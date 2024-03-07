「Holi croffle」是位於羅東夜市附近的可愛咖啡廳，平常到羅東通常都是晚上的時間，還真沒注意到這裡有家這麼可愛的咖啡廳，餐點有韓式甜點可朗芙，空間環境很有質感，帶著點美式風格，配色擺設都讓覺得非常可愛有活力，Logo很有特色，萌萌的老虎變大貓的圖案實在是很可愛耶！
Holi croffle 營業資訊
- Holi croffle（公休時間IG公告）
- 評分： / 4.7
- 地址：宜蘭縣羅東鎮公園路88號( 地圖 )
- 電話：0958 462 866
- 營業時間
10:00-18:00(不定時公休日IG公告）
- IG
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
Holi croffle位置
Holi croffle 離羅東夜市不遠，平日來很好停車，可以停在夜市對面的羅東鎮公所立體停車場，或是民生大樓的停車場。
Holi croffle環境
店裡是開放式的空間，大片落地窗是開放的還可以當成座位。
外觀是粉嫩的鵝黃色系，帶有溫暖的感覺，內部裝潢色系搭配的很跳，感覺起來非常有活力，座位不多假日應該很容易客滿。
店裡的裝潢擺飾也都很可愛。
手沖咖啡的品項在櫃檯旁的小板板上。
Holi croffle菜單
甜點主要有韓式甜點可朗芙，也就是將可頌壓成像是鬆餅的樣子，有多種口味可選擇，飲料的品項也很多，還有手沖咖啡。一人低消為一杯飲品。
Holi croffle餐點
紅心芭樂美式｜暖心濃可可亞
飲料都蠻有特色的，紅心芭樂每是帶有芭樂味，喝起來一點都不違和，有芭樂的香甜味，味道很清爽；朋友點的熱可可味道也很濃郁，是偏甜了點，但是天氣冷冷喝起來特別療癒。
酒鬼提拉米蘇
上桌時稍微有點硬，還沒解凍完全，上桌時已說要稍微在室溫放一下吃口感會更好。老實說酒味沒有到非常重，可能吃過更重的酒感提拉米蘇，口味養得有點重，不過整體來說口感跟味道是還不錯。
昭和布丁
布丁的口感跟味道也不錯，口感滑嫩，焦糖味香濃，上頭還放了一小塊甜甜蜂巢餅乾。
Holi croffle的環境氣氛以及餐點都是中上水準，平日來喝咖啡一坐就不想走，真的是放空發呆的好地方耶，太舒適了！
更多宜蘭美食旅遊
- 【宜蘭】礁溪｜賴家手工雙醬麵，香濃麻醬麵配滑嫩餛飩湯，礁溪美食推薦
- 【宜蘭】礁溪｜山形閣溫泉飯店，舒適日式溫泉旅館，寬敞泡湯池，免費mini bar
- 【宜蘭】低珈咖啡。Bean here，酥脆口感司康，自家烘豆，店貓店狗陪吃療癒系咖啡廳
- 【宜蘭】太平山｜鳩之澤溫泉，冒煙石頭湯池，露天溫泉SPA，煮溫泉蛋，宜蘭溫泉推薦
- 【宜蘭】鮨兵衛暴丼專賣店，滿到不知從何吃起的浮誇系超新鮮海鮮丼！宜蘭必吃海鮮丼