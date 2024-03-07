三重美食推薦這家三重田中臭豆腐，之前在三重FB社團有團友打卡說這台無名攤車臭豆腐是三重最好吃的臭豆腐！只要攤車有出現就一定會排隊，後來去找發現這台臭豆腐攤車已經不再到處『流浪』囉，而是改成定點有店面，也有店名了：田中臭豆腐，還加裝了油煙處理機，但營業時間大幅縮到只賣五六日……..

三重田中臭豆腐｜交通方式＆停車資訊

三重田中臭豆腐新址就在忠孝路三段40巷16弄10號一樓，這附近都是住家，隱身在巷弄內只有在地人才會知道在這，雖然改成店面，實力依舊在，就算下著大雨還是一堆人來排隊買臭豆腐，因為改成定點，如果不像排的朋友也可以打電話來訂。訂購專線：0988-815-106

三重田中臭豆腐菜單｜價目表、營業時間

三重田中臭豆腐就賣炸臭豆腐跟大腸豬血湯兩樣，據網友表示，這家臭豆腐的量超多，CP值很高，另外如果要外帶，很多老江湖會請老闆醬料另外包，回家要吃再淋上去就不會影響臭豆腐的口感，營業時間目前就六日三天，早上11點賣到晚上8點

老闆娘很親切，看我在拍照還說要拍漂亮一點，也大方公開他的炸鍋，油看起來很清澈，基本上換油換得很勤，畢竟炸的東西要好吃，油乾淨一定是基本要求

三重臭豆腐推薦｜超爆量堆小山泡菜有誠意

臭豆腐現點現炸，那香氣真的逼人，等了一段時間拿到臭豆腐囉！我們是買大份的65元，這個泡菜量真的驚人…，泡菜堆得跟小山似的

這攤臭豆腐真的很有水準，夠臭夠多汁很好吃，而且蒜泥給很多，入口除了感受到鹹香醬汁與臭豆腐融合的味道外，還有濃郁的蒜香，搭配泡菜一起吃有夠讚！

愛吃辣的朋友一定要加辣椒，這裡的辣椒很辣很香，而且後勁十足，但缺點就是有點鹹就是了，愛吃重口味的朋友應該會很愛

三重田中臭豆腐是假日限定的美食，像我們平日要上班的，放假還是可以吃到好吃的臭豆腐，如果不想等太久的朋友，真的建議可以先打電話，不然人一多排起來也是要一段時間，對了，這裡是小巷弄，最好先把車停在外面馬路再走進來買會比較方便喔！

三重田中臭豆腐

地址：新北市三重區忠孝路三段40巷16弄10號一樓

電話：0988-815-106

營業時間：週五12:00-19:00 週六日11:00-20:00

三重田中臭豆腐FB

店家/景點資訊

店家名稱：三重田中臭豆腐

所在地址：臺灣新北市三重區忠孝路三段40巷16弄10號一樓

營業時間：日 六 11:00-20:00

店家電話：0988-815-106 Google即時導航

交通資訊

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