乎沒能瞧見招牌，也無法確定這是一間豆花店，，

甚至牆上的招牌與店內風格迥異，

我一時還以為豆花店在隔壁，面前的這間是咖啡館（笑）

我們在櫃檯點餐，原來這裡除了甜豆花外，

還有鹹食，如米糕...等，

菜單算是相當簡單

剛在店外瞧見有「豆漿冰淇淋」

嗯，當然就要選有冰淇淋的囉

適合今年還沒有過元宵就熱到近30度的高溫

我們點了一起豆花（加豆漿）跟一起豆花（加黑糖）

配料部分有三種，就請老闆搭配嚕

加豆漿的那份，老闆還問要無糖豆漿？還是微糖豆漿？

嗯，這....感覺老闆應該挺有健康意識的，也知道現代人怕吃太甜，

我想，這應該是老闆將心比心的吧？！

她問我們從哪裡來？我說，我們從中央大學這裡....

感覺，似乎有些熟客，她也在認識客人，

後來，果然有爸爸帶著小朋友，是熟客的模樣

原來，低調的小店，默默經營著屬於自己附近的客人。

先說一下結論，如果不是離我們有點距離，

我想，我們會常來的呦

「一起豆花冰舖」標榜的全手作豆花、豆漿、冰淇淋，

採加拿大進口非基因改造黃豆，全都是無添加香精、香料、色素；

嗯，入口時能感受得到哦！

不知道是否是因為也是給家人小孩吃的，

感覺老闆也對食材挺要求與講究的；

再少了點甜，吃起來讓我罪惡感稍減（笑）

點了一起豆花，加豆漿跟加黑糖的不同，

相同的是上面都有豆漿冰淇淋，

嗯，豆香微甜不膩，很不錯呦

兩碗豆花中有些微冰，

冰量剛剛好，不會太多，

豆花也是滑嫩入口，吃、聞得但黃豆的清香

另外配料也都是不會過於甜膩，但都有入味哦！

此外，豆漿為糖水的豆花也不會太甜，

豆漿有點微微的焦香味，

吃到最後不會過於膩，挺喜歡的；

我也許是被嘉義市長制約住了，

那年在夜市遇到她時，她驕傲的說：嘉義是的豆花不一樣，是加豆漿的....

哈哈哈，在中壢我也可以吃到哦（笑）

另外一碗一起豆花是加黑糖的，

這黑糖漿煮得也不錯，有著古早味，但不會太甜哦！

配料中有紅豆、花生跟珍珠，

都是屬於較不甜膩的呦

對了，花生是屬於軟、硬適中，不是軟綿綿的那種

整體來說，豆花我們喜歡，

空間也是大大加分，對了，老闆放的音樂也很不錯；

如果在家附近，我想我一定每週都會去報到數回吧？！

那日，我邊吃邊看著「一起豆花冰舖」粉絲頁

看到樓上「一起早午餐」，

我還真以為樓上有這樣一間店，

後來才知道是老闆早上有空的話，在自家做的早午餐

哈哈哈，感覺老闆挺會生活的呦

下次有機會還會再去「一起豆花冰舖」吃豆花

哈哈哈，真是太像咖啡廳的豆花店，

不少角落也很好拍，適合網美們，

我想，應該是還沒有被網美們給發現吧？！

..............................吃喝玩樂，沒有終點

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