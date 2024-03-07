

台南市區很多巷弄裡都藏有意想不到的小店，像這間「Paradis巴哈迪印象甜品工房」就是我春節期間不經意逛到發現的。它位於中西區的”蝸牛巷” 靠近民生路一段巷口，但說真的因為這條巷子非常窄，就算經過除非你往巷裡撇一眼，否則絕對不會發現。而我就是這樣瞧了一眼，決定入內喝個咖啡、吃個小蛋糕，才知道這家店主似乎也頗有來頭。

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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)



Paradis巴哈迪印象甜品工房

電話：(06)288-2889

地址：台南市民生路一段157巷2號

營業時間：(週二至週五)12:00-18:00、(週六、週日)10:00-18:00

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蠻喜歡深色木質門面加上一旁大玻璃窗，很有歐洲小店的風格。只不過門上布簾的店名沒有中文，我一時不知怎麼唸？但無礙於我進去一探究竟的心情。



一樓前半區是櫃檯與商品陳列架，用餐區在後半部。

左邊戴帽子的男生疑似是老闆兼甜點主廚，因為我看他一直在做甜點。



林主廚在東京製菓學校結業。

感覺很厲害，後來查了一下，他有上過「食尚玩家」節目。

蛋糕櫃裡好多甜點排牌站，選擇困難啊！

現在正是草莓季節，按以往我一定是選草莓甜點，結果當天卻選了別的。

咖啡菜單及另外三款甜點價目表。

還有蠻多餅乾等商品，看起來都想買。

真的都好吸引人。

後面的座位區空間不小耶！

這天我點的甜點是MIDORI(綠葡萄甜點）、一杯熱美式咖啡。沒有服務費唷～

熱美式 130 元

坦白說我覺得這一杯熱美式有點貴，不過喝起來蠻濃的，不像某些知名連鎖咖啡店那種淡如水的美式。

MIDORI 190 元

當時會選這個，就是覺得我沒吃過這麼大的馬卡龍餅皮，加上突然想吃葡萄，就選了它。

這道甜點還有擺盤，頗具美感。

雖然說馬卡龍的綠色我不知是不是色素？吃起來是有一點疑慮，但口感真的不錯。

裡面有卡士達醬、鮮奶油加上外圈的甜葡萄，整個很豐富滿足。

蝸牛巷裡這間餐酒咖啡館也很有風格，下次有機會再去。

如果你去台南，不妨也去蝸牛巷逛逛吧！？

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