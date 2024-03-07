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【松山區/東興路】COTD之時尚簡約的可麗露外帶專賣店 Little droplet coffee & canele 晨露

2024-03-07 18:37:00 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：481
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：192篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：Little droplet coffee & canele 晨露
place台北市松山區東興路21號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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封面

今天簡單介紹一下去年底無意發現的可愛小店-Little droplet coffee & canele 晨露

 

 

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Little droplet coffee & canele 晨露就開在熱鬧的東興街跟八德交叉口

因為店的一側被突出的建築物擋住，門口又是公車站牌

真的很容易就錯過了這裡有一間咖啡甜點店

 

Little droplet coffee & canele 晨露主要是做外帶咖啡跟甜點，只有店門有提供少少的室外座位

雖然是外帶甜點，但裝潢簡約時尚，看起來非常時尚！

我特別喜歡他們復古綠跟清水模的搭配，真的怎麼拍怎麼好看

 

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店家主打的是可麗露，有許多外面看不到的特殊口味！

他們的可麗露皆為當天現烤，餅皮非常脆內線糯糯的

(如果是下午購買的會是已經包裝、放在冷凍庫的喔～)

我這天有點抹茶跟泰奶，口味都偏甜了點，但真的很特別

 

因為碰到草莓季，所以當天還點了一個草莓戚風蛋糕！

只可惜那時候的草莓還不夠甜，雖然很漂亮但口感酸了點

不過搭上低甜度的鮮奶油還有棲風蛋糕體我覺得很清爽

 

拿鐵的部分我覺得中規中矩，沒有特別的記憶點

但卻是搭配可麗露這種甜點的不二之選！

 

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因為就是街邊店，所以對毛孩沒什麼限制

不過因為跟馬路沒有阻隔，旁邊的東興路也是車水馬龍，所以自行要顧好毛孩的安危喔～

 

 

 

Little droplet coffee & canele 晨露

地址：10570台北市松山區東興路21號

營業時間：二三 8:30-16:00

電話：0933068764

 

文章標籤
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