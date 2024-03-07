Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館｜彰化員林質感氛圍餐酒館，聚餐約會就選這間！鄰近員林基督教醫院、員林火車站，隱密巷弄中超chill場域的秋蕾義法餐酒館，供應義大利麵、燉飯、調酒、飲品，連點心法式吐司都很讚，趕緊相揪三五好友來這大啖美食，悠哉渡過休假愜意時光

喝酒不開車，未成年請勿飲酒

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Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館 在哪裡？

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館 座落於員林新義街上，鄰近員林基督教醫院，從員林火車站步行前往只需6分鐘，極佳地理位置，鄰近鄉親要前往聚餐聚會也很便利！

沈穩質感店面，營造隱密放鬆感，從2021年開幕至今，已是在地超人氣店家，想一嚐美味記得事先訂位才不至向隅唷

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館

地址：彰化縣員林市新義街237號

電話：0975 869 868

時間：11:30–15:30, 17:30–22:00（二、三公休）

ＦＢ｜ＩＧ

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館 環境

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館 從店外觀設計低調質感不張揚，以植栽點綴其中，CHIll感滿點，處處充滿小巧思很是喜歡

店內設計延續沈穩深色系，入夜後更有氛圍，座位以四人為主，全店約可容納約50人，寬敞舒適椅子，搭配舒心場域與音樂，一個放鬆真的會坐很久，平日到訪生意絡繹不絕，可見秋蕾義法餐酒館的魅力，擄獲不少朋朋們的心

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館 菜單

有著豐富餐飲經驗的主廚，致力在家鄉供應精緻義法料理，在食材選用與料理十分用心，於每季都會微調菜單，餐點請依現場供應為主唷，從開胃菜、燉飯、義大利麵、飲品、調酒都有，真的很適合休假時來這Chill一下

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館 餐點

這次與在地好友三人來攻略，已多次到訪秋蕾義法餐酒館的他們，讓我對其餐點更添信心，從前菜、主食、甜點、飲品、調酒通通都不放過，滿桌佳餚與好友一同暢聊一邊分享，好喜歡這樣的悠閒自在

生火腿無花果蜂蜜檸檬沙拉

爽脆生菜，搭上甜蜜無花果，及鹹香生火腿，添加蜂蜜檸檬醬汁揉合，吃起來酸甜清爽，十分開胃

叻沙南洋烤雞燉飯

東南亞美食叻沙揉進義式燉飯中，異國料理結合充滿期待！採用義大利燉飯正宗作法，保留米芯的顆粒感，完美結合濃郁香料醬汁，香氣飽滿嚼感十足，完全是我喜愛的口感表現

叻沙南洋烤雞，皮脆肉彈嫩，馥郁的辛香料香氣，越咬越香

韓味辣牛起司燉飯

保有顆粒感的米芯均勻裹附著起司醬汁，單吃入味鹹香，搭上一旁醬汁，鮮香辣口更是夠味，濃郁醇厚的辣牛肉，燉煮至軟透，吃起來滑嫩無比，絲毫不須費力咀嚼，而一旁馬鈴薯與紅蘿蔔都相當入味，鮮甜軟爛，也很好吃，小提醒這道韓味辣牛起司燉飯，是這次吃起來辣感最高，若不嗜辣的朋朋請斟酌考量

辣麻味噌伊比利豬

粉嫩通透的伊比利豬，鮮甜彈嫩感可不輸牛肉，獨有的榛果香氣，越吃越迷人

主廚特製辣麻味增醬，選用高級味增調製，均勻裹在義大利麵上，麵條彈嫩吸汁，風味雖屬濃郁，因微微辣度點綴，吃起來一點都不膩口，相當涮嘴

莓果法式吐司

吃完正餐總要點甜甜滿足另一個胃，金黃的法式吐司，搭配自製奶油醬與楓糖漿，吃起香甜柔軟宛如布丁口感，配上酸甜繽紛的莓果，多份酸溜輕盈更添風味

北歐野莓氣泡水

店家自製莓果醬，搭著氣泡水，美麗的漸層，風味也很清爽，很適合佐餐轉換味蕾

紅茶歐蕾

細緻綿密的奶泡交織著淡雅紅茶，溫潤香甜很是順口

秋蕾

以琴酒為基底，搭配君度橙酒與莓果，清香的莓果風味，酸甜平衡酒感適中

瓜葛

以蘭姆酒為基底，搭上清爽香甜的哈密瓜，芬芳的果香迴盪嘴中，酒感比上杯更輕盈些

喝酒不開車，未成年請勿飲酒

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館 不愧是超人氣員林約會餐廳，低調質感的用餐氛圍，輕鬆自在chill感滿點，從開胃菜、義大利麵、燉飯，甜點表現都十分用心，每道都很精彩，我與友人都相當喜歡，而佐餐飲品與調酒選擇也很多元，下次聚餐約會不妨就選這一家，員林美食推薦給你們

以上食記提供給大家參考囉，文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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