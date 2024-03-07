藏匿在筊白筍田中央的活魚料理，想吃記得先預約！！！

藏匿在筊白筍田中央的活魚料理，想吃記得先預約！！！

小凉的美食小天地

公田溝活魚餐廳 位於南投埔里雙吉路內，隱藏在許多筊白筍田的田中央，算是很隱密的地點，但在假日這一區可說是人潮；車子爆炸多，還好店家也提供了不少停車位，就算是公司行號、多人聚餐都沒問題呢

可以清晰地看到冷泉飼養的鯛魚~~

要經過一座石頭橋才能進入餐廳，還滿有趣的!

除了單點以外，還有合菜套組唷! 請依照現場的合菜為主。

平日的中午人算不少，另一旁有2-3桌，後來也陸陸續續的人潮進來。

我們點了這些菜色，提供給大家參考囉!

鹽烤鯛魚 (需先預訂)，才不會現場等待太久時間，可能你菜都吃完了，它還沒有上桌XDD

上桌前，服務人員會先幫你將魚皮掀開，讓客人好食用。

魚肉很細緻又嫩，完全不用再沾胡椒就好好吃了!

另一吃法是可以擠上檸檬汁來吃更清爽。

醬筍蛋 ，每次只要看到醬筍料理，小凉就想要點來吃，這是記憶中的美味。

但公田溝的醬筍蛋有點小可惜，因為對我來說好鹹>

酥炸鮮蚵 ，飽滿又酥脆相當涮嘴，底部還有炸蝦片唷!

清炒龍鬚菜 ，單純以蒜頭去拌炒就很好吃了，尤其大火過炒，保留了龍鬚菜的鮮脆吃起來更爽口。

黃油土雞 是朋友強力推薦說要點的，果然沒讓人失望。

吃起來帶點油香，肉質不柴有口感，建議可以沾上店家附上的醬汁吃更有味道。

糖醋炸鯛魚

上頭還有不少洋蔥、鳳梨、紅蘿蔔等時蔬搭配唷!!

魚肉炸得很酥香，也讓我想起之前在石門水庫的活魚三吃得美味XD

但這糖醋魚跟烤魚比起來，我還是比較偏愛烤魚的肉嫩與美味，糖醋魚口味比較酸酸甜甜，清爽可口，小孩還滿喜歡的!

金莎筊白筍 ，這一道有點小可惜的就是鮮甜的筊白筍竟然裹粉下油炸再拌入金莎，我個人比較偏愛筊白筍本人直接拌入金莎，畢竟筊白筍的甜幹嘛要再裹一層熱量高的粉下油炸，雖然也是好吃啦XD

酥炸溪哥 ，炸的酥香不油膩超涮嘴，不管是搭配汽水、啤酒都很讚!

未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒

不得不說 公田溝活魚餐廳 的料理都很美味，且選擇性算多，難怪每到假日可說是一桌難求，就連我們平日來也有不少客人呢

公田溝活魚餐廳

電話：049-2916577

地址：南投縣埔里鎮雙吉路75號

營業時間：11:30~14:00 、17:00~20:00(週三公休)

臉書粉絲專頁： 公田溝活魚餐廳



