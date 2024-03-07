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宜蘭縣羅東鎮【宜蘭】羅東｜Holi croffle，韓式可朗芙，酒鬼提拉米蘇，美式風格可愛咖啡廳

2024-03-07 18:30:21 ✡水晶安蹄✡ 人氣：215
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1230篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：Holi Croffle
phone09-58462866
place宜蘭縣羅東鎮公園路88號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「Holi croffle」是位於羅東夜市附近的可愛咖啡廳，平常到羅東通常都是晚上的時間，還真沒注意到這裡有家這麼可愛的咖啡廳，餐點有韓式甜點可朗芙，空間環境很有質感，帶著點美式風格，配色擺設都讓覺得非常可愛有活力，Logo很有特色，萌萌的老虎變大貓的圖案實在是很可愛耶！

 

Holi croffle 營業資訊

  • Holi croffle（公休時間IG公告）
  • 評分： / 4.7
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮公園路88號( 地圖 )
  • 電話：0958 462 866
  • 營業時間 
    10:00-18:00(不定時公休日IG公告）
  • IG
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

Holi croffle位置

Holi croffle 離羅東夜市不遠，平日來很好停車，可以停在夜市對面的羅東鎮公所立體停車場，或是民生大樓的停車場。

Holi croffle環境

店裡是開放式的空間，大片落地窗是開放的還可以當成座位。

 

外觀是粉嫩的鵝黃色系，帶有溫暖的感覺，內部裝潢色系搭配的很跳，感覺起來非常有活力，座位不多假日應該很容易客滿。

店裡的裝潢擺飾也都很可愛。

 

手沖咖啡的品項在櫃檯旁的小板板上。

Holi croffle菜單

甜點主要有韓式甜點可朗芙，也就是將可頌壓成像是鬆餅的樣子，有多種口味可選擇，飲料的品項也很多，還有手沖咖啡。一人低消為一杯飲品。

Holi croffle餐點

紅心芭樂美式｜暖心濃可可亞

飲料都蠻有特色的，紅心芭樂每是帶有芭樂味，喝起來一點都不違和，有芭樂的香甜味，味道很清爽；朋友點的熱可可味道也很濃郁，是偏甜了點，但是天氣冷冷喝起來特別療癒。

酒鬼提拉米蘇

上桌時稍微有點硬，還沒解凍完全，上桌時已說要稍微在室溫放一下吃口感會更好。老實說酒味沒有到非常重，可能吃過更重的酒感提拉米蘇，口味養得有點重，不過整體來說口感跟味道是還不錯。

昭和布丁

布丁的口感跟味道也不錯，口感滑嫩，焦糖味香濃，上頭還放了一小塊甜甜蜂巢餅乾。

Holi croffle的環境氣氛以及餐點都是中上水準，平日來喝咖啡一坐就不想走，真的是放空發呆的好地方耶，太舒適了！

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