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恆春早午餐推薦，平房的老屋

屋前九重葛的盛開，光是門口就很好拍照

店家主要是採預約制的野餐用具出租店

滿滿藤織的野餐用具成了最好的裝飾品

同時有提供座位供享用餐點，餐點以輕食居多

超厚豬排三明治和昭和布丁都很推薦

老闆娘也很健談，會推薦隱藏景點和餐廳美食喔

【野餐PICNIC】

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野餐PICNIC影片

野餐PICNIC介紹

在悠閒的假日下午，在恆春小鎮發現一處盛開九重葛的老屋

矮牆上鑲著野餐PICNIC的店名

與一旁的民宅，有著明顯的衝突感

光是在門口前面就很好拍照

野餐PICNIC租借

拉開店家的大門，眼前全都是野餐的用具

不管是野餐籃、野餐墊、藤編拉車都好可愛喔

在野餐用具租借的部分，有SET可以預約

而且還含有餐點，可以讓你拿著美美的野餐用具

去海邊或草皮野餐喔，相信也可以拍出很多好看的IG照

店家IG：https://www.instagram.com/kenting_picnic/

店家FB：https://www.facebook.com/KentingPicnic

野餐PICNIC用餐環境

房子的另一邊空間，有幾桌室內用餐空間

空間上非常舒服，簡單幾桌，窗戶灑進的陽光，很舒服

不管你是坐在哪個位置上，感覺都很好拍

野餐PICNIC菜單

菜單在這，每人低消為一杯飲料

主要以輕食為主，滿適合當作早午餐

搭配一杯咖啡，很剛好，有特別介紹食材產地：

蜂蜜：金恆春,蜂女孩

鮮奶油：法國Elle & Vire

牛奶：瑞穗全脂牛奶

奶油：法國LESCURE

培茶：一保堂

紅茶：日月潭膨鼠紅茶、台東大峰茶園

咖啡豆：COFFEE Stopover

果醬：皆為自家依季節釀作

野餐PICNIC餐點介紹

【豬排三明治：180元】

早午餐可以吃到豬排三明治是一件令人幸福的事

外表的吐司烤的非常酥脆，光是用手拿起來時都會發出喀滋喀滋

看看那個豬排的厚度，中間還有高麗菜絲以及蘋果

蘋果很有加分的效果，除了有脆脆的口感

還可以綜合掉豬排的油炸口感

豬排雖然厚實，但很好入口，並不會咬不動，整體上很有層次口感

【吃飽堡：130元】

剛烤好的起司熱狗堡，外面的麵包有別於一般單純蓬鬆的麵包體

是帶著脆感的，裡面內餡是帶著洋蔥丁的沙拉醬

上方則是脆脆的熱狗，整體上滿好吃的

【昭和布丁：110元】

只要日式的布丁，我都會點來吃吃看

因為個人喜歡大人口味的布丁，焦糖是深層帶點苦味的甜度

另外布丁也是偏有紮實的口感，也會看到香草籽增加風味

【自釀梅子凍：90元】

梅子是餐廳自家釀製的，有說明去年釀製的梅子偏比較酸口

梅子凍整體上滿有味道的，帶著清香口感

但又讓你會不自覺得分泌口水的酸V感

【冷泡西西里：140元】

當深烘培的咖啡遇到了檸檬，泡沫表面再刨下檸檬皮

整杯喝起來除了咖啡的濃韻外，帶著檸檬清爽的酸度

用完餐或甜點很適合來一口

野餐PICNIC評價

個人是滿喜歡這樣的小店的

從民宿離開後，直接來到這裡享用早午餐

老闆娘也很健談，會無私的分享恆春墾丁一帶最新的餐廳資訊

同時餐點算是輕食類的餐點，像是豬排三明治或漢堡排等等

搭配一杯飲料，其實當作早餐或午餐都很適合

如果有來恆春，別忘了來找老闆娘聊天

推薦給大家

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野餐PICNIC餐廳資訊

官方FB：https://www.facebook.com/KentingPicnic

營業時間：

週一～週四 09:00~17:00

週五～週日 11:00~17:00

地址：屏東縣恆春鎮東門路124號

電話：08-888-2697

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交通資訊

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