引言

周一晚間，約了許久未見的pork姐來吃熱炒聚餐囉!上網做了功課，發現了交通便利、位於捷運忠孝敦化站旁市民大道上的這間「完鍋子熱炒」，光聽餐廳名，腦海中浮現了，大火快炒的菜餚完鍋後打開時鍋子冒出陣陣誘人香氣…..

外觀環境

店外大紅色燈光引人注目，位置非常好找，適逢春節開工後的晚上，店外裝潢給人一種喜氣洋洋的感覺。

店內除了一般內用座位外，另有包廂及歡唱設備，很適合尾牙或辦活動場地

內部環境

櫃台一隅

店內迎接新年的到來，大紅燈籠高高掛，營造喜氣的用餐環境！

入口玄關處

座位一隅，氣氛營造亦不馬虎，店內燈光溫暖，簡約的裝潢讓人感到舒適自在。服務人員親切迎接，倍感親切。坐下後，立刻被周遭美味香氣包圍，讓我迫不及待想品嚐這裡的招牌菜。

出菜處

看菜單點菜囉! 我們點了蘆筍沙拉(冷盤)、醋溜高麗菜(熱炒)、干鍋蝦、泡椒烤魚(重慶烤魚)，熱炒的種類多樣

菜色品嘗

▶首先上桌的是招牌「干鍋蝦」🦐，一上桌就散發出誘人香氣，干鍋裡的蝦子鮮嫩多汁，搭配辣椒，讓每一口都充滿層次感。

▶接著，品嚐了「醋溜高麗菜」，香辣中帶點微酸，讓我回味無窮!原來用醋炒菜這麼涮嘴

▶最後，不可錯過的是他們的招牌-「泡椒烤魚」，當端上桌時，香氣瞬間襲來，頓時讓人食指大動。首次品嘗重慶烤魚，異常令我驚艷!從外觀到口感，一探究竟。鮮綠的辣椒和蔥花撒在魚體上，佐以雪白粉嫩的豆腐，形成鮮明對比，令人不禁垂涎三尺。魚表面烤至酥脆，泡椒味道緊密附著滲入在魚身上，形成一道辣麻的盛宴~

初次咬下第一口，皮脆肉嫩的烤魚在嘴裡分外鮮美。辣味交織著花椒的麻，從舌尖蔓延至整個口腔，瞬間讓人感受到麻而不辣的口感，隨著咀嚼，麻中帶微辣感覺逐漸升華。辣度與麻感完美結合，那股微微的麻勁在口中迴盪，難以用言語形容，一定要親自品嘗才能體會，啜飲一口湯汁，更是難以忘懷。

▶最後清爽的「蘆筍沙拉」🥗，為整體餐點劃上完美句點。盤中一抹翠綠的蘆筍優雅地擺放著，搭配著洋蔥、小黃瓜、豆芽的點綴，色彩鮮綠、生機盎然的擺盤，當第一口蘆筍沙拉進入口中，嫩蘆筍纖細而有嚼勁，沙拉的醬汁清淡中帶點微酸，完美地提升了蘆筍的原味，咀嚼間，蘆筍清香瞬間在嘴中彌漫開來，綜合了剛剛口中「泡椒烤魚」辣酸等重口味，非常爽口。

▶熱炒當然要配啤酒，這次選擇雪山啤酒，以開瓶器扭開瓶蓋的瞬間，啤酒泡沫冒出，冰涼的氣息頓時彌漫。第一口雪山啤酒，清爽的泡感搭配微苦的入口，瞬間開啟味蕾

乾杯!Cheers! 當熱騰騰的炒菜入口，瞬間的熱度與啤酒的清涼形成強烈的對比。熱炒的鹹香和啤酒的微苦在口中交織，雪山啤酒的氣泡則帶走了油膩感，讓整個口腔清新起來

滿桌的豐盛菜餚，邊吃邊聊天，工作和煩惱暫時拋去….

個人感受

☛在完鍋子熱炒的用餐體驗中，感受到店家對食材的用心，每一道菜都彰顯出廚師的精湛技藝。這次的美食之旅，都讓我們留下深刻印象，我計畫下次再帶著其他朋友一同來品味這裡的美味。完鍋子熱炒絕對是美食老饕者必須來品嘗的口袋名單，每一道菜都有著獨特的家常味道，非常推薦大家來品嘗~✎

地址:台北市松山區市民大道4段159號

電話:02-8771-3603





