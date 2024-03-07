永通虱目魚｜溫潤鮮甜的魚皮湯，來台南在地吃最對味！學甲60年老店永通虱目魚，下午三點半營業，人潮就已絡繹不絕，新鮮魚骨熬煮湯頭，綜合粥料滿實在，滋味鮮甜到不行，吃不夠再來碗肉燥飯也只要15元，3000多筆的google評分，高達4.2顆星，不虧是當地人氣下午茶，更榮登必比登推薦唷

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永通虱目魚 在哪裡？

身為台南五大虱目魚產區的 學甲，想吃鮮甜虱目魚來這準沒錯，在地近60年歷史的永通虱目魚，鄰近頑皮世界、學甲蜀葵花展區，很適合就近遊玩一併安排起來

永通虱目魚粥｜FB

地址：台南市學甲區民權路60號

電話：06-783-9308

時間：05:20-13:30、15:20-20:30

永通虱目魚 分成兩個營業時段，這次是下午時段到訪，一開門就滿滿人潮，可見不只早餐，連下午茶在地人也吃這一味，更榮獲台南必比登推薦店家，身為觀光客的我們當然趕緊來嚐鮮看看

樸實的內用座位區沒有冷氣，若天氣稍熱前往用餐可能會有點挑戰，趁現在帶有涼意，很適合來碗溫潤身心的魚皮湯啊

永通虱目魚 菜單

琳瑯滿目的菜單，不僅有虱目魚，還有吳郭魚、草頭魚、小鯉魚等在台中不常見的鮮魚料理，本來還想點炸魚肉、炸魚背等無刺餐點，僅在五點半後供應，留一點遺憾只能下次到訪再嚐鮮了

店內人員熟練的先將各式配料盛入碗中，再淋上每日以新鮮魚骨熬煮的高湯，溫潤的熱氣，看起來更加美味

這次兩人來攻略，點了我心心念念的魚皮湯，肉燥飯，還有料多澎湃的綜合粥，一個人百元左右就能解決，真的很平價

新鮮的虱目魚，單吃就很美味，但像我就很愛沾點台式哇沙米，會讓魚肉更鮮甜，店家供應的醬料琳瑯滿目，小菜搭配辣醬也很不錯

魚皮湯 85元

新鮮彈嫩的魚皮帶點魚肉，吃起來ＱＱ的，充滿膠質口感很討喜，搭配魚骨熬煮的高湯，清爽甘醇鮮甜好喝

綜合粥 105元

種類繁多不知如何選擇，請直攻綜合粥！內有無刺虱目魚肉、魚皮、蚵仔、油條，滿滿整碗好料，一次滿足

南部粥品其實是飯湯來著，將米飯淋上新鮮熬煮的高湯，吃起來會有顆粒感，像湯泡飯來著，清香甘甜的魚高湯，搭上魚肉、蚵仔一起品嚐 鮮上加鮮

肉燥飯 15元

只要15元的肉燥飯，價格真的是太佛，口味也不賴！肥肉多一些些的肉燥，聞起來更香，搭配粒粒分明的米飯，鹹香中帶些甘甜，滷肉在嘴中化開，芬芳的油脂還會稍稍黏嘴，好滿足

以上文章就提供給大家參考囉～

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