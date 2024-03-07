可可娜咖啡(fb粉絲團):台東縣卑南鄉杉原22號，電話:08 928 1192，營業時間:10:00-17:00

現在讓我說一個偽出國南洋風海景咖啡廳，我大概只有「可可娜可可娜Coconut Cafe'」，雖然它遠在台東。我不得不說，台灣還是有很多很漂亮的地方，雖然台東對我來說著實比日本還遠.....。台東，我心目中的世外桃園，尤其是那一片藍到不片，半點不輸南洋的海;可可娜Coconut Cafe'真的很美，很好拍。低消一杯咖啡，只要70元，給你滿滿的海天白雲再加送讓人昏昏欲睡的微風。

可可娜Coconut Cafe'位於台東和東河間的海岸，加路蘭風景區再往上杉原海濱渡假村旁，沿海岸線的風景一整個藍到讓人心曠神怡。

那天我們從台東市區開車，一路沿著台11線，中午在「富岡漁港聯發漁行鬼頭刀三吃.何止一個鮮字了得」享用了鮮美的鬼頭刀三吃後，台東米達人「昌哥」說要帶我們去一邊非常漂亮的海邊咖啡，於是一路往北行駛，途經加路蘭遊憩區，被絕美的海景吸引停下「車」步。加路蘭是東河鄉的阿美族部落，據說附近小溪因為含豐富的黏地礦物質，用這的水洗髮會潤濕亮麗;阿美族語「kararuan」，指的便是洗頭髮的地方。

這裡本來是空軍建設志航基地機場時的廢棄土置場，東海岸國家風景區管理處廢多次規劃整理後，以生態工法開發，目前是相當熱門的遊憩區，許多遊客開車經過都會在這小歇，甚至有人專程為這裡的藍藍大海而來。

因颱台吹歪的景觀陽台，不知道為什麼有一種說不出來的藝術美?還是我的審美感跟別人不一樣?

再往北便是原海濱渡假村旁，這附近有不少餐廳、咖啡館，甚至是景觀海景民宿，就昌哥的說法這裡以前可以餵因為海潮游到岸邊的魚，岸邊也有整理過，通往海上的珊瑚步道。

停下車，我才走進可可娜Coconut Cafe'，我的第一句就是「哇靠，這也太美了吧」，即便我去過泰國少說20次，那些南洋國家加一加也有3、40次，看過的海洋風絕景咖啡廳更是不計其數，但這裡的美真的半點不輸，自愧崇洋媚外之餘，拿起相機拍個「美」完「美」了。

可可娜Coconut Cafe'大致上分為兩側，右邊是貼著海岸沙灘上的茅草屋頂，十足十的南洋海景，微風搖曳還能曬點太陽，徹底感受感受偽「南洋」的渡假風情。

最右側是完全仿照南洋渡假飯店的海景餐廳，讓我猜十次，我的答案大概都不會是台灣...真是太美太有fu，特別是茅草屋簷下的一片蔚藍，當然還有徐徐而來，輕風拂面的舒爽。

左側是鐵、木搭起的景觀台，底下是露天咖啡廳，同樣可以享受到海、陽光和微風。

突出的木造景觀台就像海邊渡假屋的私人陽台，每往前一步，海浪的音符就明顯一分，絕美的海景就多一寸，南洋渡假的心情也多了一些，套句陳曉卿老師在我的美食向導裡說的，這裡的時間像是勾了薄芡，緩慢舒服值得讓人細細品嚐。

冰拿鐵不錯，厚土司也還可以，如此美景相佐，一切都值得。

季節的芒果冰，應景也好吃，有冰淇淋、有冰棒還有芒果，黃配藍，半點不輸紅配綠。是吧!

可可娜咖啡(fb粉絲團):台東縣卑南鄉杉原22號，電話:08 928 1192，營業時間:10:00-17:00

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