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【宜蘭食記】鐘氏肉羹 - 位在礁溪的文青風在地老店，琥珀光澤的羹湯超誘人

2024-03-07 18:37:23 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：103
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：658篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鐘氏肉羹
phone03-9882853
place宜蘭縣礁溪鄉中山路二段19號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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【宜蘭食記】鐘氏肉羹

 

大家知道來到宜蘭有幾間式絕對不能錯過的知名肉羹店，像是宜蘭市的阿娘給的蒜味肉羹傳承蒜味肉羹北門蒜味肉羹、羅東的林場肉羹和這間位在礁溪的鐘式肉羹都是宜蘭必吃肉羹店，鐘式肉羹是開業十幾年的老店，他們的肉羹和魷魚都是必點招牌，最近的店面重新裝潢給人煥然一新的感覺。

 

開車可停和雲礁溪水景停車場水景廣場停車場，步行約三分鐘，如果想省錢願意多走點路可停公立的礁溪國小地下停車場

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

▲鍾式肉羹位在中山路上，門口有個明顯紅色方形招牌，附近的玉仁八寶冬粉也是名店。(還有胃口可順道造訪)

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

▲與一般餐廳門前使用大片落地窗戶設計不同，他們的廚房設計在門口使用紅布遮蓋，頗有日式風格。

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

▲鐘氏肉羹菜單：內用與外帶的菜單不同要稍微注意，湯底有肉羹、魷魚羹、綜合羹、清羹和清湯可選，主食則有油麵、米粉、飯、粿仔、細陽春、冬粉。

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

▲冰櫃內還有各式小菜，上方有標價非常清楚，其中打星號的為招牌菜。

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

▲內用空間寬敞新穎，使用木紋色系搭配純白色風格讓整體感覺相當有溫度。

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

▲牆上是孫女寫的散文，描寫自家肉羹的故事，不得不說文筆相當好阿。

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

▲店內有醬料餐具區可自行取用。

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

黃金蛋 19元海帶 30元豆干 20元：黃金蛋蛋心呈現半熟膏狀，蛋白有淡淡的煙熏香氣味道不錯。

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

滷肉飯(小) 30元：滷肉飯是使用肉沫與香菇，嚴格說起來應該稱為肉燥飯，整體味道偏淡。

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

乾麵(小) 35元：乾麵的配菜為豆芽菜，醬汁為甜麵醬和油膏的組合，吃起來甜甜鹹鹹味道很不錯，油蔥酥非常香阿！

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

綜合羹飯(小) 75元：綜合羹可以一次吃到肉羹和魷魚兩種，羹湯的外觀呈現漂亮的琥珀光澤，沙茶的味道完全壓過湯頭的鮮甜，配料有豆芽、筍絲、木耳、紅蘿蔔絲和九層塔，魷魚新鮮有脆度，肉羹使用溫體後腿肉口感扎實帶點甜味。

 

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

【宜蘭食記】鐘氏肉羹

肉羹米粉(小) 60元：米粉整體的份量頗多，口感彈牙不會太軟爛，吸附了湯頭精華非常夠味。

 

 

 

雞蛋糕短評：礁溪在地老店，店面已重新裝潢過用餐環境更佳，肉羹湯頭濃郁有沙茶香氣，肉羹扎實有脆度，乾麵醬汁也很夠味。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★☆


【鐘氏肉羹美食資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段19號
電話：039882853
官網：https://deli-3039.business.site/
線上訂位：無
營業時間：09:00–19:45 (周日公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有(foodpanda)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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